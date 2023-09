De verdades y consecuencias

Compartir esta noticia:

En las elecciones de la CPE pasó lo que tenía que ocurrir. La misión imposible de UP, que no hace cosas muy distintas a las previas de las PASO, se torna tan compleja que al gobernador, lo estresó. Y el intendente se sacó mal.

Por Javier Urban – A un mes de aquellas elecciones primarias que en la Argentina pusieron de cabeza todo lo que se esperaba de ellas en cuanto a resultados, una incómoda sensación se instaló en la conducción de la CPE habituada a que las elecciones de renovación del cuerpo de delegados se hayan convertido desde inicios de este siglo en no más que un trámite.

Es que lo lógico era que, por más que en esta ocasión una lista opositora se animara a desafiar a la conducción celeste de más de 30 años, al no haber un cuestionamiento al accionar del actual consejo de administración, que fuera más allá de alguna cuestión puntual o decepciones particulares que no eran el común de un número significativo de asociados, pasara algo distinto. En definitiva, no había motivos serios como para que las elecciones significaran un quiebre en una historia dominada por el relato impuesto, en base a luchas importantes que derivaron en amplios reconocimientos, de la uniformidad histórica entre aquellos pioneros fundadores que le arrebataron la prestación del servicio eléctrico a la empresa SUDAM de capitales extranjeros y los continuadores de las también míticas luchas de los años 90 que preservaron ese servicio para la cooperativa e incorporaron otros, plantándose frente al vendaval neoliberal que se sustentaba en aquel viejo furcio del ministro menemista Roberto Dromi de que «Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”…si no querían dejar nada en manos del Estado mucho menos lo querían para las cooperativas. Pero con Pablito Fernández como abanderado, nació la lista Celeste y desde aquellas luchas de la última década del siglo pasado, la hegemonía fue una constante, sustentada en servicios, insisto, prestados de manera poco menos que irreprochables.

Pero, de vuelta, estamos atravesando un tiempo de alta sensibilidad en nuestra sociedad y el más mínimo descontento podría transformarse en una bola de nieve que invitara a los votantes a un salto al vacío, con tal de cambiarlo todo. Por eso las elecciones del sábado inquietaban a la conducción Celeste y fue por eso que decidieron poner la guardia bien alta e ir en busca de la vieja guardia, aquellos “reservistas” que pusieron el cuerpo en los años 90, acompañando en las luchas de sus representantes y ante cada contienda electoral no dudar en meter la celeste en la urna. La falta de contrincantes en las últimas elecciones, hizo que muchos de aquellos desdeñaran la posibilidad de ir a votar y se quedaran en casa porque su voto no hacía falta, si había lista única. Pero esta vez “Acción Cooperativa” se presentaba como alternativa y con algunos nombres, por lo menos, sospechados de compartir convicciones con aquellos que en los 90 intentaron apoderarse del consejo de administración con fines neoliberales.

Y ante eso, los de la vieja guardia no lo dudaron, tenían que ir a votar por la celeste y, pese a las interminables colas que tuvieron que atravesar manteniéndose enhiestos pese a que las rodillas ya no están para filas de más de una hora de duración, ahí estuvieron, para asegurar el rotundo triunfo de 2614 votos contra 1404 de los opositores. Hubo una muy buena concurrencia, aunque mayoritariamente constituida por votantes que peinan canas. La ausencia juvenil ha de ser multicausal, pero es un dato a ser tenido muy en cuenta porque el reloj biológico demanda nuevas utopías que entusiasmen a los que protagonizarán el devenir.

Decíamos la semana pasada que los políticos observarían con atención el desarrollo de estos comicios en la CPE, ya a poco más de 20 días de las elecciones generales. Y la rápida conclusión es que “los celestes” fueron por el voto seguro, por aquellos que siempre con ellos se habían identificado y que no podían faltar para ganar.

Rápidamente también se podría emparentar esa decidida búsqueda con lo que se propusieron desde UP después de haber perdido las PASO donde, el porcentaje de participación fue del 70,43 % del electorado, el más bajo de las cuatro primarias presidenciales, desde que se realizara la primera en 2011. Ir por esos ciudadanos/as que aquel 13 de agosto faltaron, es la consigna.

