Por primera vez habrá un stand de cannabis en la Expo Vivero

Finalmente el grow shop Pampa Fértil podrá participar en la muestra que se realizará el 28 y 29 de octubre, con plantines, semillas y artículos orgánicos de cultivo.









Este viernes recibieron la notificación para completar el formulario de inscripción y ya quedaron adentro entre los participantes, luego de que desde el Ministerio de la Producción les habían negado la participación.

«Nos dijeron que no tenían conocimiento del tema y que estuvieron esta semana asesorándose para llegar a la conclusión de que lo que estábamos reclamando era legal», dijo el biólogo y uno de los propietarios de Pampa Fértil, Daniel Olivetto, a Plan B Noticias.

A partir de la puesta en marcha del marco regulatorio para la producción, comercialización y uso del cannabis con fines terapéuticos, Pampa Fértil obtuvo la habilitación como comercio expendedor, Categoría F del Instituto Nacional de la Semilla (Inase). Pero la política del gobierno provincial frente a la temática ha sido distante y ambigua porque, por un lado adhieren a las leyes nacionales que regulan la investigación y el uso del medicinal, pero por el otro quieren prohibir el acceso a la planta.

En principio las respuestas de las autoridades de gobierno había sido que no podían participar porque «no pertenecían al rubro» y dejaron pasar el tiempo hasta que se les venciera el plazo de inscripción, el pasado 30 de septiembre. Luego de que el hecho fuera denunciado públicamente por los integrantes de Pampa Fértil, la postura oficial cambió y ahora, aún con el plazo vencido, les habilitaron un lugar en la muestra.

Pero el Ministerio de la Producción no es el único área del Gobierno pampeano que queda en evidencia cuando la sociedad va más adelante con las demandas y logra avances en sus derechos. Se sabe que el ministro de Salud provincial, Mario Kohan, es un ferviente opositor al uso recreativo del cannabis y asegura que no hay información que avale los beneficios del tratamiento con cannabis medicinal en la salud de las personas. Por lo pronto, hace un año que no convoca al Consejo Consultivo de Cannabis.

