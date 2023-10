La Municipalidad chicaneó al SIPREN para no abordar el negreo de personal en Radio Municipal

Compartir esta noticia:

Usó una chicana administrativa para dilatar el abordaje del conflicto que mantiene con cinco personas, precarizadas desde hace tres años. Dice que no tiene incumbencia para representarlos, pero lo desmiente la propia municipalidad: en la gestión de Altolaguirre, el Sindicato de Prensa Zona Sur de La Pampa representó el reclamo y consiguió el blanqueo de dos personas en la radio municipal.

“Lamentablemente, el municipio no asistió, interpuso un recurso de reconsideración cuestionando la representatividad del SIPREN y le pidieron a la Secretaría de Trabajo que deje sin efecto su intervención por la precarización de cinco personas en Radio Municipal”, dijo el Secretario General del sindicato de periodistas, Milton Fernández.

“Pero el propio Marcelo Pedehontáa dijo que el SIPREN es el legítimo representante de los trabajadores de prensa. Así surge del estatuto, que es de 1984, considera que todos los trabajadores de prensa, que tengan que ver con una cuestión periodística, está amparado por el Sindicato de Prensa”, añadió.

“Así lo cree el Secretario de Trabajo, así lo consideramos nosotros, pero no lo cree el municipio. Además, hay antecedentes, defendimos en su momento a Jorge Etchenique en la dirección de Prensa de La Pampa y hace cuatro años lo hicimos con la misma Radio Municipal”, contó.

Recordó que “cuando Leandro Altolaguirre era el intendente, intervenimos en la defensa de un compañero y una compañera, que a partir de nuestra representación, la Municipalidad los pasó a planta permanente en la Radio Municipal”.

Sobre la negativa municipal, dijo que “la actitud no nos sorprende en nada, porque el intendente ya le dijo a la prensa que ellos no eran trabajadores. Esa es la actitud que asumen, los niegan. Lamentablemente, no fueron a esta reunión, que era de diálogo y no era una conciliación obligatoria. Me parece hasta agresivo que nos desconozcan, que no permitan que se haga una inspección para constatar como trabajan los compañeros y compañeras”.

Por su parte, el secretario Gremial del SIPREN, Guastavo Laurnagaray, afirmó que el faltazo municipal de hoy se da con “una respuesta desde la formalidad en la que primero desconocen a los trabajadores y ahora nos quieren desconocer a nosotros. Lamentamos la respuesta del intendente Luciano di Nápoli”.

“Esta era una mesa de diálogo política para abordar el tema. Pero ya sabemos que desconoció a los trabajadores que los han tenido en una situación irregular, les pagaron como un servicio, les hicieron presentar boletas de otros trabajadores y después les hicieron firmar un contrato que luego no avanzó. Esto es una situación de negreo de los trabajadores y ante una denuncia gravísima, la Municipalidad no se quiere sentar a una mesa ni se animan a contestarnos”, agregó.

Anticipó que “íbamos con una propuesta de un contrato a término, iniciar un período de concursos para generar cargos y un organigrama para terminar con este tipo de conflictos y de situación irregular en la Radio Municipal”.

“Lo discutimos con el Secretario de Gobierno, Heriberto Mediza, pero no pudimos avanzar, aunque esa negociación sirvió para nombrar personas en los cargos directivos de la radio. Nosotros estamos dispuestos al diálogo para abordar la regularización laboral de los compañeros y compañeras trabajadoras de la Radio Municipal”, añadió.

Laurnagaray contó que “el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales apoyó a los compañeros de la radio y le pidió una audiencia, pero también se la negó”.

Incluso, a pesar de defender la incumbencia del SIPREN como representantes de los trabajadores del sector, Gustavo Laurnagaray agregó que “si tenemos que usar la personería del SOEM, lo haremos, no tenemos ningún problema, porque el tema es conseguir el reconocimiento de las y los trabajadores de la radio”.

