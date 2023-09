Servicios Generales y Enfermería iniciaron el paro en Pediatría del Molas

Compartir esta noticia:

Este lunes comienza el paro por cuatro horas por la mañana y los fines de semana por la tarde. Los médicos y médicas pediatras, que se iban a sumar, se bajaron del paro porque arreglaron sus demandas con el ministerio de salud.

La medida de fuerza será impulsada por los sectores de la Rama de Servicios Generales y de Enfermería, pero no de los médicos, que habrían llegado a algún tipo de acuerdo con el gobierno provincial.









Al paro se llega luego de una marcha multitudinaria realizada el jueves pasado y de un acuerdo a última hora de los médicos pediatras con el Ministerio de Sauld, que se habían comprometido a parar, pero arreglaron sus reclamos en soledad con la autoridades provinciales.

Sin embargo, ATE aclaró que el paro seguía porque el arreglo de los y las médicas, no incluyó el pago de la actividad crítica para el resto de los trabajadores del servicio de Pediatría.

Liliana Rechimont, secretaria de Prensa de ATE, indicó que el paro se hace por “la actividad crítica, de la reducción horaria y de la reducción de la edad jubilatoria. Formalmente, desde el sindicato, no hemos sido convocados ni por el Ministerio de Salud, ni por la secretaría de Trabajo, para mantener una mesa de diálogo, respecto a la inquietud de compañeros y compañeras que iniciaron esta lucha”.

“Los compañeros profesionales se sumaron a la medida de acción que llevaban adelante enfermeros y enfermeras, pero si hubo alguna reunión, acercamiento o promesa, el sindicato lo desconoce. Sabemos, extraoficialmente, que tuvieron una reunión, que fueron convocados ellos, pero no el sindicato ni ningún representante sindical, por lo tanto, desconocemos cuál fue y en qué se basó el acuerdo y por qué no convocaron al resto de los trabajadores que es la parte importante, al igual que los profesionales de Pediatría”, dijo la dirigente gremial.

​Consultada sobre el porqué de la convocatoria solo a los profesionales, Rechimont la calificó como deslealtad. “Es una deslealtad a los compañeros, compañeras y al sindicato”.

“Los compañeros habrán analizado y lo habrán resuelto en asamblea, no lo sabemos. Sí queremos aclarar que el sindicato, formalmente, no ha sido informado de ninguna negociación o acercamiento y que los compañeros, por fuera del sindicato, tienen la libertad de reunirse con las autoridades, pero eso no quedó en un marco de un acuerdo refrendado por el sindicato, con lo que eso implica”, dijo Rechimont.

“Los que reunieron ayer (por el jueves) fueron los médicos. La Rama de Servicio Profesional, estamos hablando de médicos, no de Enfermería y Servicio General”, aclaró la dirigente gremial.

“Esto no es contra del Ministerio, ni del ministro Kohan, ni del subsecretario Vera, ni del gobernador Sergio Ziliotto. Esto es, en realidad, una falta de respuesta que tenemos en el ámbito de discusión que es la paritaria y que los compañeros vienen reclamando desde hace tiempo y que necesitan respuestas en lo inmediato, porque no pueden seguir trabajando en las condiciones que están trabajando”, agregó Rechimont.

Por otra parte, Carolina Campodónico dijo que “nosotros desde la parte de Enfermería y de Servicios Generales de Pediatría, de la Sala de Internación, seguimos con la medida de lucha. Hoy es nuestro día 15 de asamblea, donde esperábamos algún acercamiento de la patronal para poder hablar. No existió y continuamos firme con la medida de lucha”.

“El paro comienza el 25, por cuatro horas a la mañana y los fines de semana, por la tarde. Vamos a tomar medidas más fuerte si no llegamos a una conciliación en estos días, desde el 2 de octubre, donde haremos un paro permanente de 24 horas y si se requiere más, será por tiempo indeterminado, hasta que la patronal se siente a hablar con nosotros”, enfatizó la representante de ATE.

“Estos son temas desde hace años, que venimos reclamado desde nuestro servicio y lo único que tenemos, es la negativa de la patronal. No es algo nuevo para ellos en estos temas. Seguimos sin respuestas, en esta lucha que llevamos desde hace años y decidimos hacernos más fuerte, tomar otras medidas porque sentimos que no nos tienen en cuenta”, agregó.

“Si se reunieron o tomaron decisiones con otras ramas, no nos llamaron a nosotros a dialogar. Entonces damos por entendido que no les interesamos, que en el momento de pandemia fuimos muy importantes, tenemos compañeros con promesa de pasar a la 3488, compañeros que son licenciados, otros que son monotributistas y siguen de la manera más precarizada trabajando -igual que yo- que el resto de los compañeros y que nunca se tuvieron en cuenta”, criticó.

“Durante la pandemia se los aplaudió y utilizó, nos desgastamos físicamente y emocionalmente, y luego seguimos trabajando como si nada, bajo una promesa que no llega”, dijo la representante gremial.

Consultada sobre cómo es desde ahora el trabajo cotidiano, luego de que los médicos llegaran a un acuerdo con el gobierno, Campodónico dijo que “nosotros seguimos trabajando igual. Hemos hablado con ellos de manera informal. Respeto su decisión, pero no la acompaño. De parte de Enfermería y Servicios Generales, seguimos más firmes que nunca, sosteniendo la medida de lucha y aumentándolas, si es que no llegamos a una mesa de conciliación”, cerró.