Ahora, ¿no es más un acto de fe que una numérica objetiva suponer el vuelco de la gran mayoría de ese cuarto de ciudadanos que no fueron a votar a UP? Las elecciones en Chaco el domingo pasado demostraron que quienes fueron a votar no habiéndolo hecho en las PASO, mantuvieron la tendencia. Y ese dato, que torna por lo menos relativa a la premisa de que ausentes, indiferentes e indecisos son el terreno donde debe asentarse el oficialismo, deprime. Porque la realidad, cruelmente, se hace presente en forma de pregunta. ¿por qué gente con el enojo a flor de piel, decepcionada, descreída, ajena a que las urnas pudieran cambiar algo, decidiría, en concurrencia determinante, darle otra oportunidad a quien ya gobierna?

Y si esa premisa primera desalienta, es deprimente también la forma que, por ahora, UP lleva adelante una campaña que necesita el concurso de todos sus actores y eso no es lo que estaría sucediendo. A nivel nacional es evidente que a muchos les cuesta dejar a un costado exigencias de purismo que la realidad ya reveló como ridículas, si es que hablamos de ganar y no de dejar constancias testimoniales. Hay mucho intérprete trabajando a reglamento.

Y en la provincia se advierte una combinación entre resignación y un decidido arrojo desde el convencimiento de que “al peronismo lo salvo yo” (o un nosotros limitado a la línea interna a la que se pertenezca, naturalmente). Y así vemos que se plantean actividades que podrían ser movilizadoras y, sin embargo, se difunden limitadamente y parecieran cerrar la participación a los mismos de siempre, que son cada vez menos. Elocuente ejemplo de ello fue el acto en el Recreo Mercantil donde hasta se contrató a un cuentista, de relativa popularidad mediática pero “peroncho”, Emanuel Rodríguez y no se le dio difusión previa, no hubo convocatoria, más que a los de siempre. La respuesta al por qué “pasa” eso, que dieron algunos en estricto off es que “hay temor, miedo al fracaso o al mangazo. A que no haya mucha concurrencia o a quedar en deuda con aquellos que se han acostumbrado a que “militar, garpa”.

Al principio de la semana pasada el gobernador Sergio Ziliotto mantuvo encuentros con intendentes peronistas de distintas localidades, dispuso tener una reunión semanal con representantes de todas las líneas del PJ, una especie de mesa chica; se reunió con dirigentes de casi 50 gremios públicos y privados, en su mayoría secretarios generales, que manifestaron su preocupación por el destino que puede tomar el país en el marco del proceso electoral que se avecina. No faltaron a la cita los gremios nucleados en la CGT y la CTA. También ordenó que la cartelería de Unión por la Patria tenga a su figura como central, flanqueado por el candidato presidencial Sergio Massa y el candidato a diputado nacional por La Pampa, Ariel Rauschenberger. Su decisión –lo habíamos dicho- era que los pampeanos plebiscitaran su gestión. También quería que el PJ unido, sin distinción de banderías internas se hiciera cargo de la campaña. Y que a los jóvenes los dejen ser y hacer.

Pero, como en una fila de piezas de dominó, hubo una caída concatenada de situaciones una detrás de otra. Si bien la implementación del programa “Compre sin IVA” podría acarrear el beneficio de un mayor movimiento económico sin costo para la provincia (de la devolución del IVA se hace cargo el estado nacional en un 100%), es algo relativo, porque hay que ver cuál es el poder adquisitivo de la gente, ya que los precios no bajan y entonces por más que se cuente con la promesa de la devolución del IVA, antes hay que comprar y los precios antes que invitar a eso, invitan a pensar en Sergio Massa, pero no precisamente para votarlo. Lo que sí es concreto es que la reforma del Impuesto a las Ganancias tendrá para La Pampa un costo directo de 2.136 millones de pesos, producto de un costo inicial de 3.022 millones que dejará de recaudar, que se verán compensado con 624 millones de una mayor recaudación nacional y 262 millones de una mayor recaudación de Ingresos Brutos.

También se conocieron, en la semana, las cifras del INDEC en cuanto a desocupación y el panorama provincial contrasta con el relativo mejoramiento de las cifras a nivel nacional. Mientras la tasa de desocupación en Argentina descendió al 6,2% al finalizar el segundo trimestre, una mejora notable comparada con el 6,9% del primer trimestre y el mismo periodo del año anterior; la desocupación en el conglomerado Santa Rosa – Toay, subió al 5,9% en el segundo trimestre del año, frente al 5,3% en el primer trimestre. O sea que hay 4.000 personas desocupadas. Pero no sólo la desocupación muestra signos de preocupación: la subocupación alcanzó un alarmante 14,8%, lo que se traduce en 9.000 individuos que, aunque tienen empleo, no trabajan las horas que desearían. Además, 12.000 personas ocupadas buscan activamente una mejor oportunidad laboral, reflejando un índice de ocupados demandantes de empleo del 18,5%.

