Varios partidos al mismo tiempo

Compartir esta noticia:

Los radicales se desentendieron de las elecciones. Ariel Rauschenberger tendría que ganar al galope. Massa la tiene más complicada. Todo de Ziliotto, los números mejorados de la pobreza en La Pampa. Di Nápoli, una de cal y una de arena

Por Javier Urban – No es lo mismo Ariel Rauschenberger que Sergio Massa. No es la misma condición en la que ambos están, de cara a las elecciones de dentro de menos de 20 días. Digo, en el contexto de nuestra provincia, Rauscheneberger que irá por la diputación nacional tiene una expectativa electoral mucho más favorable que la que tiene Massa que va por la presidencia. Y eso es así más allá de que Ariel gana con sólo participar, porque está claro que a uno de los dos cargos en disputa va a acceder, termine como termine frente a su ocasional adversario, Martín Ardoahin.









Lo que en la semana que dejamos atrás se hizo explícito, aunque naturalmente no sorprendió a nadie en el ámbito de la política en La Pampa, sí alertó a los que aún permanecieran distraídos.

Por más que se haya presentado a nivel nacional como una rebelión con pretensión de escandalete, los dichos del secretario general de la Franja Morada de La Pampa, Marcelo Bessone, de que es una locura querer afirmar que existe unanimidad en el radicalismo para apoyar a Patricia Bullrich, y que por lo tanto “no podemos arrodillarnos por una candidata que no representa ninguno de los principios e ideales fundacionales de la Unión Cívica Radical”, no es más que la confirmación con alcance inmediato de que muchos/as radicales no van a votar por la líder de grupo Malbec, ni tampoco por Ardohain. Pero no sólo que a eso ya lo venían insinuando incluso intendentes radicales e independientes, ponéle, como el de Victorica Hugo Kenny, si no que radicales y macristas nunca estuvieron juntos más que en las elecciones donde como alianza enfrentaron al peronismo o al frente que el oficialismo liderara. Después demostraron claramente, una y otra vez, que estaban juntos por el cargo. Salvo en alguna localidad que hace las veces de excepción, en la mayoría donde hay, o supo haber, concejales radicales y del pro, y, sobre todo, en la Cámara de Diputados, lo primero que hicieron ni bien asumieron fue armar rancho aparte. Radicales por un lado y macristas en otro bloque.

O sea, más allá de que los dirigentes provinciales del radicalismo apoyan la candidatura de Bullrich por una cuestión orgánica, e incluso la diputada Agustina García haya salido a cruzar a la Franja Morada por haber hecho público su falta de disciplina partidaria, «perdimos una interna, son las reglas de juego, hay que acompañar», dijo. Más allá de eso, era clavado que Bullrich en La Pampa no contará ni de cerca con el voto de los radicales que en agosto apoyaron a Rodriguez Larreta, porque lo veían un poco más cercano al radicalismo. Y que los radicales no voten a la comandante Pato, significa que tampoco lo harán por Ardohain. Ergo, ruta despejada para Rauschenberger rumbo al Congreso.

Es así que el modo en el que Ariel se prodiga por estar en cada acto de campaña dejándose llevar a cuanto lugar donde demanden su presencia -en la semana pasó de inaugurar una garita de colectivos y recorrer emprendimientos de todos los tamaños en Santa Rosa a entregar viviendas en Pico y participar de reuniones de las más variadas por todos lados- es a partir de la seguridad absoluta que tiene de que aún sin hacer campaña, alcanzaría su objetivo. Incluso si el mismo fuera mejorar su performance en las PASO, donde obtuvo prácticamente la misma cantidad de votos que en La Pampa obtuvo Massa, 28% y un poquito más, pero encabezando el segundo cuerpo de la lista peronista que por primera vez terminó tercero en una elección en La Pampa, detrás de los casi 33 puntos de Milei y de los poco menos de 28 y medio de JxC.

Pero justamente esa sumatoria de los precandidatos de JxC que los hizo arribar segundos y que no se dará el 22 de octubre, según la confesa deserción de los radicales, es la que le permitirá ganar sobre un Cato Ardohain que ni se preocupa, sabe que tendrá el mismo premio, será diputado nacional, aunque termine tercero lejos. Los dos, Ariel y el Cato, no tienen que vérselas con ningún candidato de Milei. Entonces, van en coche y duermen sin frazadas.

