Conflicto en Pediatría en el Molas: denunciaron amenazas y lanzan paro de 24 horas para el lunes

Compartir esta noticia:

Desde el Servicio de Pediatría del Hospital Lucio Molas denunciaron amenazas para que levanten la protesta por 4 horas que vienen implementando desde el lunes. Escala el conflicto y lanzan un paro de 24 horas para el lunes 3 de octubre.

Se cumple este jueves el cuarto día de paro en el Servicio de Internación Pediátrica en el Hospital Lucio Molas, en reclamo de la reducción de la carga horaria, por el reconocimiento a la actividad crítica y la reducción de la edad jubilatoria.

Además, desde el Servicio de Guardia, y Enfermería realizaron asambleas para comenzar con medidas de protesta. En este marco, desde Pediatría denunciaron amenazas y adelantaron que a partir del lunes, el paro será por 24 horas.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Liliana Rchimont, secretaria de prensa de ATE, dialogó con Plan B y denunció amenazas a quienes realizan las medidas de fuerza. “Hubo operadores, que están identificados y que amedrentaron a las compañeras, en nombre del Ministerio, solicitando que no sigan con la medida y que negocien por fuera del sindicato, para que no haya represalias o se queden sin trabajo”.

​“Las compañeras han sido llamadas por teléfono, hostigándolas. Ya identificamos a esta personas y vamos a hacer las acciones legales correspondientes. Más allá de que no acuerden con las medidas, el amedrentamiento que hacen a las compañeras, es inadmisible”, criticó Rechimont.

La secretaria de prensa de ATE dijo que las amenazas no provienen de funcionarios. “Se trata de operadores y operadoras. No sé si los mandan o lo hacen por propio voluntarismo. Hoy a la mañana tuvimos la visita de policía de trabajo, que vino a constatar, como todos los días qué trabajadores están en el lugar de trabajo. Ya llevamos dos años de reclamo no hay respuestas en la paritaria”.

“A partir de ahora, la medida se agrava y a partir del lunes, los compañeros de Internación comienzan un paro total de actividades, de 24 horas y el Servicio de Guardia, inicia el martes un paro de 4 horas, sumándose a los compañeros y compañeras”, explicó Rechimont.

“Nos queda por decir que los compañeros siguen fuertes, más unidos que nunca y que ningún amedrentamiento que han recibido o las indicaciones a reunirse por fuera del sindicato, han surgido efecto. Las compañeras siguen convencidas que la herramienta sindical es la que los va a representar, con su delegada, que es compañera de trabajo, además. Esperamos una mesa de negociación, que se dejen los caprichos de lado y se pongan a gestionar, en un sector tan sensible como es el de Pediatría, del hospital Lucio Molas”, señaló Rechimont.

En referencia a la modalidad actual de protesta, de 4 horas, Rechimont explicó que ingresan a las 6 de la mañana y hacen sus tareas habituales hasta las 7. “Luego suspenden las tareas hasta las 11 de la mañana, momento en que retoman sus tareas, porque trabajan 8 horas, hasta las 14 horas”.

“En ese horario, los compañeros que están en el turno, garantizan si hubiera una emergencia o urgencia. Para eso, nos reunimos con el Departamento de Enfermería, donde informamos a la Jefa de Departamento, que si llegase a haber una urgencia, los enfermeros y enfermeras, van a salir a atender la emergencia o urgencia”, detalló Rechimont.

En cuanto al reclamo por pase a planta permanente, Rechimont recordó que quienes trabajaron en la pandemia, están en el listado de pase a planta permanente, bajo la ley 3488. “Todavía no se efectivizó. Algunos siguen siendo monotributistas y otros Artículo sexto, con el agravante de que son Artículos sexto, de Servicios Generales y Mantenimiento, compañeros que están en este marco de contratación, por la pandemia”.

“La ley 3488 ya está aprobada y también el decreto reglamentario. Los compañeros presentaron los estudios que se le requieren para el ingreso, pero todavía seguimos esperando que se confirme su ingreso. Vemos este agravante, que son compañeros licenciados en Enfermería y siguen siendo Servicios Generales y Mantenimiento”.

Consultada por la relación con los médicos, que negociaron por fuera del sindicato y desistieron de la medida de fuerza, Rechimont dijo que era normal. “Los compañeros tienen su derecho, que no compartimos porque decidieron otra vía de diálogos y acuerdos que no aprobamos, pero están en su derecho”.

“Los compañeros siguen con total normalidad. No tenemos por qué tomarlo como personal, son un equipo de trabajo y en pos de los pacientes que tienen, los compañeros trabajan en equipo, no se obstaculiza la atención de los pacientes en lo más mínimo. Después, lo que hayan hecho o dejado de hacer los compañeros profesionales, es una cuestión de ellos”, dijo Rechimont.

“Los compañeros y compañeras enfermeros, servicios generales y ayudantes de enfermería, siguen trabajando con total normalidad, porque en el medio está el paciente”, resaltó Rechimont.

Consultada sobre la cantidad de personal en el área, en enfermería pediátrica hay 20 enfermeros. “En la sala hay 20, con ayudantes incluidos y en la guardia pediátrica son 13, que están en la misma situación que en internación. Por turno, enfermeros y enfermeras saben ser 3, en algunos casos dos, para garantizar la atención en toda la sala, porque el recurso humano que trabaja en Pediatría, no es todo el personal, no todos los enfermeros, están capacitados o soportan trabajar con las niñeces”.

“Es persona calificado, que hace años que están y quienes se incorporan, los cuidan con mucho amor a esos enfermeros, para que estén enamorados de la profesión y la tarea, para que no partan a otros servicios”, cerró la secretaria de prensa de ATE.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios