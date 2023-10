El rosario negacionista de Javier Milei: “no fueron 30.000”, “hubo una guerra”, “el curro de los derechos humanos”

Compartir esta noticia:

Así afirmó el libertario en su intervención de dos minutos en el tercer eje sobre Derechos humanos y convivencia democrática. “Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos”, insistió.









Así afirmó el libertario en su intervención de dos minutos en el tercer eje sobre Derechos humanos y convivencia democrática. “Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30 mil los desaparecidos, son 8.753”, inició Milei.

Y continuó: “Estamos en contra de la visión tuerta de la historia. Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos”.

En esa línea también cuestionó a aquellos “que usaron la ideología para ganar plata, hacer negocios turbios”. “¿Recuerdan Sueños Compartidos? O la propia Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Ustedes sigan discutiendo la historia o reescribirla. Nosotros venimos acá para gobernar una Argentina distinta, que es imposible con los mismos de siempre”, reiteró.

A su vez, adelantó que durante su eventual gobierno van a ocuparse de “los que están debajo de la línea de la pobreza e indigencia, de los 60% de los chicos que no pueden morfar”.

Patricia Bullrich fue la primera en hablar en la segunda parte del debate. Myriam Bregman solicitó el derecho a réplica y, a su vez, la candidata de JxC solicita réplica para las declaraciones de la candidata de la izquierda.

“Ya aprendimos que cuando no impera la ley llegan las tragedias… La única manera de hacer política en serio es en paz y en convivencia. Y todo lo que sucedió fue una tragedia que nunca más puede suceder en la Argentina. Por eso, elegí el camino del estado de derecho. Y lo digo de frente, porque todo el día están diciéndome que usé la violencia, y yo no la usé, fui de una organización juvenil, siempre lo dije y lo digo aquí. Lo mismo les pasó a grandes líderes de la humanidad, como (Nelson) Mandela y (Pepe) Mujca. Por eso quiero plantear esto con claridad para que nunca más se acuse falsamente”. También pidió: “La tragedia tiene que ser reconocida, tanto por los muertos de la Dictadura como los muertos de las organizaciones armadas, tanto civiles como militares”, señaló Bullrich.

Luego, ingresó de lleno a uno de los lemas de su campaña: “Basta de piquetes, basta de hacer de la vida de la gente una convivencia imposible”. Y entonces dijo que van a terminar con los piquetes y la toma de tierras. “La convivencia está rota, porque todos los sindicatos y los piqueteros que responden al gobierno ahora están todos mudos pero cuando viene otro gobierno empiezan la lucha. Nosotros vamos a defender la convivencia democrática de verdad”, expuso.

Bregman replicó. “Patricia Bullrich hablando de convivencia democrática: ¿Y Santiago Maldonado? ¿Y Rafael Nahuel asesinado por la espalda? Si se cree con casi 1 femicidio por día en nuestro país, con trabajadores que son despedidos, jubilados que les recortan, con programa sociales que son recortados, nos vamos a quedar callados, se equivoca. Con comerciantes que sufren de cortes de luz por semanas, con mamás que ven cómo les recortan en discapacidad, ¿qué quieren? ¿Que no protesten? Patricia Bullrich se equivoca y muchísimo. Todas sus políticas implican represión. Que sepa que a la izquierda nos va a encontrar acompañando cada uno de esos reclamos populares”.

Réplica a Bregman: “Quiero mandarles un abrazo grande a los gendarmes que fueron absueltos, acusados y a sus familias destruidas. En el colegio les gritaban asesinos cuando lo único que hicieron fue cumplir con su deber. Así siempre tratan a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad en nuestro país. No los dejan vivir en democracia, los quieren tirar al rincón. Yo les rindo homenaje y voy a ser siempre defensora de los que cumplen con la ley. Santiago Maldonado fue a juicio y todos absueltos. Digan la verdad, porque la verdad en este país no se defiende sola”.

Luego de la exposición de Bullrich, siguió el turno de Juan Schiaretti

“Los Derechos Humanos son un patrimonio de todos los argentinos. No pueden ser utilizados por un partido político, un gobierno, tentando apropiarse de eso. Yo fui dirigente estudiantil, del ‘Cordobazo’. Tengo tiros en mi cuerpo en un atentando por parte de bandas parapoliciales, cuando tenía 20 años y era dirigente estudiantil. Me tuvo que ir del país porque me buscaba la dictadura genocida para matarme. De esas tragedias, aprendimos todos. Aprendimos el valor de la democracia, aprendimos la necesidad de respetar las instituciones. Por eso en Córdoba nosotros respetamos las instituciones. El Superior Tribunal de Justicia, que es el equivalente a la Suprema Corte, tiene miembros que fueron nombrados hace 27 años por el anterior gobierno radical. Jamás se nos ocurriría iniciarle juicio al Superior Tribunal de Justicia como hace el gobierno nacional de Massa con la Suprema Corte cuando le inicia juicio político. Tampoco se nos ocurriría no acatar un fallo de la Justicia, como hace el actual gobierno nacional de Massa cuando no acata los fallos de la Justicia. Y el Consejo de la Magistratura no tiene mayoría la política, sino la Justicia y las organizaciones académicas. El Gobernador no puede cambiar el orden de mérito, que establece el Consejo de la Magistratura en los exámenes. Además, nosotros respetamos la libertad de prensa, no le echamos la culpa a la prensa de cualquier error como hace el gobierno nacional de Massa. En vez de espiar a la gente, como espió el gobierno de Macri, nosotros no espiamos a nadie ni perseguimos a nadie. Por el contrario, fomentamos la pluralidad de ideas para que crezca la sociedad. Eso es lo que queremos hacer en nuestra Argentina, para que haya seguridad jurídica y seamos un país normal”, expuso Schiaretti.

Tras la palabra del cordobés, expuso la candidata del FIT, Myriam Bregman

Continuó Sergio Massa en el cierre del eje temático Derechos Humanos y Bregman solicitó derecho a réplica (sus cinco opciones), al igual que Schiaretti.

“Quiero agradecerle a la gente. Este tema lo incluyó el voto de la gente en la agenda porque había algunas fuerzas políticas que no lo querían incluir a pesar de que debe ser una política de Estado. Quiero, en primer lugar, contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia. Primero cuidar el legado: Memoria, Verdad y Justicia. Camino que iniciamos con el juicio a las juntas y terminamos con la condena a los represores. Camino que a la Argentina le valió un enorme reconocimiento internacional que le permite a los argentinos ser palabra mayor a nivel internacional en los organismos de DDHH. Pero creo que además tenemos una responsabilidad. La de agregar la agenda de los nuevos DDHH: el derecho a un ambiente sano, a la salud, a la educación, a la tierra y el derecho de las víctimas del delito y la violencia a ser asistidos por el Estado. Tenemos que construir sobre esos nuevos derechos una agenda de políticas de Estado y para eso necesitamos apelar a la convivencia democrática y a los grandes acuerdos. Muchas veces fui muy criticado por mi capacidad de diálogo y vapuleado por dialogar con todos los sectores”, señaló el ministro y candidato en este bloque.

“Hoy quiero aprovechar el capítulo de Convivencia democrática para insistir: el 10 de diciembre voy a convocar a un gobierno de unidad nacional. Nadie puede sorprenderse porque vean en mi gobierno a sindicalistas o empresarios, trabajadores o comerciantes, sectores liberales, radicales o del pro. Porque en definitiva el desafío que tenemos es construir políticas de estado y la convivencia democrática y el desarrollo de una nueva agenda deben ser un compromiso de toda la dirigencia de la Argentina”, completó luego.

