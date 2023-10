Compartir esta noticia:

El diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, se refirió a lo que dictaminó la Corte Suprema de la Nación, donde dictaminó que se deben detener las obras en el Acuífero del Valle Argentino: “paralizan una obra que no inicio”.

Esta semana la Corte Suprema realizó un fallo que obliga a detener las obras en el Acuífero del Valle Argentino.

Frente a esto el legislador, indicó que “Me parece que es una medida cautelar que la Corte adopta, y esto no hace más que demostrar la lejanía de la realidad que tienen los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, han paralizado una obra que jamás se inició”.

Recordó que “hubo un reclamo genuino por parte de un sector de la comunidad de General Acha, que fue atendido por el Gobierno Provincial en su momento. Aquí no hay una posición contraria entre la comunidad de General Acha y el Gobierno Provincial, incluso lo discutimos por el 2018 o 2019 en plena campaña electoral, cuando nosotros entendíamos que había algunos sectores que pretendían hacer que todo pareciera ser una medida en contra de General Acha, y es todo lo contrario, de hecho se realizaron todos los estudios que la Ley Provincial manda, para la Corte si nos son suficientes habrá que hacer otros en caso de que se pretenda continuar, pero es una obra que no inicio, creo que la Corte paro una obra que estuvo detenida siempre, jamás se inició”, dijo en el noticiero del Canal Somos La Pampa.

-¿El proyecto sigue en pie?

-El proyecto está vigente, depende de la voluntad política del Poder Ejecutivo continuarlo o no. Esta claro que en cuatro años no se puso en práctica la obra. Yo no le quiero buscar la quinta pata al gato, pero parece que hay una medida de parte de la Corte para ver que tenemos en La Pampa como para que haga un poco de ruido. hay cuestiones políticas complejas como se está dirimiendo un juicio político en contra de los miembros de la Corte por mal desempeño, precisamente por estas cuestiones por dictar fallos que no tienen nada que ver con la realidad.

-Mientras tanto no se cumple el fallo del Atuel.

-Pedimos reciprocidad, adherimos plenamente al comunicado del poder Ejecutivo Provincial en que vamos a cumplir el fallo y que además ya lo veníamos cumpliendo, pero también pedimos que se cumpla aquellos que son resueltos a favor de la provincia y no se vienen cumpliendo como los fallos económicos, fallos de coparticipación y el emblemático fallo por el rio Atuel.

Finalmente expresó que “La Corte jamás paro el Tambolar en San Juan, jamás paro el Baqueano o Portezuelo en Mendoza, lo tuvimos que paralizar en sede administrativa ante el Ejecutivo, paraliza una pequeña obra en La Pampa que ni siquiera esta con vista a llevarse a cabo”

