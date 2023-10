Horacio Rodríguez Larreta: “estoy recuperándome. Estuve hecho mierda”

Compartir esta noticia:

El Jefe de Gobierno Porteño reconoció que la derrota en la interna ante Patricia Bullrich lo dejó “hecho mierda”.

“Estoy recuperándome del golpe, tuve unos primeros días muy duros, muy golpeado, estuve hecho mierda al principio”, sostuvo el dirigente del PRO en una entrevista televisiva.

Aseguró que se “preparó mucho” y “estudió”. Mencionó que “más allá de mi experiencia pública, muchos años de conocer el Estado, los últimos años estudié, me metí, aprendí, conocí el país, fui a lugar donde nunca había estado”.

El jefe de Gobierno marcó que tenía altas expectativas de convertirse en el ganador de las PASO, por lo que el triunfo de Patricia Bullrich le generó un impacto de lleno. “Hasta el domingo a las 18 pensé que podía ganar la interna y llevar adelante el plan que tenía para la Argentina”.

Rodríguez Larreta dijo que vivió momentos «muy duros» luego de perder conntra Patricia Bullrich la interna: “no la vi venir y no hay encuesta que valga”, lanzó para luego marcar que “fue fuerte, me hacían sentir que iba a ser el próximo presidente; es difícil a veces no creértelo”, postuló.

Por eso mismo, señaló que “es bueno pasar el duelo, sanamente, constructivamente, sufrir, entender; tenía esa sensación de angustia, de opresión en el pecho que sentís que no querés levantarte de la cama, que pensás que todo el futuro es negro”.

“Cuando caes es una especie de terremoto emocional de toda la ilusión que tuviste, para todo lo que te preparaste, laburaste”, insistió Larreta, quien recordó que fue “muy duro” ir al búnker de Juntos por el Cambio y “recibir un aplauso de compasión”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios