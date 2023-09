El 16% de los argentinos escuchan podcast

Compartir esta noticia:

Escuchar una columna de política o economía, la historia de un edificio histórico, recomendaciones de espectáculos, una charla sobre cocina o hasta una ficción basada en true crime. Los podcast conquistan a audiencias crecientes en el mundo y el 30 de septiembre celebran su día. Aunque en Argentina aún es bajo el porcentaje de población que los elige, tienen un público fiel que podría expandirse.

La fecha elegida es en conmemoración de la transmisión de 6 horas ininterrumpidas realizada por Steeve Lee, fundador de una de las webs pioneras en tener este tipo de formato. La palabra podcast describe una serie episódica de archivos de audio de contenido hablado -disponibles tanto para la descarga como para el streaming-. Se cree que el término, mencionado por primera vez en 2004, se creó mediante la combinación de los vocablos Ipod y broadcast o de Portable on demand (pod) y broadcast. Los podcasts son, por tanto, un formato de audio relativamente nuevo que recientemente ha ganado una gran popularidad gracias al auge de plataformas como Spotify o Apple Music.

El creciente interés en este tipo de contenido se refleja en el número de oyentes de podcasts en el mundo, que en 2022 alcanzó un nuevo récord al situarse por encima de los 640 millones y que se prevé que siga creciendo en el próximo quinquenio, de acuerdo con información de Statista. Menciona además que la población mundial ya dedica cerca del 15% del tiempo invertido en la escucha de audio con publicidad a este tipo de formato.

Según datos de IBOPE, el 16% de los argentinos escucha podcast, y el 22% lo hace entre 1 y 2 veces por semana. Como soporte para oirlos eligen el smartphone en un 73%, la computadora 31% y otros medios como la tablet o la smart TV en un 23%.

Las temáticas más elegidas son música, estilo de vida y salud, educación, sociedad y cultura, y comedia.

A nivel internacional, Statista puntualiza respecto a los géneros: “La comedia, las noticias y los crímenes reales parecen tener una mayor aceptación entre la audiencia, sobre todo en mercados como el estadounidense. Por ello, no llama la atención que los podcasts con mayores ganancias sean, precisamente, The Dave Ramsey Show y The Joe Rogan Experience -narrados, respectivamente, por un hombre de negocios y un comediante estadounidenses que comparten nombre con el de sus programas».

El portal de estadísticas explica que no en todos los países parecen tener la misma recepción los podcast. Mientras en Brasil o Coreal del Sur más del 50% de la población escuchó al menos un podcast en el último año, en el caso de Japón menos de tres de cada diez personas lo hace.

En cuanto al rango etáreo de oyente, que suele ser predominantemente joven, en Argentina se reparte así: 18% entre 12 y 17 años, 18% entre 18 y 24 años, 23% entre 25 y 34 años, 15% entre 35 y 44 años, 14% entre 45 y 54 años, 12% más de 55 años.

Desde hace un tiempo prolifera la tendencia de tomar los podcast como material de partida para realizar series. Esta combinación dio origen a muchos productos exitosos.

Algunos de los casos recientes fueron The Dropout, ficción protagonizada por Amanda Seyfried que cuenta la historia de Elizabeth Holmes, la gurú de Silicon Valley procesada por estafa, la excelente Homecoming centrada en la conspiración de una empresa que mantiene misteriosos vínculos con ex combatientes, en el rubro true crime Dr Death sobre Christopher Duntsch, un neurocirujano psicópata que mutilaba deliberadamente a sus pacientes, y Dirty John, que tuvo dos versiones, o una comedia como «The Shrink Next Door», protagonizada por Will Ferrell y Paul Rudd.

