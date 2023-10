Muerte en la Ruta 35: un camionero confesó que atropelló a la persona fallecida

Compartir esta noticia:

Este lunes, alrededor de las 9 de la mañana, fue encontrado el cuerpo de un hombre a la vera de la Ruta Nacional 35. Según las primeras informaciones, habría sido atropellado. Un camionero informó pasadas las 11 de la mañana en Macachín que participó de un choque, cerca de la zona dónde fue hallado el cuerpo sin vida.









El lunes 2 de octubre, alrededor de las 9 de la mañana, el cuerpo de un hombre muerto fue hallado en la Ruta Nacional 35, hacia el sur, a un kilómetro de la TV Pública Pampeana.

Tal como adelantó Plan B a las 11 de la mañana, un camionero confesó en Macachín que había participado de un choque. Luego reconoció que había atropellado a alguien. Primero pensó que era un perro y luego, al conocerse la noticia del hombre fallecido, explicó que no pudo ver nada por la oscuridad. Fue identificado cómo Hugo Daniel Zaldarriaga.

Según las primeras informaciones, habría sido atropellado. El cuerpo fue visto por un camionero que pasaba por el lugar. Hay un amplio operativo en la zona y ahora esperan la actuación de la Agencia de Investigación Científica.

Cerca de las 11 de la mañana, un camionero informó en Macachín que había participado de un choque, pero dijo que desconocía lo que había ocurrido.

Pasadas las 11:30 hallaron más restos de carrocería de vehículos y la Agencia de Investigación Científica busca establecer si están relacionadas con la muerte.

Secuestraron plásticos negros, una mica rectangular y un faro redondo

En diálogo con Plan B, la fiscala Cecilia Martini confirmó que el cuerpo fue descubierto por un camionero que pasaba por la zona. “Lo vio tirado a la vera de la ruta y se activaron todos los mecanismos y protocolos de alerta”.

“Se están haciendo las investigaciones correspondientes, en orden a investigar cómo falleció esta persona, si hubo algún tipo de siniestro vial o algún hecho diferente. Se está trabajando”, agregó.

“Recién acaba de culminar el trabajo de la Agencia de Investigación Científica y el médico forense. Ahora hay que esperar a que se haga la autopsia y todas las tareas que le competen a la Policía, tengan sus resultados”, dijo la fiscala.

“El forense únicamente pudo ver algún tipo de lesiones y tiene que hacer la autopsia para determinar qué pasó. Esta persona no tiene identificación. Tiene varios raspones y fracturas en el cuerpo. No descartamos que sea un accidente, hasta tanto no se haga la autopsia y surjan datos de todas las medidas de investigación que se dispusieron”, afirmó Martini.

“Esto acaba de suceder, el hallazgo fue muy temprano, hará una hora y media. La persona es mayor de edad y llevaba un suéter de lana y un pantalón de tela que parece de jean”, señaló la funcionaria judicial.

