Respuestas para todo y todes

Ziliotto sube el presupuesto para refuerzo alimentario a 10 mil millones. Está de parabienes con el campo que lo aplaudió en La Rural. Campaña: “veníamos bien y apareció Insaurralde (en yate)”. Los radicales tiraron la toalla.

Por Javier Urban – Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, lo hizo con la obsesión de demostrar que el gobierno peronista le había dejado una pobreza del 30%. Como la única verdad es la realidad y ésta no respondía a lo que él venía diciendo, tuvo que mentir. Y para eso hizo que el INDEC empezara a medir con un método que da 14 puntos por encima de las mediciones que siempre utilizaron el resto de los gobiernos democráticos hasta finales de 2015.









Macri se puso más exigente para medir la pobreza porque tenía que explicar que el gobierno peronista había dejado el 30% de pobres, para lo que tenía que hacer calzar la medición del INDEC con el 30% que él había dicho que tenía de pobreza el gobierno de Cristina. Y le salió, porque dijeron que había medido el 32%. Para eso subieron la exigencia de la canasta. Así de fácil la hizo. Vos determinás cómo se compone la canasta y te va a dar el índice de pobreza que vos quieras tener. Ponés jamón crudo, bondiola, ninguno de los dos está y llegás al número que querés.

O sea, hoy por hoy la canasta está 14 puntos arriba de la verdad. Si dice 40%, la medición real es 26%. Claro que la medición es del 31 de marzo, es decir vamos un trimestre atrasado. Cuando Duhalde midió la pobreza, después de la devaluación y todo el lío que eso generó, en el 2002, la pobreza llegó al 54%. Y vamos camino a que ese número sea el que se conocerá dentro de 3 meses y estará respondiendo a la realidad de hoy, que es cuando se está haciendo la medición que se conocerá en 3 meses. Seguramente será del 68%, menos los 14 que agregó Macri, será del 54%. Por lo que 7 de cada 10 argentinos será pobre según esa medición. Pero insisto con que hay que remarcar que a todo número que publique el INDEC habría que restarle 14 puntos para tener la medición real.

Por eso, lo dijimos en aquel momento y ahora lo repetimos, estuvo en lo correcto el gobernador Sergio Ziliotto cuando en febrero de este año, implementó el Índice de Vulnerabilidad Social, para contar con el mapa quirúrgico de la realidad socio-económica de cada una de las 80 localidades, empezando por Santa Rosa, Toay y General Pico. Al toque se sumarán Acha y Castex, y el objetivo es llegar a cada rincón de la provincia. Este IVS no está desfasado en el tiempo, como decía de las mediciones del INDEC, el IVS de la provincia, expuesto la semana pasada, responde a mediciones realizadas ente el 16 de agosto y el 9 de septiembre. O sea, el pico de la suba de precios está contemplado en esta medición y explica la diferencia entre el 3,7% de vulnerabilidad social de febrero, con el 5% que dio ahora, cuando el 5% de la población en Santa Rosa; el 4, 5 % en Toay; y el 5,3% en Pico, no está llegando a cubrir la canasta de alimentos.

Una vez más Ziliotto dijo que esos pampeanos y pampeanas con necesidades no serán un número, si no que tendrán, como nunca debieron dejar de tener, nombre y apellido. Y así, La Pampa tiene cuatro programas alimentarios: Tarjeta Social Pampeana; Seguridad Alimentaria; Dietas Especiales y Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE). Este último destinado a los núcleos familiares/personas con Tarjeta Social Pampeana y que no sean titulares de la Prestación Alimentar: Se lo va a reformular para garantizar el acceso de cada una de las familias con vulnerabilidad a la Canasta Básica Alimentaria, ya que se le hará una transferencia monetaria específica para cada familia teniendo en cuenta la composición de cada núcleo familiar, edad y sexo, y los ingresos de ese grupo familiar en base a las necesidades energéticas que tenga cada una de las familias. Frente a la angustia del momento inflacionario, la respuesta del Estado pampeano, es contundente: llevar la inversión en el programa de 304 millones en el 2019 a 9898 mil millones, según el presupuesto presentado para 2024 porque “la ideología de nuestro Gobierno peronista, nos hace estar al lado de los que más sufren y menos tienen, a partir de una herramienta que fortalecemos día a día como es un Estado presente”, dijo el Ruso.