El que atraviesa una situación más incómoda es el gobernador Sergio Ziliotto que sabe que necesita que Massa gane en La Pampa. De hecho, fue uno de sus impulsores para que sea el candidato único a presidente de UP y, desde ese lugar, se arriesgó a plebiscitar su gestión en las elecciones de dentro de 3 domingos. El “Ruso”, en una elección a la que no le sobró casi nada, fue re electo con más del 47% en mayo. Como una piña se sufrió la caída a poquito más del 28% en las PASO de agosto y él necesita mejorar grandemente su performance el 22 de octubre. Lo necesita para sumarle mucho a la cosecha general de Massa y quedar como uno de sus mariscales de la victoria en caso de que llegue al balotage. De lo contrario, lo necesita para armar una imagen de fortaleza territorial si no es Massa el elegido. Y lo necesita con urgencia para consolidar su poder dentro de los límites partidarios de manera de gobernar desde diciembre con el apoyo de todos los sectores internos del PJ.

De vuelta, con la convocatoria explícita del radicalismo, de la que fue vocera la Franja Morada, de no votar por la Bullrich, Ariel se benefició y el Cato no le será rival. Lo de Massa es distinto, porque la líder del grupo malbec tampoco en La Pampa es su principal adversaria.

A Massa se opone Milei y nada parece hacer mella en lo estrafalario del sujeto. Es al revés, aun cuando resulte obvio que va dando marcha atrás con sus declamaciones más extremas e impracticables, lo que quedó clarísimo en el debate del domingo.

Milei podrá subir la apuesta remarcando que los socialistas son excrementos humanos, y sumar que las industrias tienen derecho a contaminar todos los ríos que se les antojen. Pero esas atrocidades declarativas son las que no le van ni le vienen a sus electores obnubilados con la travesura de acabar con la casta. Los grandes actores económicos, quienes lo tienen como segunda opción detrás de Bullrich, no reparan en ese tipo de locuras siniestras. Atienden su racionalidad en otros asuntos.

La dolarización mudó a que, en una de ésas, no podrá llevarse a cabo en el próximo período presidencial (Ramiro Marra dixit). Y meterle mano a las Leliqs o a la plata del sistema previsional, para constituir un fondo de garantías renovado que en el delirium tremens “libertario” precipitaría miles de millones de dólares de inversores externos, ya fue descartado explícitamente por el propio Milei. Ese “emprolijamiento” del candidato, consiste en acomodarse con el establishment del que hoy requiere contención y cuadros.

Nada indica que sus votantes, reales y potenciales, anotarán que el rupturista antisistémico, enfrentado a la casta, dispuesto a todo, va mutando hacia la moderación. Permanecen en su intención de votarlo. También pasa en La Pampa.

Massa intenta, hace anuncios, desespera por mostrarse peronista, pero…como todos los meses, salió la medición del índice de pobreza. Un dolor, la verdad que un dolor. En todo el país el 29,6% de los hogares son pobres y el 40 % de las personas son pobres. La indigencia subió a casi al 6,8 % de los hogares y al 9,3 % de las personas. Y no cabe otra que preguntarse, en medio de ese dolor de leer esos números, ¿cuándo van a empezar a publicar los índices de riqueza? Si no, no se entiende lo que está pasando. ¿Cuánto aumentaron sus riquezas los bancos, las farmacéuticas, las prepagas, y las que producen, distribuyen y venden alimentos? Hay que señalarlos, identificarlos, porque son esos mismos los que están haciendo otra corrida del dólar, que luego se trasladará a precios, que aumentará la inflación y aumentará la pobreza. Hay que empezar a publicar el índice de riqueza porque así como no hay injusticias sin injustos. No hay pobreza sin ricos que acumulan. Como no hay mentiras sin mentirosos, ni hay odio sin odiadores.

Y el dato más grave de la pobreza es el de los pibes. Más de la mitad de nuestros pibes viven en situación de pobreza, el 56,2%. Es muchísimo. Y es trágico porque además de mal comidos, mal vestidos, mal dormidos y todo lo mal que se te ocurra, les afecta directamente su futuro y el de todo el país. Un pibe que cae en la pobreza, una piba que cae en la pobreza y no logra salir, tiene menos chances de alimentarse correctamente, lo que va a afectar su desarrollo. Menos chances de terminar sus estudios, de conseguir un laburo formal. E imaginemos el impacto que va a tener eso en 20 años para medio país. Y es claro que esos chicos y chicas son pobres porque sus padres también lo son. No es que caen solos en la pobreza. Me parece que hay que enfocar ahí también. Tenemos que hacer más que decir. Esta tristísima situación es un dato clave que se debería tener en cuenta en esta próxima elección. Y en el debate de la otra noche se habló tan poco del tema.

