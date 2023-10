Créditos para trabajadores y refuerzo para el sector informal: “Son trámites sencillos”

Compartir esta noticia:

La delegada de ANSES en La Pampa, Cecilia Corzo, destacó que se viene trabajando muy bien con las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, como el refuerzo económico para el sector informal y los créditos hasta 400.000 para trabajadores registrados: “hacemos un balance positivo ya que todas las medidas la estamos atendiendo en forma adecuada”.

Este miércoles se pudo observar filas de personas en la delegación de Anses en Santa Rosa: “Desde el jueves pasado pasamos a tener mayor cantidad de público. Alrededor de 600 personas estamos atendiendo por día entre los vecinos y vecinas que tienen turnos, la gente espontánea que viene por el blanqueo de claves o por el crédito trabajador o porque viene a consultar algún trámite como la jubilación”.

Frente a esto, destacó el trabajo que vienen realizando los trabajadores de ANSES: “agradezco a todos los compañeros y compañeras de ANSES que estamos trabajando a full. De mi parte creo que hacemos un balance positivo ya que todas las medidas la estamos pudiendo atender en forma adecuada”.

Respecto al refuerzo económico para el sector informal de 47.000 pesos, indicó que “el trámite es bastante sencillo se hace por la clave de seguridad social donde te va a pedir que cargues tu CBU”.

Precisó que “Este refuerzo para el sector informal son dos cuotas de 47 mil pesos, una que se va abonar en octubre que recién el calendario de pago va a comenzar a partir del 10 de octubre, y seguramente será por terminación de documento. Lo que hay que tener en cuenta es que la persona que va a tramitar esto debe contar con un CBU vigente o habilitado que es el que te va a pedir la página al momento de hacer el trámite”.

“Esta orientado a todas aquellas personas que no perciban un beneficio nacional, municipal o provincial, que quiere decir esto, todas las personas que estén cobrando otros programa social como el Progresar o el Potenciar, eso se no van a poder anotar, saldrán rechazado porque perciben otro programa esto apunta al trabajador del sector informal que no tienen una cobertura por parte del Estado. Tampoco entraría el otro universo que son jubilados, pensionados o trabajadores formales”.

Sobre los créditos al trabajador registrado expresó que “es otra medida que se anunció hace unos días que ya está teniendo sus primeros beneficiarios desde el viernes pasado”.

“Es bastante sencillo y también se hace por la clave de seguridad social. Ahí el trabajador va a poder seleccionar el monto que quiera sacar con la cantidad de cuotas, y luego de tres días te dan un código y con ese vas a la oficina sin turno y nosotros validamos que esa persona es el titular”

Finalizó señalando que “El monto es de 400.000 pesos, la tasa de interés del 50%, se descuenta la primera cuota en enero y este crédito apunta al consumo, así que el monto de dinero va a una tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo”.

