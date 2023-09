“La Franja Morada no apoya la candidatura de Patricia Bullrich porque no representa ni un solo valor del radicalismo”

Compartir esta noticia:

La militancia universitaria de la UCR salió al cruce de las autoridades partidarias pampeanas para aclarar que “no todo el radicalismo apoya a Bullrich”. La defensa de la educación pública y el corrimiento a la derecha, los principales motivos.









“La Mesa Ejecutiva de Franja Morada de la Provincia salió ante una declaración de un dirigente radical de la provincia que aseguraba que todo el radicalismo apoyaba a la candidata a presidenta de juntos por el Cambio, y eso no es así, nosotros no estuvimos en los ámbitos de discusión donde eso se dirimió”, afirmó el dirigente universitario, Román Escobedo.

“Entendemos que Patricia Bullrich no representa un solo valor del radicalismo, y que el radicalismo tiene que valorar sus bases. Bullrich ya atentó contra la UNLPam y de eso no tenemos que olvidarnos. El radicalismo pampeano no tiene que ser rehén de esto”, añadió el dirigente universitario de Franja Morada.

“La situación hoy por hoy es que la discusión política está muy corrida a la derecha. También entendemos que Massa ha representado ideales de derecha, y que ha cuestionado a la educación. No vemos en ningún candidato una representación legítima”, dijo.

Respecto del debate en la agrupación Franja Morada, Escobedo dijo que “hay que recordar que no toda la Franja es radical y ese debate se dio entre quienes somos radicales”.

Pero, aclaró, que “no hubo mucha discusión porque tenemos una postura muy firme y decidida en defensa de la educación pública y gratuita, defendemos esta herramienta para la movilidad y progreso social”.

Pidió “entender lo que se debate y analizar e ir al archivo. No hay que olvidarse de las bases, estamos haciendo eso. Somos militantes de FM y algunos somos radicales y entendemos que no hay que apoyar a una candidata que no representa in un solo valor propio”, finalizó.