Los que sí han sido reveladoramente buenos, fueron los resultados del INDEC correspondiente al primer semestre en La Pampa, que ha mostrado una disminución de esos índices, tanto con relación al segundo como al primer semestre del año 2022, según la Encuesta Permanente de Hogares que se realiza en el conglomerado Santa Rosa-Toay, donde los valores son del 24,5 % de los hogares son pobres y el 35 % de las personas pobres, mientras que la situación de indigencia afecta al 7 y medio por ciento de los hogares y al 11 % de las personas. No dejan de ser números dolorosos, pero son significativamente mejores que la media nacional.

Y eso es todo de Ziliotto, eh. Porque la semana pasada revelábamos que había crecido el desempleo en el conglomerado Sta Rosa-Toay, entonces, si paralelamente bajó la pobreza (que hace un año era del 29,5 de los hogares y afectaba a casi el 42% de las personas) y la indigencia, bajo la cual el año pasado estaban el 8 y medio por ciento de los hogares y más del 13 por ciento de las personas, es porque fueron atendidas por el Estado pampeano. Ya en abril del año pasado se había reforzado considerablemente la inversión en programas alimentarios. Y ahora, saliéndole al cruce al aumento de precios de los alimentos por la devaluación, el gobierno dispuso otro aumento en los programas alimentarios: un refuerzo de 20 mil pesos, por cada niña, niño y/o adolescentes menores de 18 años, integrantes de familias de bajos recursos que no son alcanzados por programas nacionales; y también para personas mayores, solas, o con cónyuge y/o con hijos/as mayores de 18 años, monto asignado será de uso exclusivo para la adquisición de alimentos. Como se otorga en 2 cuotas, una la recibieron el mes pasado y la otra la percibirán el 20 de octubre, en la liquidación mensual junto al resto de los beneficios del Programa.

Desde que se puso en marcha el Programa de Refuerzo Alimentario, en abril de 2022, el aporte para alimentos creció un 247%, como consecuencia de la decisión de Ziliotto de contribuir a paliar los efectos que la inflación provoca en las familias vulnerables.

En la misma dirección, fue muy buena la decisión del intendente Luciano di Napoli de mover el mercado municipal por los barrios.

Parece mentira pero es impresionante la diferencia de precios entre los almacenes de los barrios en santa Rosa y los supermercados. “Sin darme cuenta, porque llevo poquitas cosas por día, esa diferencia de precios afecta mi presupuesto mensual y me limita en cuanto a la variedad de productos que puedo comprar”, se amargan los vecinos en cualquier barrio de la ciudad. Según un muy buen informe de la Revista Bife, un par de semanas atrás, “si uno se dirige a una tienda de barrio y compra solo 1 de los productos de segundas marcas y de proporciones pequeñas que siguen a continuación: fideos, puré de tomate, arroz, Criollitas (x3), leche, aceite, queso crema, atún, yerba, mermelada, manteca, pollo (1kg), azúcar, queso (500g) y huevos (x6), gastará un total de 11.800 pesos. Mientras que, si realiza la misma compra en un supermercado, la cifra es de 7.500 pesos. Es decir, un 57% menos”. Los vecinos de los barrios están condenados. Y eso tiene que ver con las distancias que hay entre las grandes superficies y los barrios, frente a lo cual tomándose un taxi o remis, disminuirían notablemente el ahorro, por lo que no vale la pena; y con la disposición de tiempo, desde hace una década La Pampa le hizo el juego a los dueños de los grandes supermercados y reglamentó el cierre dominical, por lo que si querés hacer una compra, tenés que destinarle parte de un día de tu laburo.

Lo mismo venía pasando con el Mercado Municipal, abría sólo los sábados y allá en la punta norte de la ciudad, lejísimo para las grandes barriadas. Por eso, esto de haber dispuesto que se lo comience a girar por los barrios, es una muy buena decisión de di Nápoli.

Ahora, qué cosa con el intendente eh. No puede dar una buena mano de arena, sin dar al mismo tiempo una de cal. Con la inflación que demuele y hace que la plata no alcance para nada, lo peor que podría hacer respecto de sus empleadas y empleados es achicarle los ingresos. Pues eso hizo. Empezó una serie de recortes de horas extras, lo que equivale a un despanzurramiento de los magros salarios que el municipio paga. La verdad, no sería momento para desatender servicios, a los que venía cubriendo con esa permanencia mayor de los y las trabajadoras en sus puestos. Aunque no son pocos los que sostienen que la decisión la habría tomado a partir de la concepción antiperonista que algunos, a su alrededor, tienen: para la mayoría de los vecinos, los empleados públicos son la casta, así que nadie va a reprochar que les limemos los ingresos, dicen a lo Milei.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios