“La Pampa Edita” presentó sus nuevas publicaciones en la Feria del Libro

Con un auditorio a sala completa y con mucha emoción se realizó la presentación de las novedades de la editorial de la Secretaria de Cultura de la Provincia “La Pampa Edita”, entre ellas Canto Quetral 4 y 5, dos tomos inéditos de Juan Carlos Bustriazo Ortíz; y el libro “Poesía I” de Edgar Morisoli.









La secretaria de Cultura, Adriana Maggio, encabezó la presentación de las nuevas publicaciones de “La Pampa Edita” y recordó que la editorial gubernamental tuvo su lanzamiento oficial en la Feria Provincial del Libro 2022, con la presentación de “El monte de caldén en las letras pampeanas” de Omar Lobos.

La presentación incluyo los siguientes libros: dos tomos inéditos de Juan Carlos Bustriazo Ortiz (El Canto Quetral 4 y el Canto Quetral 5), el libro “Otro egos” (libro premiado por el Fondo Editorial Pampeano 2022) de Nicolás Bompadre; el libro de Julio Domínguez “El Bardino” que son dos libros en una publicación y el libro de plantas pampeanas de Guillermo Covas y el libro “Poesia l” del poeta Edgar Morisoli.

El Canto Quetral 4 y el Canto Quetral 5 de Juan Carlos Bustriazo Ortiz

En esta oportunidad y en la voz del “Bocha” Sombra se pudieron escuchar el relato de historias y momentos vividos junto a Juan Carlos Bustriazo Ortiz “iba a casa todas las semanas, compartíamos salidas con toda la familia, le encantaba compartir esas salidas al monte. Juan Carlos era una persona enorme no solo como poeta, sino en todos los sentidos, era toda bondad, cariñoso, sensible, era muy buena persona humanamente. Tambien le encantaba coleccionar cosas, de las cuales tengo el honor de tener algunas que me regalo. Una lupa, uno de sus famosos vasos y una tapita con la cual tapaba ese vaso, una cámara fotográfica de Eliseo Tello la cual fue arreglado y colocada en un rincón de nuestra sala”.

Su amigo además recordó que “si bien el era muy alegre y tenía muy buen sentido del humor, habían cosas muy profundas que le costaban expresar”.

“Otro egos” de Nicolás Bompadre

“Estamos muy contentos de poder compartir esta presentación en este marco de la Feria Provincial del Libro y además de haber sido premiados con el Fondo Editorial Pampeano 2022”, dijo.

Al brindar detalles sobre la publicación explicaban que “surge de una selección de una revista que hicimos entre el año 2004 y 2010. En la revista presentábamos una temática, un género, algún autor y cuando nos empezamos animar comenzamos a escribir breve reseñas. Llego a tener varios números, hace rato que ya dejo de salir, pero con el tiempo nos dimos cuenta que la revista gustaba, que la gente la guardaba que la pasaba de mano en mano y eso fue lo que en cierto modo nos motivó a realizar este libro, en el cual podrán encontrar lecturas pampeanas, argentinas, Latinoamericana y hasta algunos temas sobre el erotismo”.

“Poesia l”de Edgar Morisoli

En la presentación de la reedición del libro de Edgar Morisoli fue su nieto Juan quien expreso “estoy presentando la revisión de los cuatro primeros libros de Edgar, agradezco a la Secretaria por haberme convocado a escribir el prólogo, para mi como nieto fu un desafío bastante grande, desde lo sentimental porque hacía poco que había fallecido y reencontrase quizás con su llegada a La Pampa, es quizás algo muy intenso al leerlo. Ver cómo se va construyendo su identidad como pampeano, como se va enamorando de cada persona, cada pueblo, del paisaje pampeano. Ver el desarraigo de su Santa Fe natal y ver su nuevo arraigo a los ríos pampeanos, el comienzo de nuevas amistades y encontrarse con otros poetas, músicos. Estos cuatro libros son el detalle de lo que lo fue enamorando de esta provincia, los hacheros del oeste pampeano, su relación con Margarita a la distancia, el irse a trabajar escondido a distintos lados, el recorrer La Pampa. En estos cuatro libros se ve reflejado todo esto”.

