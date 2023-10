Más de 30.000 personas participaron de la Fan Expo de General Pico

Compartir esta noticia:

General Pico fue sede, por segunda vez, de una edición de “Fan Expo x AGS 2023”, repitiendo el éxito logrado el año pasado. Miles de familias piquenses respondieron a la convocatoria, y las instalaciones del club Sportivo Independiente se vieron colmadas.

“Está buenísima, vine el año pasado y ahora renovaron lo que trajeron y hubo cosas distintas para ver”, dijo Mateo a la Agencia Provincial de Noticias, un adolescente piquense del barrio Talleres. Desde la Dirección de Juventud estimaron que más de 30 mil personas pasaron por el “Gigante de la Avenida”, donde disfrutaron de las distintas ofertas que tuvo por dos días el mayor encuentro de la cultura pop de La Pampa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El transitar de personas de todas las edades fue constante, apenas disminuyó a la hora del superclásico Boca-River. Una de las novedades de esta edición fue la actuación, en el escenario central, del Ensamble de Vientos, Cuerdas y Percusión. La agrupación deleitó con una selección de temas de videojuegos y películas. Alma, del barrio Pueblo Nuevo, tiene 15 años, es percusionista del Ensamble, comentó que le gustaron las instalaciones logradas en el el encuentro, “los juegos estuvieron muy buenos, esta bueno que una puede conocer otras cosas”.

El director de Juventud de la Provincia, Rodrigo Draeger, evaluó que las dos jornadas fueron positivas, “la Fan Expo sigue siendo un evento al que los jóvenes y toda la familia eligen, por ser un lugar cuidado donde pueden disfrutar de distintas presentaciones y, sobre todo, participar en una organización con un plus de calidad”. “El norte del evento siempre sigue la justicia social y la descentralizacion, ya que para el Gobierno no hay ciudades chicas, ni grandes, no hay distancias, ni costos para acceder a un evento de calidad, ya que son eventos gratuitos y sin cupos”, concluyó.

Además de los stands de distintas áreas del Gobierno provincial, también se destacaron el de la Universidad Nacional de La Pampa y los del municipio piquense. Jóvenes de distintas edades y géneros se acercaron al stand del Establecimiento Asistencial “Gobernador Centeno”, a realizarse en forma voluntaria y gratuita la prueba rápida de HIV. El encuentro finalizó cuando caía la noche piquense, con recitales en vivo y entregas de premios de distintos concursos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios