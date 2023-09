Verónica Campo, candidata a integrar el STJ, en Diputados: “ser ‘la hija de’ no me parece una crítica”

Compartir esta noticia:

La candidata propuesta por Sergio Ziliotto para integrar el Superior Tribunal de Justicia acudió a la Cámara de Diputados para exponer cómo es su trabajo y las expectativas que tiene, en el cargo propuesto. Desestimó las críticas en su contra, por su parentesco y afirmó que “en líneas generales, la justicia está bien”.

Verónica Campo, la fiscala piquense, propuesta por el gobernador Ziliotto para integrar el STJ, se presentó esta mañana en la Comisión de Peticiones en el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Al ingreso a la sala, dialogó con Plan B y desestimó las críticas en su contra, por ser la hija del exvicegobernador de La Pampa, Luis “Cacho” Campo, y de la exministra de Educación de la Provincia, María Cristina Garello, exfuncionarios de Carlos Verna.

En diálogo con la prensa dijo que venía a contarle a las y los diputados cómo era su trabajo y las expectativas con respecto al cargo que le fue ofrecido. “Veremos qué opina el resto”, dijo.

“Yo vengo del órgano acusador, que tiene una dinámica totalmente distinta. El Superior Tribunal, con respecto a lo son sentencias, está totalmente al día y nadie puede decir que tengo algún atraso al respecto”, agregó.

“Traemos una impronta de la gestión distinta, de un organismo distinto y quizás, en algunos sectores, por el formalismo del proceso, hay algún retraso y se puede implementar ese tipo de gestión”, dijo.

Consultada sobre su reunión con el gobernador Ziliotto, Campo dijo que “hablamos en líneas generales de la justicia y cuáles eran sus preocupaciones, qué pretendía él para mejorar el sistema”.

En referencia a los cruces que ya tuvo con la oposición, cuando fue designada fiscal y la posibilidad de que esta situación se repita ahora, Campo dijo que “podría ser. Pueden cuestionarme por mi apellido, pero si a los 46 años lo único que tienen para decirme es que ‘soy la hija de’, sí, ´soy la hija de’ y trabajo desde que tengo 19 años. Si no tenés para cuestionarme mi trabajo, ´ser la hija de’, no me parece una crítica”.

Consultada sobre cómo ve a la justicia provincial, Verónica Campo dijo que la ve muy bien. “Está muy bien con respecto a otros años. Siempre hay para mejorar y creo que año a año, vamos logrando mejorar y comunicar lo que se mejora”.

“Tenemos muchos problemas de comunicación. Por ahí, no trasladamos a la sociedad los resultados y el porqué de esos resultados. Muchas veces somos cuestionados y es culpa nuestra porque no sabemos informar. Nos enojamos o no tenemos esa cintura que deberíamos aprender como funcionarios judiciales, con lo que ha cambiado la justicia”, agregó.

Preguntada si ha mantenido reuniones formales o informales con integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Campo dijo que no. “El único que veo es a Losi, porque está en General Pico, pero por una cuestión de trabajo. Cuando me entrevisté con Fabricio, hablando de cuestiones que quedan por hacer en el Superior Tribunal”.

