Dictadura y DDDH: Alicia Mayoral pide reconocimiento a víctima pampeana detenida en la ESMA

La diputada provincial justicialista y vicegobernadora electa, Alicia Mayoral, presentó proyectos de resolución vinculados a la memoria y los derechos humanos: declara de interés el testimonio de una víctima pampeana en la ESMA y el reconocimiento que tiene ese espacio como Museo de la Memoria.

La primera Resolución declara de Interés Legislativo el testimonio de la Sra María Elena SANTOS (Mariel), pampeana nacida en la ciudad de General Pico y sobreviviente del terrorismo de Estado (1976-1983), en el marco del Juicio ESMA VII realizado el pasado 13 de septiembre de 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; “por su valiente aporte en la toma de conciencia sobre lo acontecido en aquellos años donde se vulneraron los derechos humanos en la Argentina, dando cuenta que los delitos de lesa humanidad involucraron con idéntica gravedad los aspectos físicos y psicológicos de la condición humana”, expresó la legisladora oficialista.









Mariel pudo testimoniar después de cuarenta y cinco años, al reconocer que aquel padecimiento por lo vivido nunca dejó de perseguirla, hasta la actualidad. La asistencia psicológica le permitió dimensionar la gravedad de lo acontecido en aquel periodo oscuro de la Argentina donde se vulneraron los derechos humanos, dando cuenta que los delitos de lesa humanidad involucraron con idéntica gravedad los aspectos físicos y psicológicos de la condición humana.

Durante un breve tiempo, Mariel encontró en su familia y La Pampa, un lugar de refugio para evitar su captura previa a un exilio en Brasil, que luego fuera frustrado como consecuencia de una extorsión ideada desde la ESMA, retorna para salvar a su compañero y pasa a estar años en cautiverio vigilado junto a su hija María Sol. Ese proceso, colmado de miedo e intranquilidad constantes, llevarían a Mariel y su familia a radicarse en Europa desde 1989.

La valentía de éste testimonio de una sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina, simboliza el triunfo de la pérdida del miedo ante el autoritarismo impuesto desde la dictadura, anulando la capacidad de reacción ante los horrores padecidos, llegando incluso a minimizarlos por no haber perdido su vida, ser desaparecida o torturada, como en otros miles de casos en todo el país. “Viví muchos años pensando que no me había pasado nada…”, expresó la sobreviviente.

“Nuestra comprovinciana Mariel es la demostración de que el poder hablar y manifestar lo padecido, es una forma de sanar psicológicamente esa parte dolorosa de la vida, siendo al mismo tiempo un ejemplo para otras y otros de superación personal y estímulo para ser resilientes ante la adversidad”, fundamentó Mayoral.

En segundo término, Mayoral manifestó su BENEPLÁCITO por la incorporación del MUSEO SITIO DE MEMORIA ESMA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) al listado del Patrimonio Mundial de la UNESCO, por su “VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL”, durante la 45 Sesión del Comité desarrollada en Riad, Arabia Saudita.

El Museo Sitio de Memoria ESMA, ubicado donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del país durante la última dictadura cívico militar, ingresó este martes en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, al ser declarado como un lugar con un «valor universal excepcional» durante la 45ª sesión del Comité del organismo que se desarrolló en Riad, Arabia Saudita.

«La Argentina debe ser felicitada por traer esta nominación y buscar justicia por los hechos cometidos por la dictadura contra oponentes armados y no armados y entender la influencia global y la resonancia de estos eventos en el Museo ESMA», indicó el organismo al anunciar la declaración.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco tomó la decisión tras examinar un total de 50 nuevas nominaciones, de las cuales 34 son de orden cultural, nueve naturales, dos mixtas y cinco son modificaciones significativas en los límites, se informó oficialmente

Según lo anunciado durante la sesión, se establece que el Museo Sitio de Memoria ESMA-Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio está asociado y es representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina en los años 1970 y 1980 sobre la base de la desaparición forzada de personas. De esta manera, el Museo Sitio pasa a integrar la lista que contempla lugares con un «valor universal excepcional» que pertenecen al patrimonio común de la humanidad, de acuerdo a lo establecido por la Convención del Patrimonio Mundial de 1972.

La misma fue ratificada por 194 países que forman parte de una comunidad internacional unida en la misión conjunta de identificar y proteger el patrimonio natural y cultural más importante de todo el planeta. En un mensaje emitido durante la reunión, el Presidente Alberto Fernández afirmó que «lo peor del terrorismo de Estado se expresó» en ese lugar y aseguró que la Argentina continúa «manteniendo la memoria viva».

«Con la fuerza de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo buscando con desesperación a sus hijos y nietos, un país entero aprendió a nunca claudicar su lucha. Este año cumplimos 40 años de democracia y seguimos exigiendo justicia para que nadie pueda negar u olvidar el horror», sostuvo el mandatario a través de un mensaje grabado que la delegación argentina transmitió cuando se aprobó la moción.

Asimismo, el Presidente Fernández agradeció a la embajadora de la Delegación Permanente de la Argentina ante la Unesco, Marcela Losardo, porque «trabajó mucho para que se concrete» la decisión del organismo internacional (Agencia TELAM).

Alicia Mayoral agregó: “Ésta Legislatura Provincial, se suma por la presente a la felicitación presidencial y reconoce la trascendencia internacional de tal incorporación, en materia de derechos humanos, para su difusión y preservación”.