Identificados como nunca con el gobierno de turno, los dirigentes agropecuarios le hicieron pasar una tarde de sol placentera al gobernador en la inauguración de la exposición rural de Santa Rosa. Sólo porque en su rol de candidato algo tenía que decir, Martín Ardohain tiró un “que nos saquen el pie de encima, sabemos qué tenemos que hacer”; y el presidente de la Agrícola, Marcelo Rodríguez, para quejarse de algo lo hizo por la inseguridad y los caminos rurales y subió un poco el tono al pedirle a Ziliotto que acompañe el reclamo contra las retenciones “con un poco de rebeldía”.

Es que como dijimos allá por finales de mayo, cuando sentimos que nos tomábamos contra los mendocinos una de esas pequeñas revanchas que, de tanto en tanto, los pampeanos podemos celebrar (esa vez fue el fallo a favor de Frigorífico General Pico en su demanda a Mendoza, que le quería hacer pagar una tasa por inspección sanitaria ya pagada ante el Senasa, como si tuvieran una aduana interior); con la disposición manifestada públicamente por la agrícola ganadera para trabajar en conjunto con el gobierno nacional y con la suerte de autocrítica de Cristina Kirchner por la resolución 125 del año 2008, por supuesto que echándole la culpa a Losteau (se sabe que a ella le cuesta mucho determinados reconocimientos), pero diciendo que “casi se pone el país de sombrero, con aquella pelea con el sector agropecuario concentrado, que le hizo a la Argentina un daño muy grande”.

Con todo eso como contexto, el sector ganadero de La Pampa no podía menos que estar satisfecho con el crecimiento del rodeo vacuno en un poquito menos que 5 puntos en un trimestre, representando el 6,6 del total nacional. Ese dato aportado por el SENASA, de acuerdo a las campañas de vacunación, no hacía más que ratificar el éxito que significó la política pública implementada por Carlos Verna en 2013, cuando instrumentó el Plan Ganadero provincial gracias al cual se ha venido creciendo sostenidamente más que la media nacional, creciendo más en vacas que en otras variantes del ganado vacuno, aumentándose el índice de extracción.

Mientras en el contexto nacional algunos indicadores ya reflejan liquidación de hembras, porque la sequía sigue presionando y se habla de casi el 50% de hembras en la faena, entre vacas, vaquillonas y terneras; desde el 2013 en adelante, en La Pampa hay menos toros, más vacas y más terneros, se producen casi un millón de terneros por año y eso se debe también al agregado de políticas como el combate a las enfermedades venéreas. La Pampa le ha dado trabajo a los productores, a los que les ha mejorado su capital. De los terneros que nacen en La Pampa, 700 mil son engordados en la provincia y 400 mil se faenan en La Pampa, lo que significa más capital para los productores, más rentabilidad y más trabajo para los pampeanos. Política de Estado, estado presente, reforzado con los anuncios hechos por Ziliotto la otra tarde en La Rural: baja de impuestos para zonas de cría y recría de ganado, créditos con tasa subsidiada para siembra gruesa e implantación de pasturas y para jóvenes emprendedores rurales y el envío de un proyecto para modificar la actual Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria.

En el campo electoral se da la contradicción que muy amargamente exponía el presidente de una de las Unidades Básicas más importantes de Santa Rosa. “Estábamos empezando a advertir que la campaña comenzaba a encenderse, que algo de la mística histórica, de ese entusiasmo que nos llevaba a participar con alegría de toda la movida propia de la previa a una elección presidencial, que estaba empezando a sacudirse esa modorra que asustaba…a los cumpas los estaban empezando a recibir con menos indiferencia, les abrían las puertas, los escuchaban y hasta se podía charlar con los vecinos como para que reconsideraran el no ir a votar e incluso a cambiar su voto de las PASO y darnos una chance más con Massa, cuando salta todo esto de Insaurralde…dejate de joder”, se lamentaba. “¿Cómo se hace para volver a salir a tocar los timbres y que no nos rajen, si hasta nosotros los queremos mandara a todos a la m…?” se preguntaba retóricamente.

