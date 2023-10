Ardohain le apuntó a Milei por la corrida cambiaria: “somos la opción, nadie se quiere suicidar”

Compartir esta noticia:

El diputado provincial y candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Ardohain, señaló que “Milei tira nafta al fuego cuando se espera que lleve algo de paz. Nadie se quiere suicidad”, señaló.

Martín Ardohain se manifestó confiado con el triunfo de Juntos por el Cambio y le dijo a Plan B que “cambió el ánimo, la gente esta muy interiorizada de las elecciones, sabe quiénes son los candidatos y de donde viene cada uno. Lo que estamos analizando es la previsibilidad, qué va a pasar después de las elecciones. El candidato del oficialismo nos está llevando a una situación económica insostenible, impensada, y la gente está muy enojada”.

“Por el otro lado está Milei, tirando nafta al fuego en un momento económico de mucho dolor, donde la gente no tiene ni para comer, y el tipo dice que hay que salirse del peso, irse al dólar, y hay una corrida cambiaria cuando un candidato a presidente tendría que ser serio y llevar paz a los argentinos, pero él le está tirando nafta al fuego”, aseveró.

“El debate cambió el escenario, apareció la Pato que todos queríamos, la que va al frente, la que da tranquilidad. Es la única que hoy lleva un poco de paz. Cambió totalmente, chicos que no querían venir a votar de Córdoba o Buenos Aires, nos están pidiendo si los podemos traer. Hay una movida que hace 15 o 20 días que no estaba y eso me llena de esperanza, porque nadie quiere un salto al vacío, nadie se quiere suicidar”, resaltó Ardohain.

“Hay que seguir, hay que trabajar, eso las madres lo saben bien. Cuando las visitamos nos dicen ‘tengo a mis hijos estudiando y si este loco cumple con lo que dice, no los voy a poder mantener’. Los que se atienden en salud pública, los váuchers, hace que cuando uno se sienta a pensar, sabe que eso es impracticable. Lois que estamos en el interior, en Santa Isabel, en La Adela, con un váucher para ir a la escuela, ¿qué van a hacer?”, se preguntó.

“Hay que sentarse con la cabeza fría, más allá el momento y la ansiedad, y pensar que hizo cada uno. Patricia enfrentó a las mafias, al narcotráfico, queremos volver a los 190 días de clases. Estamos convencidos, somos la opción y creo que le argentino y los pampeanos lo están viendo”, finalizó Martín Ardohain.

