“Balsa no se suicidó, era un hombre cardíaco y le iban a quitar la matrícula”

La mujer a la que le secuestraron el teléfono celular afirmó que Darío Balsa, exintendente de Eduardo Castex, aseguró que “no se suicidó, murió infartado” y reveló datos sobre la investigación que se hacía al desempeño profesional del médico fallecido.

Magalí Mansilla aclaró que “yo no estoy imputada de nada” y agregó que “al señor Darío Balsa le venían a quitar la matrícula desde el PAMI y el Instituto de Seguridad Social, tenía 200 casos en contra de él”.

La mujer pide que le devuelvan el teléfono secuestrado por haber tenido contacto con Balsa “cuando se enteró que lo íbamos a denunciar porque a mi abuela la tuvimos que internar en un geriátrico porque él le negó la internación domiciliaria, pero resulta que durante dos años cobró esa internación domiciliaria que nunca nos otorgaron a nosotros”, dijo en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli en Lu 100.









“Soy querellante, nunca se me imputó de nada. A Darío Balsa lo conozco de Castex, las únicas diferencias nuestras eran políticas. En junio de este año me llama mi mamá y me dice que desde el ISS le negaron la internación domiciliaria a mi abuela y que la íbamos a internar en un geriátrico porque ella está a cargo del vacunatorio y no podía cuidarla. Yo, además, vivo y trabajo en Santa Rosa”, relató.

Pero, “nos enteramos que la internación si había sido aprobada por el ISS y quien nos dijo que la habían negado fue Balsa. Resulta que mi mamá llama al Instituto y ahí se entera de que la internación fue otorgada y que la cobró por dos años, cuando a mi abuela, nosotras la tuvimos que mandar a un geriátrico”.

“Eso fue un viernes. El lunes va a el ISS a la casa de mi mamá en Castex para ver si mi abuela estaba internada en el domicilio y comprueban que no, que estaba en el geriátrico. Ante el reclamo que hacemos, dicen que ‘no podemos hacer nada porque tu mamá firmó la internación domiciliaria’. Le pido que me muestre la firma, y resulta ser que no era la firma de mi mamá. La firma era del médico Darío Balsa”.

Agrega que 2él me reconoce que le hizo la firma a mi mamá. Te cuento más, a mi abuela la operaron de la cadera, la recuperación llevó tres meses y fueron millones los que se llevó este señor. Él adulteraba la documentación del consultorio, de la farmacia. Este señor sacaba los remedios de una farmacia, que pagaba el SEMPRE, y a mi abuela se los daba el hospital de Castex”, agregó.

Mansilla dijo que “me secuestran el teléfono porque él se enteró de que lo íbamos a denunciar. La fue a ver a mi mamá al vacunatorio, y mi mamá le dice que la denuncia la voy a seguir yo. Me sacan el teléfono porque el me llama y se contacta conmigo para pedirme lo mismo que a mi mamá, para rogarnos que no hiciéramos la denuncia”.

“Acá nunca hubo secreto de sumario y te puedo decir que dice la autopsia: No fue un suicidio, este señor no se ahorcó, no se pegó un tiro. En la causa se puede ver que él dijo que se sentía mal, le pidió a una enfermera que le ponga un diclofenac y una desxometasona, y le dijo ‘me voy a tirar una hora y me llamas’. En ese tiempo nadie lo va a ver, cuando van, se estaba infartando. Murió de un infarto cuando querían reanimarlo”, afirmó.

“El Instituto tenía 200 casos contra de él y el PAMI también lo estaba investigando y le iban a quitar la matrícula. Yo no tengo nada que ver, no estoy imputada, y le estoy pidiendo a la fiscalía que me devuelva el teléfono. Incluso, la esposa le pidió que cerrara la causa porque quiere cobrar el seguro de vida de su marido”, finalizó.

