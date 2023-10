Delfino pide que el PJ no le acepte la afiliación a “Buchy” López: “se enoja y se va, y ahora quiere volver por conveniencia”

Compartir esta noticia:

El actual intendente de Catriló, Ricardo Delfino, le pidió al Partido Justicialista que no le acepte la afiliación a Graciela “Buchy” López, que el 14 de mayo se presentó con Comunidad Organizada y ganó la intendencia de la localidad.

Antes de asumir, y a solo cinco meses de la elección, “Buchy” López ya dejó el tiernismo y presentó su ficha de afiliación al PJ.









Delfino, perjudicado por la maniobra electoral de la intendenta electa, pide que el Partido Justicialista, no le acepte la afiliación al peronismo.

“Si nos vamos porque nos enojamos con… no nos olvidemos que era funcionaria del ISS y terminó siendo candidata de Comunidad Organizada. Se fue, y ahora quiere volver. El partido tendría que rever esa situación. Hoy te enojás y te vas del justicialismo y mañana volvés, todo por conveniencia personal. El justicialismo tendría que tener en cuenta esas cosas”, declaró.

Por otra parte, el acutal jefe comunal desmintió que “la planta de la municipalidad sea de 350 empleados” ya que “con funcionarios y todo llegamos a 195 empleados”.

También desmintió que “no se le pague a los proveedores, hemos cumplido con los pagos y los proveedores. Siempre hemos acompañado a los proveedores locales, cosa que en su gobierno no fue así, ya que ella compraba afuera de Catriló”.

“Cuando me tocó reemplazarla el, ella me entregó el mandato el 10 de diciembre a las 10:30 y le vamos a dejar una intendencia totalmente ordenada, y con muchísimas obras y ahí veremos su capacidad de acción”, dijo al periodista Daniel Lucchelli.

Enumeró: “dejamos las cloacas iniciadas, la ampliación del hospital, un CDI nuevo, cuadras de asfalto, el albergue nuevo, 800 luminarias, la iluminación del cruce de la 1 y la 5, el nuevo centro de abastecimiento de agua que tiene Catriló maquinarias nuevas, plazas nuevas. Por eso me sorprende que ahora quiera afiliarse, no comparto esas actitudes de ‘hoy estoy porque me conviene’ y ‘mañana me voy’”.

“Creo que el partido tiene que ver lo que hace, uno siempre estuvo en el justicialismo, y se debe tener en cuenta a los que están cuando les conviene y se van cuando no les conviene. Incluso lo de Tierno, también tiene que rever, porque si no se crea un precedente. Tenemos que ser respetuosos”, dijo.

