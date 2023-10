La Pampa: la universidad pública y “el campo”, juntos en la Expo Dinámica de Agronomía

Compartir esta noticia:

Autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa,del gobierno provincial, de la Agrícola Ganadera, estudiantes, docentes y productores participaron de la inauguración de la Expo Dinámica 2023, que se llevó adelante este miércoles 4 de octubre en la Facultad de Agronomía.

La decana de la casa de altos estudios, María Lía Molas, dejó inaugurada la muestra en la que participan más de 60 empresas que presentarán productos destacados y avances tecnológicos, de software, tecnología aplicada al agro e implementos agrícolas, entre otros. “Quiero agradecer al grupo de docentes y no docentes que impulsaron la iniciativa “También al gobierno provincial que apuesta en este tipo de eventos a la educación, la incorporación de tecnología y, especialmente, a la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa”.

“Este es un proyecto que veníamos charlando hace algunos años y este año se dieron todas las condiciones. Esto es parte de la Exposición Agrícola Ganadera que se desarrollará el fin de semana en el centro”, dijo la ministra. “Agradecer a todos por el acompañamiento. Esta fue una iniciativa para traer a la Facultad la tecnología, los últimos desarrollos disponibles”, agregó.

“Nosotros muchas veces no los tenemos y la idea de esto es que los estudiantes puedan tomar contacto con la tecnología. Y hoy estamos en este punto, de toda la gente que dijo ‘quiero estar’. Reconocemos el valor que y todo este despliegue. Esto es para todo el sector”, destacó Lía Molas.

También agradeció a las y los docentes de la Facultad. “Tuvimos hace dos meses una reunión con esta hermosa idea. Hay caras visibles, pero detrás están todos los docentes de la Universidad y todos los alumnos que están participando y colaborando ahora”.

Por otra parte, la ministra de la Producción, Fernando González, agradeció la invitación y resaltó el éxito de la Expo Dinámica 2023. “Este es un gran éxito. No es fácil organizar exposiciones. Nosotros organizamos cada dos años la Expo Pyme y no es fácil. Hoy Lía está emocionada y no es fácil, porque además, son docentes, se tienen que ocupar de sus aulas y alumnos y dedicarle tiempo a esto”.

“También quiero agradecer a la Facultad por invitarnos, por ser parte de esto. Para el Gobierno Provincial es un honor estar acompañándolos ahora y siempre, como venimos trabajando con la Facultad de Agronomía, en todos los eventos que se han desarrollado en estos años. Siempre hemos colaborado con las unidades académicas que están vinculadas con el sector agropecuario, como la Facultad de Agronomía o Veterinaria y también con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde hay algo que nos une, como el manejo del bosque nativo y los pastizales naturales”, dijo la ministra.

Además, Fernández resaltó el acompañamiento del gobierno, el Banco de La Pampa y otros organismos. ​“También una genera herramientas, como las que tienen disponibles en estos dos días para hacer transacciones comerciales. En forma conjunta con el Banco, hemos activado la línea de complementación comercial con una bonificación especial”, repasó Fernández.

“También el Compre Pampeano, por una decisión del Gobernador, en todas las Rurales tenemos una bonificación especial y este año incluimos a la Expo Dinámica. La idea es potenciar la industria, acompañar a los comerciantes, que se beneficien los productores y consumidores. En definitiva, que crezca la economía provincial”, dijo la ministra.

“Otro agradecimiento especial a quienes han decidido acompañar este evento, veo que no han tenido inconveniente en llenar los espacios. A todas las empresas pampeanas, los organismos públicos, los productores que están recorriendo la muestra y, a pesar de las condiciones climáticas, queremos seguir creciendo como provincia, apostando a la producción. De hecho, lo ven los que venden maquinaria, los que quieren aprender, con algo fundamental que señaló la Decana y que tiene que ver con la innovación y las nuevas tecnologías”, dijo.

“Todo lo nuevo que tenemos para el sector agrícola, que es lo que estamos viendo ahora y por ahí, los alumnos no tienen posibilidades de acceder, porque el sector privado nos lleva una ventaja, pero siempre ese sector privado ha apoyado a la ciencia y la tecnología, que viene de la mano de la actividad pública”, afirmó Fernández.

“Felicito a la universidad pública que ha llevado adelante este evento. Fíjense la importancia de la sinergia público privada de la que venimos hablando, de la sinergia pública, acompañándonos entre nosotros. Este evento es de la Facultad de Agronomía, independiente de las ideas de cada uno. Esta vez se unieron todos. Felicitaciones y un gran aplauso para los organizadores”, cerró la ministra Fernanda González.

