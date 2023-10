Precarizados en Radio Municipal Santa Rosa: “queremos que el Intendente se acerque, buscamos una solución”

Compartir esta noticia:

Las y los trabajadores precarizados en Radio Municipal Santa Rosa reclamaron que haya un acercamiento con las autoridades municipales. Piden regularizar su situación laboral.

El periodista de Radio Municipal, Felipe Matamala, dio detalles de sobre la reunión mantenida el martes entre integrantes del SIPREN, las y los trabajadores que reclaman un reconocimiento a su trabajo y el fin de la precarización laboral y el secretario de Trabajo, Marcelo Pedehontaá.









“La reunión se realizó (el martes9 a la mañana, con Marcelo Pedehontaá, las autoridades del SIPREN, una compañera y yo. Con anterioridad, desde el SIPREN habían presentado todos los documentos y los antecedentes de nuestra situación y luego de una charla, de alrededor de 30 minutos, se notificó de algunas cosas y se comentó otras. Él manifestó su preocupación por la situación laboral mía y de cuatro compañeros más y adelantó que pedirá una audiencia, donde va a charlar con autoridades municipales, para buscar alguna solución al conflicto”, dijo Matamala.

“Como adelantó el SIPREN, y lo dijo Pedehontaá, se manifestó su preocupación por la situación, ya que se habla de precarización laboral”, afirmó al periodista Daniel Lucchelli.

“Sí Pedehontaá manifestó molestia de que exista una precarización laboral. Más allá de que sea un gobierno peronista, es una situación que no se tiene que dar en ningún tipo de gobierno y lo que él (por Pedehontaá), remarcó, es que se está dando en el estado municipal, cuando no debería darse en el estado”, agregó.

Felipe Matamala recordó que son cinco las personas que reclaman contra la precarización laboral en Radio Municipal. “De los cinco, algunos llevan trabajando tres años y medio, otros dos años y medio y uno, un año y medio. Lo que cobramos cada uno, ronda entre los $35.000 y $50.000”. Son tareas que realizamos de lunes a viernes, todos los días y estamos trabajando casi a la par de un compañero que está contratado y en planta”.

“En mi caso, actualmente, soy productor de un programa, soy notero y estoy en la calle haciendo notas a funcionarios y entrevistados y también, cumplo un rol de comentar, en un programa específico. Una compañera mía, por ejemplo, está en un programa y trabajan tres horas, de lunes a viernes, otra hace un programa de dos horas”, detalló Matamala.

“Nosotros realizamos distintas labores. Incluso, en otro momento, al estar en la calle, hasta me tocó sacar fotografías. Lo que nosotros anhelamos es contarle la situación al Intendente. Esto no viene de ahora, sino de hace tiempo. Antes había otro funcionario y ahora no tenemos un funcionario en prensa. Nos estamos manejando nosotros y esto no viene de ahora. Ya habíamos hecho un reclamo desde hace tiempo. No es un conflicto que surgió ahora”, aclaró el periodista de Radio Municipal. “Lo que buscamos es que se nos escuche, ya sea el Intendente u otro funcionario responsable, ya que hay una situación de que no existe un funcionario de prensa. Queremos encontrar una solución, eso principalmente”, agregó.

Consultado sobre los dichos de Carmina Besga, quien deslizó que las y los trabajadores se quedarán sin trabajo en diciembre, Matamala dijo que “en lo personal, no se han comunicado conmigo. Sí, desde el sindicato, Milton (Fernández, secretario general del SIPREN), comentó que estaría esa decisión. Pero yo no podría responder eso, porque no me lo comentaron a mí”.

En referencia a los pasos a seguir, Matamala dijo que “este conflicto tuvo otra situación más. La semana pasada, tuvimos una reunión con autoridades del SOEM y ellos enviaron una nota para reunirse con el Intendente, para tratar esta situación. Están trabajando en conjunto el SOEM y el SIPREN para busca alguna solución”.

“Desde el SIPREN se busca que la situación comience a normalizarse, que haya, al menos un pase a planta o contratos en el marco de la ley. Por ahora, estamos todos por fuera. Lo que hacemos es facturar y no debería ser de esa forma. Es un trabajo que ya llevamos en el tiempo y quiero aprovechar para agradecer el apoyo de compañeros de la radio, de Cultura y otras áreas. Ellos ven nuestro trabajo, estamos todos los días ahí, estamos a tiempo completo. No hay una situación de freelance. Lo que queremos es que esto termine”, agregó Matamala.

“Es difícil estar así. Le cuesta a uno, tenés el miedo de que te pueden echar en cualquier momento. Te das cuenta que estás haciendo un trabajo y nos hicieron promesas en el tiempo, que íbamos a entrar e íbamos a firmar un contrato. En un momento, hasta firmamos uno y no entró en la parte administrativa. Hemos aguantado mucho en esta situación. Espero que haya una pronta solución y espero que el Intendente se acerque, que pueda dialogar con el sindicato, que se llegue a una pronta solución”, cerró Felipe Matamala, periodista de Radio Municipal de Santa Rosa.