Para ir finalizando con la primera parte de la presentación de libros se hizo un agradecimiento a la diseñadora Vero Roca quien, quien se sumara al equipo editorial de la Secretaria al igual que Raúl Genovesio (Fotógrafo de General Pico) que fue el facilitador de las fotografías de las portadas de forma desinteresada.

Luego se hizo entrega de ejemplares de libros a los familiares presentes de la familia de Edgar Morisoli, de Julio Domínguez “El Bardino” y de la familia de Covas.

Presentación del libro “Tejedoras de La Pampa: Naturaleza y color”

Con la presencia de 53 tejedoras de toda la Provincia: Chos Malal, Puelén, Victorica, Santa Isabel entre otras se procedió a la presentación del libro “Tejedoras de La Pampa: Naturaleza y color”. Los presentes tuvieron el placer de poder no solo conocerlas sino que además escuchar el relato de algunas de ellas, quienes contaron y transmitieron sus conocimientos.

Para dar comienzo a la presentación fue la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón quien brindo una breve reseña sobre el trabajo realizado “desde el 2017 que empezamos a trabajar con las tejedoras y a empezar a conocer sobre las plantas y que ellas usan para teñir. La novedad es que este libro esta escrito y contado por cada una de las tejedoras”, enfatizó Calderón.

Relatos de artesanas

Rut Cabral de Santa Isabel expresaba “creo que nací en el tejido, de muy chica aprendí mirando como tejía mi madre, es una cultura que la llevo desde mi niñez, en mi caso en este libro explico como teñimos con el piquillín, es una tarea muy dura, hay que extraer la raíz, lavarla y luego molerla, dejarla en proceso de remojo, hervirla, dejarla reposar, volver a sumergir en el fuego para teñirlo, y luego ya lo dejamos. Nosotros teñimos con todas las raíces, en mi zona teñimos con jarilla, retortuña, jarilla, todo depende de la zona. Mis hijos también han aprendido de esta cultura y eso es muy importante, ya que no queremos que se pierda nuestra cultura”.

Una de las artesanas de Puelen decía “doy clase en el salón de artesanos como capacitadora, del 2015 al 2018 di clases en la Escuela Hogar N 157 para que los niños pudieran aprender a tejer, muchos de esos niños aprendieron en su escuela, luego fueron al salón en donde sigo aprendiendo, hoy próxima a cumplir 15 años, hila, teje y tambien ayuda a teñir. La idea es si se puede el próximo año volverá a dar esos talleres y nos encantaría que sigan saliendo más artesanas con este oficio”.

Lorena Maya, artesana de Puelen relataba “como dice mi compañera teñimos con yuyos del monte, papas, raíces. Yo aprendí a ver a mi abuela hilar. Desde mi 7 años que empecé a trabajar en el tejido. Hoy trabajamos en grupo, tejemos y le vendemos prendas al mercado artesanal. Quiero agradecer por esta oportunidad por ayudarnos a que hoy podamos estar presentando y mostrando este libro”.

Por su parte Mario Zabala, de Eduardo Castex , nacido en la zona de Santa Isabel y criado en Victorica contaba que soy el único hombre, pareciera que soy el único tejedor pero tiene que gustar, yo aprendí a tejer mirando a mi esposa y a mi suegra quien trabajaba la lana. Este libro que hoy estamos presentando nos ayuda a no perder nuestras raíces, a mantener viva nuestra cultura”.

Luego de escuchar el relato de algunas de las artesanas se proyectó un video en donde se vio el proceso de teñido, hilado y todo lo que implica el trabajo artesanal.

