Renunció Martín Insaurralde tras el escándalo por sus lujosas vacaciones en Marbella

En medio de la inflación, los datos de pobreza e indigencia que dio a conocer el Indec, y a 20 días de las elecciones generales, el ex intendente de Lomas de Zamora presentó su dimisión a través de una nota al gobernador Axel Kicillof, quien se la aceptó. Desde el Ejecutivo bonaerense indicaron esta noche que por ahora “no hay reemplazo” y que definirán esa situación en las próximas horas.









Martín Insaurralde renunció ayer por noche a la Jefatura de Gabinete bonaerense a través de una nota al gobernador Axel Kicillof, quien se la aceptó, después de darse a conocer unas imágenes que circularon este sábado de él junto a la modelo Sofía Clerici a bordo de un yate en Marbella, España.

“Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia”, aseguró el ahora ex funcionario e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, según consignó su equipo de prensa.

En los posteos de Clerici, que luego fueron borrados de su cuenta de Instagram, pueden verse fotos de Insaurralde en un barco de lujo. También muestran al político mientras sirve champán y a la pareja en un almuerzo con langostinos con vistas al Mediterráneo.

La modelo mostró además contó que en estas vacaciones –con fecha aún no confirmada– compró carteras en Louis Vuitton y Chanel y un reloj en Rolex.

Insaurralde arribó al gabinete bonaerense después de las elecciones legislativas de 2021 y, hasta ese momento, fue intendente de Lomas de Zamora por 12 años. Además, es el primer candidato a concejal en la lista lomense de Unión por la Patria, que tiene a Federico Otermín, titular de la Cámara de Diputados, como postulante a la intendencia.

Desde el Ejecutivo bonaerense indicaron esta noche que por ahora “no hay reemplazo”, y adelantaron que el Gobernador analizará cómo continuará la situación de la Jefatura de Gabinete en las próximas horas.

Las imágenes de Insaurralde surgen en plena campaña y hacen daño en el plano nacional, donde el ministro candidato Sergio Massa cuida cada voto de cara a una elección reñida. El candidato presidencial venía envalentonado para enfrentar el debate de este domingo, con el logro de haber eliminado por ley el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y tras el espaldarazo recibido por el sindicalismo y los movimientos sociales con un acto masivo en el Congreso. Eso cambió hoy.

Pero el viaje y los exuberantes gastos del ahora ex funcionario golpean más directamente en la provincia de Buenos Aires, donde se dará una de las disputas más calientes de las próximas elecciones. Su jefe Kicillof no tiene asegurada la reelección. Se enfrenta a Néstor Grindetti, el candidato de Juntos por el Cambio, y a Carolina Píparo, la postulante de La Libertad Avanza, partido que denuncia a la “casta” política por el contraste de la vida de los funcionarios con la de los ciudadanos comunes.

Kicillof estaba en un acto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Vicente cuando se enteró de la difusión de las fotos de Insaurralde, que dejaron en shock a su gobierno. Por estas horas el equipo del gobernador bonaerense evalúa el impacto mediático y diseña la estrategia para intentar amortiguar el golpe.