La campaña, que no parece reavivarse en demasía –que algunos sectores salgan con aquello de que al peronismo lo salvo yo, aleja a otros que también querrían hacer su aporte-; los paseos desalentadores por supermercados, despensas y farmacias y esos números a los que hacía referencia, son verdades que, a menos de un mes de las elecciones, es lógico que generen consecuencias. Sin asegurar que la situación del gobernador sea la de un apostador ya jugado y sin fichas, por lo mucho que se expone, Ziliotto sufrió un surménage que lo obligó a parar la máquina unos días por stress, según se informó oficialmente.

Y así como el gobernador sufrió esa consecuencia ante una verdad a la que esperaba diferente, la consecuencia de la desilusión del intendente de Santa Rosa por otro aspecto de la realidad que no esperaba, fue de una desubicación grosera, sobre todo en tiempos de campaña.

Antes que los diputados del FeJuPa emitieran despacho aconsejando la aprobación de la nueva ley de coparticipación, Luciano di Nápoli insistió, en una reunión que mantuvieron con los intendentes oficialistas, con su desacuerdo con lo enviado por Ziliotto como proyecto. Volvió con aquello de que las modificaciones que impulsa el gobernador no compensan las muy grandes pérdidas que ha venido sufriendo Santa Rosa pese a “haber mejorado su recaudación”, algo que supo calificar como “una locura seguir así”. Pero la resolución de esta cuestión ya estaba jugada y vista. Los diputados no consideraron su exclusiva oposición –el diputado Julio González aseguró que lo propuesto por Ziliotto era armónico y que hasta los municipios de la oposición lo apoyaban- y sacaron dictamen, como era de esperar.

Ahora, lo que esperaba di Nápoli era conocer la postura de uno sólo de los diputados. Ya hemos dicho que se cargó su relación con el ex gobernador Carlos Verna, que se distanció del gobernador Ziliotto, que rompió con La Cámpora…desde ese incómodo lugar de estar de mala con todos, especulaba con que el marinismo lo acompañara de ahora en más. Di Napoli había leído expresiones de Espartaco Marín que lo alentaban a jugar con esa alternativa. El Taco había dicho, a poco de conocerse el proyecto de modificación de la coparticipación, que la iniciativa «era una novedad, un proyecto que incorpora a la torta, una frutilla. O sea, en vez de discutir las porciones, le agregamos una frutilla”, dijo, para estimar que “luego tendremos que discutir si la torta está bien distribuida». Esa postura disonante de Marín hijo con la del resto de los legisladores oficialistas, le hacía suponer al lord capitalino que era un guiño para con su sector, ese que siguen diciendo está próximo a lanzar.

Pero, en la cancha, es decir en el plenario de comisiones de la Legislatura, el Taco se expresó en línea con sus compañeros/as, resaltó el punto a distribuir por densidad poblacional, con el que se modifica la ley y sólo abogó por su reglamentación a los 180 días de ser aprobada, lo que pasará dentro de 10 días. Por ahora, al menos, Convergencia no va a estar mitigando la soledad de esa línea, todavía en proceso de parto.

Y la decepción, trajo consecuencias. Sin poder imponer de qué hablar con la prensa, insólitamente se mostró sorprendido por la intención de los periodistas de conocer cómo resolverá la situación de profesionales de los medios de comunicación que trabajan en la radio municipal.

Durante todo su mandato, el intendente tuvo trabajadores precarizados en radio municipal, a los que caprichosamente se negó siquiera a hacerles un contrato. Y ante la requisitoria periodística balbuceó declaraciones en las que les negó la condición de trabajadores y dijo que “son contratados para una tarea puntual”. O sea, ratificó la orden que le había dado a su secretaria plenipotenciaria, para que les transmitiera al Sindicato de Prensa. Como anunció Milei que haría, en caso de ser electo, con los ministerios de cultura, de ambiente, de mujeres géneros y diversidad, de obras públicas, de ciencia y tecnología, de trabajo empleo y seguridad social, de educación, de transporte, de salud y de desarrollo social…los trabajadores de radio municipal, a fin de año, se lo dijo la secretaria plenipotenciaria al SIPREN, quedarán AFUERA. De locos.

