“Si la conectividad pasa por Bullrich o Milei, la Patagonia estaría olvidada”

Compartir esta noticia:

En el marco de la agenda prevista para esta tarde sobre el «Encuentro Provincial de Telecomunicaciones», el vicegobernador de La Pampa Mariano Fernández recibió en su despacho a una delegación encabezada por el director nacional de ENACOM Javier Forlenza y el ministro de Conectividad y Modernización Antonio Curciarello.

“Estas jornadas que organizan son fundamentales para la capacitación y para la concientización, porque en este contexto si la conectividad pasa por Bullrich o Milei habrá un federalismo pragmático, es decir solo habrán obras en los sitios donde son rentables los negocios, y la Patagonia estará olvidada”, expresó Fernández.

Del encuentro también participaron el secretario General de Telecomunicaciones (Foeesitra) Daniel Rodríguez, el diputado, secretario de Telecomunicaciones de La Pampa y secretario de prensa de Foeesitra César Montes de Oca, el secretario general de Soeesit La Plata y secretario de Organización de Foeesitra Cristian Vander, la viceintendenta electa Romina Montes de Oca, el delegado local del Enacom Guillermo Rechimont y la delegada de la Patagonia de la CNRT Mariel Schwert.

Fernández también destacó la tarea del ministro Curciarello y del Ejecutivo provincial en el desarrollo de la conectividad en la provincia. «Es un mérito de Antonio (Curciarello) y del gobierno el hecho de empezar a correr el velo de todo lo que hay detrás de las telecomunicaciones, por ejemplo con la discusión de hasta dónde le interesa estar al privado y en qué circunstancia es necesario que esté el Estado para que la conectividad llegue hasta el último habitante”, señaló.

Por su parte, Forlenza dijo que “uno de los grandes temas de estas jornadas es la de concientizar acerca de la soberanía, que tiene que ser siempre a partir de las pymes. La conectividad es el nuevo derecho esencial que tenemos que garantizar, porque si eso se vulnera, deja de haber justicia social”.

El ministro Curciarello agregó que “viene muy oportuno este congreso en este momento en que se está discutiendo no el rol, sino directamente si hay Estado o no lo hay. Si no fuese por la presencia del Estado, en La Pampa una gran cantidad de sitios no tendrían acceso a internet”. En tanto, comentó que otro de los desafíos en este contexto es determinar “cómo se protege a las cooperativas y a las pymes”.

Montes de Oca expresó que, en material de telecomunicaciones, ha habido un “esfuerzo colosal de la Nación, Provincial y de las pymes, junto al despliegue de Empatel. Tener un ministro de conectividad es un orgullo. Es muy importante porque aquí las grandes empresas nos abandonaron», indicó.

Además hizo hincapié en “generar una planificación estratégica, teniendo en cuenta la ubicación de La Pampa en el país, siendo el nexo del norte y del sur”.

Más adelante, el presidente de la Legislatura se refirió a las elecciones presidenciales que se disputarán el 22 de octubre. “Que gane Milei o Bullrich es un peligro para La Pampa pero también para la democracia. Queremos que gane Massa porque Argentina está en condiciones de que salga al mundo con los recursos que tenemos y que el exterior demanda”, dijo.

Por último, Forlenza manifestó que “Sergio (Massa) va a garantizar un Estado presente con territorio, va a transformar la Argentina y no lo va a hacer solo, porque no se puede construir una Argentina federal sin los gobernadores”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios