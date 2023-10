La calle Libertad de Santa Rosa, homenajea a un golpe de estado y una dictadura

Compartir esta noticia:

Hace casi 70 años y en la actualidad, la palabra Libertad es utilizada para cercenar derechos, reivindicar gobiernos dictatoriales, autoritarias, y justificar la proscripción de algunas ideas. De hecho, la calle recuerda a la única proscripción real de un partido político en la Argentina moderna.









La derecha argentina no presume de originalidad, le busca la vuelta para presentar las viejas ideas como nuevas y las resignifica con palabras que nombran todo lo contrario a lo que proponen. Además, y les sirven para lavar sus discursos autoritarios y violentos, con los que logran consensos en parte de la sociedad.

Hoy, cuando la palaba Libertad es mancillada por una fuerza política que reivindica a la más feroz dictadura cívico, militar y eclesiástica que vivió el país entre 1976 y 1983, con desaparición forzada de personas, robo de bebés, torturas con picanas eléctricas, con submarino seco y mojado (consiste en cortarle la respiración a un detenido clandestino e indefenso, con una bolsa en la cabeza, o hundiendo su cabeza en agua), violación sexual de hombres y mujeres, incluida, tampoco son originales.

Proponen leyes laborales similares a las del siglo XIX y principios del XX, cuando los y las trabajadoras no tenían derechos, impulsan la venta de órganos y de niños, niñas y adolescentes, y proponen la libre portación de armas, todo edulcorado bajo la palabra “Libertad”.

En 1956, el gobierno dictatorial le puso “Libertad” a una calle de Santa Rosa que va del barrio Almafuerte hasta Villa del Busto, para reivindicar el golpe de estado de 1955, cuando los militares no se privaron de bombardear la plaza de Mayo mientras se producía una multitudinaria manifestación, con el fin de derrocar el segundo gobierno democrático de Juan Domingo Perón.

Desde ese golpe, se produjo la proscripción más larga en el tiempo que vivió la Argentina: por 18 años, los militares, y los gobiernos democráticos de Frondizi e Illia, mantuvieron la prohibición de participación política del peronismo, y hasta, la sola mención de la palabra Perón.

La calle se llama Libertad, según el texto oficial de nuestra ciudad, “después de la revolución que estalló el 16 de septiembre de 1955, encabezada por el General Eduardo Lonardi interrumpiendo el segundo gobierno constitucional del General Juan D. Perón, esta revolución fue denominada Libertadora”.

La calle se ubica en los barrios Villa del Busto y Almafuerte, y es la primera calle paralela al Sur de Catamarca.

“Fue designada con éste nombre mediante trámite realizado en Expediente N° 10.330/1956”, y, tomen nota, le sobrescribieron el nombre a la calle que antes se llamaba 17 de Octubre, y mucho antes, calle 22.

La llamada Revolución no es más que un golpe de estado, y la palabra Libertadora, se asocia a “fusiladora”, ya que durante ese gobierno se mató a quienes, el 9 de junio de 1956, se rebelaron para restablecer la vigencia de la Constitución Nacional y el gobierno de Juan Domingo Perón. Esa historia fue contada de una manera inmejorable por Rodolfo Walsh, en Operación Masacre.

Libertad, según el diccionario de la Real Academia Española en la edición 2014 (la última publicada hasta el momento) la define como: “Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”; “Estado o condición de quien no es esclavo”; “Estado de quien no está preso” (…)

En otras palabras, la calle de Santa Rosa, nombra con la palabra Libertad la muerte, el asesinato, y el golpe de estado a un presidente que había sido elegido por la sociedad en la elección donde las mujeres votaron por primera vez en la historia.

Y en la actualidad, Javier Milei y Victoria Villarruel, no hacen mención a esa dictadura, sino a la última, la dictadura asesina de Videla, Massera, Agosti, Viola, Galtieri y Bignone.

¿Cuál sería la definición correcta del eslogan “viva la libertad carajo”? Los puntos de contacto de un tiempo histórico (1956 y 1976 – 1983), con la actualidad, son evidentes. En ninguna de esas etapas hubo Libertad.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios