Ahora no dejaron participar a Pampa Fértil en la Expo Vivero

El Ministerio de la Producción le negó la inscripción a Pampa Fértil, que buscaba participar del evento con la venta de plantines, semillas y artículos orgánicos de cultivo. El año pasado tampoco los dejaron participar de la Expo Pyme que se realizó en el Autódromo de Toay.









El biólogo y propietario del grow shop Pampa Fértil, Daniel Olievetto, se mostró confundido por la respuesta oficial: «no pertenecen al rubro». La respuestas, que fue un escueto mensaje cruzado por correo electrónico, deja ver una intención discriminatoria y cuando menos contradictoria con los preceptos que el gobierno dice promover y las leyes a las que adhiere.

“La respuesta oficial fue que no pertenecemos al rubro. Después me entero, hablando con gente de Producción que ellos no querían el puesto porque la autoridad de aplicación es Salud. ¿Qué excusa es esa?”, explicó el también integrante de la asociación civil Centro de Estudios Interdisciplinarios del Cannabis (CEICann).

“La autorización nos la da el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) que a través del otorgamiento de la Categoría F habilita la comercialización de variedades pertenecientes al Registro Nacional de Cultivares (RNC). La venta de plantines no la regula el Ministerio de Salud de La Pampa”, enfatizó.

Desde Pampa Fértil dieron cuenta que desde el primer momento entendieron que no iban a dejarlos participar. “Nos estuvieron boludeando hasta que se acabó el tiempo de inscripción”, lamentó el biólogo.

Olivetto reprochó que “para habilitar la plantación de 5 mil plantes en General Acha está todo perfecto, para un lugarcito en la expo vivero no”.

“Yo creo que es un problema de decisión política, de que a Ziliotto nunca le supieron explicar sobre la temática. Además de la responsabilidad que tiene el ministro de Salud. Es inentendible que hoy siendo legal, teniendo todos los recursos e infraestructura, no haya un proyecto de la provincia para posicionarse como uno de los principales productores de calidad”, expresó.

En la misma línea, lamentó la actitud del Gobierno que “sale con bombos y platillos a anunciar cosas referidas al cannabis, adhieren a las leyes y no hay un solo proyecto productivo”.

El también titular de la Cátedra Libre Interdisciplinaria del Cannabis de la UNLPam planteó que el “el Consejo Consultivo Provincial no se reúne hace un año”. El encargado de convocarlo es el propio Gobierno.

La última reunión fue en agosto del 2022. Allí el propio ministro de Salud, Mario Kohan, volvió a plantear su mirada atrasada sobre el cannabis y la salud: en la reunión pidió «no banalizar el uso del cannabis» y desalentó «el uso recreativo». Además planteó que desde su cartera trabaja en un «proceso educativo en el ámbito médico-profesional», algo que es mentira, ya que en hoy en la provincia las personas que necesitan el cannabis medicinal para tratarse no pueden acceder al REPROCANN justamente por que no consiguen médicos que den fin al trámite de postulación.

“El objetivo del Consejo era generar un banco de proyectos de cannabis. La cosa es que los únicos que tienen presentados proyectos y están trabajando sobre cannabis el Ministerio de Salud no los convocó, que somos nosotros”, señaló Olivetto.

“Desde la mesa chica se pidió la viabilidad de proyectos de cannabis, que lo elaboró la Cátedra Libre y se presentó al Consejo Consultivo, el único que se presentó y no hubo contestación”, afirmó.

Por otra parte, advirtió que tampoco CONICET, donde se creó la empresa nacional Cannabis CONICET, “les escribimos desde la Cátedra de la UNLPam para analizar proyectos de producción y nunca tuvimos una respuesta”.