Aun entendiendo el desánimo del compañero, estas elecciones presidenciales, desde las PASO hasta el balotaje, previsto por todo el mundillo politizado, está atravesado por una incertidumbre tan desconcertante que no está claro si incluso hasta la pornografía de Martin Insaurralde será gravitante como para cambiar sustancialmente lo ya asentado.

Es más, hasta daría la impresión de que es un signo de época, eso de que no generen las consecuencias de otrora y, más aún, que no tengan consecuencia alguna, situaciones que antes provocaban, sin vueltas, un tembladeral. Y de semejante desconexión se benefician unos y otros. Porque si el escándalo Insaurralde pareciera que salpica a Massa mucho menos que lo imaginado, no hay que olvidar que Javier Milei debería haber quedado empapado cuando se supo que dirigentes cercanos a él canjeaban candidaturas por favores sexuales.

Incluso es esa misma lógica que aturde, la que permite que, siendo ministro de economía con el dólar disparado en forma descontrolada y una inflación estremecedora, Massa emerja como un muy posible competidor en el balotaje. Esa segunda vuelta de la que seguro será protagonista Milei con el voto de trabajadores a los que les anticipa que barrerá con aguinaldos, vacaciones e indemnizaciones por despidos; de jubilados a los que les asegura que les aumentará los servicios sin control alguno; de madres a las que les promete váuchers con los que tendrán que comprar salud y educación para sus hijos. Insisto, ni propuestas tan estrafalarias como distópicas, ni hechos conmovedores, son sinónimo necesario de alteraciones significativas. Esa pareciera ser la característica de esta hora electoral.

Y particularmente en La Pampa está hecho trizas el esquema de tercios que se impone en el orden nacional. Al no existir la Libertad Avanza, tanto al peronista Ariel Rauschenberger como al macrista Martín Ardohain las elecciones les representan sólo un trámite en que les estarán picando el boleto al Congreso donde desde el diez de diciembre ejercerán como diputados nacionales.

Ardohain sólo hizo acto de presencia en el pretendido debate en la exposición rural y mandó a pegar algunos carteles propagandizando su candidatura junto a la de Patricia Bullrich. Y los que deberían acompañarlo como socios que son, en JxC, están ocultos, como esperando que todo pase pronto. Hablo de los radicales, que permanecen absortos e indecisos frente a la candidatura de Patricia Bullrich.

Es más, lo más comprometido que hicieron en favor de su candidata a presidenta fue salir a acusar a los peronistas de la autoría de esos volantes esparcidos en la rural durante los días de exposición que decían “los radicales no votamos locos, negacionistas antiderechos, terroristas ni represores” para rematar con la consigna “Massa Presidente”. Daba vergüenza, tenían que decir que ellos no fueron.

Y por el lado de Rauschenberger, es obvio que será el ganador de las elecciones del 22 de octubre, incluso sacando menos votos que Milei, si se terminara imponiendo en la provincia, y que el propio Massa, que obtuvo más votos que él cuando el FreJuPa terminara tercero en las PASO. Está tan clarito eso, que el intendente Luciano di Napoli se prende en cuanta aparición pública tenga Ariel en Santa Rosa. Tanto que muchos peronistas se codean entre sí cuando los ven juntos hasta mateando con les pibes, en una actividad juvenil donde la edad de ambos, sumada, equivalía a la de una buena parte del piberío que se había dado cita.

Es que di Nápoli necesita capitalizar la victoria electoral que pueda tener Massa, o por lo menos Ariel como candidato a diputado nacional más votado, porque quedó muy mal parado con su postura frente a la nueva ley de Coparticipación que impulsó el gobernador Ziliotto, que fue la misma que explicitó el radical Marcos Cuelle calificándola como “un placebo cortoplacista que no erradica la inequidad distributiva”.

Todos y todas, desde Abel Sabarots de Acha, pasando por Pascual Fernández de Uriburu, Viviana Bongiovani de Realicó y Juan Carlos Pavoni de Metileo, que son los que salieron públicamente…todas y todos los intendentes remarcaron que la ley votada el jueves “es la definición que esperábamos” y fue Pavoni el que le respondió a Cuelle, e indirectamente al único intendente que se manifestó en contra, “lo único que demuestra ese tipo de declaración es la falta de conocimiento sobre lo que pasa en los pueblos…a la gente no hay que mentirle y confundirla, porque en estos tiempos eso genera más malestar”, dijo.

