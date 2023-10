Paro de pediatría en el Molas: “Los reclamos están dormidos en una mesa”

Compartir esta noticia:

Desde el Cuerpo de delegados y delegadas de ATE, respaldaron a las trabajadoras y trabajadores de servicios generales y de enfermería del Servicio de Internación de Pediatría del Hospital Lucio Molas, conforme al paro que llevan adelante por tiempo indeterminado y de 24 horas, producto de las negativas de la patronal en la paritaria sectorial, en los derechos por la reducción de la carga horaria, la actividad crítica, y la reducción de la edad jubilatoria.

Recuerdan que el conflicto lleva ya 25 días, 17 días de asambleas diarias de 2 horas, 7 días de paro por 4 horas y hoy inició el primer día de paro y por tiempo indeterminado de 24 horas, «lo que en realidad es mucho más tiempo en el que las compañeras y compañeros no tienen ningún tipo de respuesta de la patronal, y lo decimos porque sus reclamos están dormidos en una mesa que no da respuestas hace más de 2 años a este conflicto en particular».

Remarcan que «Valientemente las trabajadoras y trabajadores del sector siguen sosteniendo la unidad y las medidas que en Asambleas decidieron tomar, más allá del hostigamiento, los aprietes y todas las maniobras operativas que desde diferentes personas manifiestan hacerlo por el Ministerio de Salud, es inadmisible como intentan callar la voz de las y los compañeros, ya que también han recibido diferentes visitas de funcionarios del gobierno, como también de directivos, de la policía de trabajo, e incluso la SRT se hizo presente en el servicio, lo que vemos que es claramente un acto intimidatorio y de hostigamiento a las y los compañeros que decidieron hacer uso de su derecho a huelga, todo esto solo porque la patronal no les da respuesta en la paritaria sectorial».

«Y es que por otro lado en el momento que los trabajadores y trabajadoras deciden organizarse en nuestro sindicato, la patronal los llama a negociar por detrás, cómo ha hecho con otros sectores, no los convoca, ni los había convocado antes, lo hace en el momento en que se organizan en ATE, y el mensaje del Ministerio de Salud es claro, el ámbito paritario conquistado con lucha no sirve, es mejor hacer arreglos por detrás del ámbito democrático, y de la referencia y la representación de los sindicatos, y ya no es el mensaje del Gobernador, que decía que íbamos a tener paritarias libres, democráticas, con perspectiva de género, y sin techo».

Desde el Cuerpo de Delegados y Delegadas de ATE «somos conscientes que el único camino es la organización sindical, y que desde ahí se hagan reclamos en un encuentro paritario en el que el derecho tenga fuerza de ley, y ningún gobierno de turno pueda tocarlos a su antojo, porque el camino, cuando el estado no da respuestas, es la unidad y la lucha».

Finalmente expresaron que «En nuestro sindicato conviven todas las ideologías y se aplica la real democracia, por eso defendemos con firmeza el reclamo de las y los trabajadores de la Salud, y por qué ATE es de las y los trabajadores gobierne quién gobierne».

Conflicto

En el servicio de Pediatría el personal de enfermería y de servicios generales lleva adelante un plan de lucha desde hace un mes con la cobertura de ATE, para reclamar el pago del adicional “actividad crítica”, “reducción horaria” (trabajan 8 horas y cobran 6,30) y “reducción de la edad jubilatoria”.

En el inicio del plan de lucha, los profesionales médicos se sumaron a los reclamos, pero el jueves 21 de septiembre, luego de la multitudinaria marcha de trabajadores y trabajadoras de la salud de todas las ramas, se manifestaron en defensa de la salud pública y por los reclamos locales, que también incluyen el pase a planta permanente de las personas que fueron contratadas en pandemia y que fueron blanqueadas por ley, pero todavía no completaron su ingreso.

La medida de fuerza afecta al único servicio de guardia pediátrica de Santa Rosa y la zona. El personal adherido a la medida de fuerza adelantó que cumplirán con su trabajo en casos de emergencia.

El jueves, pasado el personal que realiza el plan de lucha denunció “aprietes” por ser parte del reclamo laboral.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios