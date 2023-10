Arbolado, conciencia ambiental y poesía: “se tiene una mirada funcionalista y se ha olvidado que es un ser vivo”

Compartir esta noticia:

Como parte de una actividad artística en torno a la poeta Olga Orozco, Andrea Suárez Corica propuso un recorrido para visibilizar el arbolado urbano, con una mirada que integra la historia, el presente, la ideología, la poesía y el cuidado del ambiente.

Este fin de semana en la Casa Museo Olga Orozco se realizó una muestra de artistas de varios países que incluyeron los textos de la poeta pampeana en postales realizadas con distintas técnicas, y se hizo un recorrido de la zona para conocer el arbolado urbano que rodea al inmueble.

“El proyecto Arbórea es una investigación poético ambiental de los árboles de la ciudad, sobre todo me interesan los árboles de la vereda, porque son los que todos los días vemos y son los que nos están acompañando. El árbol ya está en la puerta y nos está esperando”, contó Andrea Suárez Corica a Plan B.

— ¿Ya conocías el arbolado Toay?

— No, cuando participamos de actividades como esta, siempre llegamos un día antes y lo primero que hago es hacer un relevamiento, porque me interesa que el territorio me genere a mí preguntas y no que yo venga con un saber ya establecido de lo que voy a hablar.

Recorro y principalmente hablo con los vecinos, les pregunto si sabe cómo se llama el árbol, desde cuando está, y te vas encontrando con la singularidad, la historia de ese árbol y les dejo el nombre.

— ¿Los vecinos saben el nombre?

— En general, el vecino desconoce, creo que tiene que ver con la mirada funcionalista sobe los árboles, esa que dice que nos dan oxígeno, que nos dan sombra, que son ciertos, pero creo que, en esa exigencia del árbol, como dador de tantos beneficios, se ha olvidado que es un ser vivo, que tiene identidad propia y son diferentes. Con el proyecto Arbórea lo que hacemos es entrenar la mirada, entrar en el detalle de la hoja, de la corteza, del fruto, de la flor, de la arquitectura del árbol o del porte, porque así se pasa de la generalidad del árbol a la particularidad, a decir, me gusta el plátano, el caldén o el espinillo

— ¿Y con qué te encontraste?

— Encontramos los árboles de alineación, que son los de la vereda, como la acacia de Constantinopla, una especie exótica de China, el fresno europeo, fresno americano, fresno rojo, fresno dorado y un espinillo, que es el que pertenece a varias de las 18 ecorregiones de nuestro país La gente se asombra y ahí entras en la historia de la identidad, en el paradigma de pensamiento de la época de fundación y de la de forestación de ese lugar. Podemos conocer qué mirada tenían de lo exótico, de lo europeo, de lo norteamericano. En los últimos tiempos se ha avanzado en la colocación de las especies de las 18 ecorregiones del país, pero todavía, la mayoría son exóticas.

— ¿Qué refleja, la intención de parecernos a otro país?

— Si, en La Plata por ejemplo, que fue fundada en 1882, hay una mirada hacia los países industrializados, la revolución industrial, Inglaterra, Francia, y cómo la aparición de los trabajadores, la necesidad del ocio y la dispersión, hacen que se entienda que los jardines de la gente poderosa le sirven a quienes empiezan a trabajar en condiciones infrahumanas, porque está probado que el verde genera condiciones psicológicas favorables, corta con el vértigo de la vida de la ciudad, y le llega a ese trabajador en las condiciones laborales infrahumanas.

— O sea, ¿está lo ideológico?

— Claro, refleja la mirada euro centrista y su ideología. Por eso siempre digo que el árbol nunca está solo, enlaza todos los tiempos y el presente, que nos lleva a la gestión pública de cómo se trata al arbolado público. A veces las empresas de servicios públicos cortan y cortan para poner un cable. Ahí hay una corresponsabilidad de la gestión, donde no se los considera como especies que tienen vida.

— ¿En la gestión se olvida que tienen vida?

— En primer lugar, no se tiene conciencia de nada del árbol. El operario va a cortar y lo corta porque tiene una orden en su trabajo. Ahí entra la planificación de lo público, donde se debe tener en cuenta las especies que hay, programar por dónde vamos a pasar los cables, porque el árbol no puede estar jamás supeditado a un interés individual o a un gusto individual del gusto del vecino.

Da sombra, protege del viento, protege del sol, y cuando se saca un árbol se perjudica a la vida de todos los demás. Ese es un patrimonio que nos pertenece a todos. Cuando un vecino saca un árbol, me está afectando a mí. Siempre hay que tener en cuenta quién estuvo primero, el árbol, o el semáforo. El arbolo o el cableado. A eso le llamo planificación con conciencia ambiental.

— ¿Cómo vinculas poesía con el proyecto Arbórea?

— Escribo poesía, soy artista visual y a mí me parece que la poesía se encuentra en cualquier ámbito de la vida cotidiana. No solo está en el texto, uno puede poetizar una actividad como es la contemplación de los árboles. Es amar el lenguaje y hacer que emerja entre todos un nuevo sentido.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios