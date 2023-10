Nobel de Física a tres investigadores por avances en el estudio de los electrones

El científico francés Pierre Agostini, el austrohúngaro Ferenc Krausz y la franco sueca Anne L’Huillier fueron galardonados con ese premio por el desarrollo de métodos que permitieron mejorar el estudio de la dinámica de los electrones en la materia.

El científico francés Pierre Agostini, austrohúngaro Ferenc Krausz y la franco sueca Anne L’Huillier fueron galardonados con el premio Nobel de Física por el desarrollo de métodos que permitieron mejorar el estudio de la dinámica de los electrones en la materia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El anuncio fue realizado este martes por la Real Academia Sueca de Ciencias, que explicó que el premio fue otorgado a estos investigadores por el desarrollo de «métodos experimentales que generan pulsos de luz de attosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia».

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023