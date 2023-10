Una vez más, se activó el botón antipánico, pero la policía no llamó a Yanina Coronel

Compartir esta noticia:

La mujer que fue condenada en primera instancia por el supuesto envenenamiento de su pareja, volvió a quedarse sola ante la posible amenaza contra su vida y la de su hijo al activarse el botón antipánico porque Gabriel Páez Albornoz viola la restricción de acercamiento.

En los últimos días, por dos oportunidades, se activó el botón antipánico de Yanina Coronel porque Páez Albornoz pasa el límite de acercamiento permitido

Plan B pudo saber que no todas las veces que se activa el botón antipánico, están atentos desde el CCEOM para advertirle del peligro.

“Es la segunda vez que me pasa, y siempre es cuando mi nene está en deportes. Se activa le botón antipánico, pero nadie me llama”, contó Coronel.

La mujer presume que es porque “deben ser los días en que están los amigos de Páez y por eso no me llaman. El botón no miente, a pesar de que Páez dijo en el juicio que nunca pasaba cerca de la escuela del nene”, añadió.

Un turno posterior a que le dispositivo de seguridad se activara, una persona la llamó y le pidió disculpas por no haberse comunicado en le momento indicado.

Este 4 de octubre el botón antipánico le avisó dos veces que se había violado la restricción. Una, cuando estaba muy cerca.

Páez Albornoz es el padre del niño que está al cuidado de Yanina Coronel, pero se niega a pagar la cuota alimentaria de su hijo, a pesar de la judicialización del tema.

El embargo fue pedido desde octubre de 2021 a septiembre de 2023, pero Páez no pagó y pide que se dé de baja el convenio de alimentos para su hijo.

El 23 de noviembre se hace la audiencia de apelación de la sentencia a 10 años de prisión para Yanina Coronel por el envenenamiento de su ex pareja. En el juicio, el tribunal de Audiencia, a pesar de la restricción y el botón antipánico, descartó la violencia de género hacia la mujer

