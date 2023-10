Comunidad Organizada responsabilizó al PJ por la desafiliacón de la intendenta electa de Catriló

Compartir esta noticia:

El partido que lidera Juan Carlos Tierno cuestionó a Graciela “Buchy” López por desafiliarse a Comunidad Organizada para volver al Partido Justicialista, pero lo atribuyó a la dificultad de gobernar siendo opositora.

En un extenso comunicado de prensa, Comunidad Organizada hizo un repaso del trayecto político de “Buchy” López, que se vinculó al tiernismo en 2019, cuando “manifiesta que había sido perseguida judicialmente con una causa penal armada desde el mismo gobierno provincial y que tenía una tremenda indignación ante ese nivel de corrupción, no solo política sino también de la justicia”

La causa se inició en 2013 y se reactivó en 2018, donde afirman que López les contó que “desde el Poder Judicial (le decían) que tenía que declararse culpable”.

La causa, según CO, se reactivó en 20218 cuando “Graciela López manifestó su decisión de presentarse ante el pueblo de Catriló como candidata intendente en las elecciones del año 2019”, y es en ese año que se suma a Comunidad Organizada “porque ella también sabía que Juan Carlos Tierno había sido perseguido desde el mismo justicialismo, no solamente para voltearlo del municipio sino también con una causa penal en similares”. Pero ese año no gana la intendencia por “poco más de 30 votos”.

También nos manifestó la señora Graciela López en ese entonces, qué emisarios del gobierno provincial le manifestaban que no se presentara en ninguna candidatura y que de esa manera la causa penal iba a quedar totalmente parada, a lo cual ella no accedió y producen rápidamente una sentencia condenatoria con inhabilitación para ejercer cargos públicos pero sin llegar a estar firme y por ende usarla para impedir la candidatura en el 2019”, afirman desde CO..

En 2023 López les dice “yo voy a ir con ustedes, no con estos delincuentes”. Pero luego se arrepiente y dan cuenta de una reunión de jóvenes que querían armar la lista de Comunidad Organizada en Catriló.

Sin embargo, a pocas horas del cierre de las listas “quien lideraba la lista manifestó que dejaba de lado la posibilidad de ser candidato, porque la señora Graciela López le había manifestado que ella quería ser candidata, a lo cual desde Comunidad Organizada se le manifestó que íbamos a mantener la palabra y el compromiso asumido en la reunión en la localidad, que si ellos decidían ser candidatos los íbamos a integrar al partido” pero “declinaron sus candidaturas”.

López le habría dicho a CO que “era una manera de reivindicarse a su familia por el dolor que había significado esa tremenda condena resultado de una persecución política que ella había sufrido y que además quería presentarse ante su pueblo integrando una lista con personas que tenían plena respetabilidad”.

En el cierre de campaña “la señora Graciela López manifestó, su orgullo de presentarse ante su pueblo por Comunidad Organizada”, aseguraron.

Luego de ese racconto de las negociaciones políticas, indican que López no se contactó con ninguna autoridad de CO antes de anunciar de manera pública que regresaba al PJ”, pero recordaron “una conversación de hace tiempo” donde la ahora intendenta electa “manifestó que tenía que pagar como intendenta sueldos de 350 personas y que iba a tener una situación muy difícil”.

Ante ello el partido le dijo que la Provincia tenía “la obligación de remitir los fondos correspondientes y sin ningún retaceo y que si eso no ocurría había niveles constitucionales y legales”, pero no lograron que se fuera una vez elegida por Comunidad Organizada.

“Comunidad Organizada mantiene la coherencia de todo lo expresado reiterando que las situaciones que se han dado en La Pampa de ataques a personas, a instituciones para someterlas o generarle situaciones de pérdida del respeto al voto popular, significan una degradación del sistema democrático, lo cual es permanentemente manifestado, aún con censuras de los medios de prensa sometidos económicamente al oficialismo provincial, pero que poco a poco la población de toda La Pampa lo va comprendiendo y va, entendemos dándole un sentido de coherencia y de respetabilidad a los que una vez que son electos respetan ese voto popular y continúan desempeñándose en los mismos términos de cuando eran candidatos y de las promesas realizadas ante el pueblo, que es donde debe residir en los demócratas, el sentido del Poder y no en la dominación de aquellos que por la transitoriedad en el poder económico o en el político, creen que pueden someter o presionar a cuántas personas se les ocurra”, cierra la declaración pública de CO.

