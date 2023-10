Claudia Lupardo, candidata del FIT: “si ante un proceso de derechización, salís a la calle, lo parás”

Compartir esta noticia:

Este domingo son las elecciones generales donde, además de elegirse presidente, en La Pampa se renuevan bancas de diputados nacionales y hay tres candidatos que están en carrera, dos de ellos de las fuerzas mayoritarias, como son el oficialista Ariel Rauschenberger y el candidato de Juntos por el Cambio, Martín Ardohain. La tercera fuerza es el Frente de Izquierda, que tras superar el 1,5% en las PASO de mayo, colocó a la docente y militante feminista, Claudia Lupardo, como la tercera candidata en carrera, y que aparece como la única alternativa de voto en La Pampa distinta a las dos tradicionales.









Plan B conversó con la candidata sobre la particularidad de este proceso electoral, su mirada de los últimos acontecimientos políticos, la dificultad de la izquierda para contener las expresiones de descontento de la sociedad, el crecimiento de la derecha, y otros temas.

En diálogo con Plan B Noticias, ña candidata a diputada nacional del FIT destacó que la fuerza resultó fortalecida tras las PASO, y lanzó que quienes “no salieron fortalecidos fueron los trabajadores con la devaluación del 22% de Massa después de las PASO”, aunque por otro lado consideró también que “el que más perjudicado resultó de esa elección fue el peronismo, en el país y en La Pampa”.

“Nuestra posición siempre ha sido ir contra los candidatos del ajuste que son tanto los de la derecha, Milei y Bullrich, como Massa y Schiaretti”, dijo la candidata pampeana, quien además destacó la performance de la candidata presidencial de ese espacio, Myriam Bregman, en el debate de candidatos.

Consultada sobre el desafío de presentar una propuesta distinta a la de los candidatos de los dos frentes mayoritarios, Ariel Rauschenberger por el oficialismo y Martín Ardohain de Juntos por el Cambio, la candidata del FIT, planteó que “si bien hay muchas personas que nos manifiestan su apoyo, después cuesta mucho difundir las ideas, del sistema que proponemos, que no se trata solo de las elecciones, sino de un cambio más profundo, un cambio de sistema, y ante eso la gente desconoce algunas cosas y es difícil llegar a toda la provincia”.

De todas formas contó que para las elecciones de este domingo “no solo habrá fiscalización en las escuelas de Santa Rosa, sino también en General Pico, Eduardo Castex, Macachín, La Maruja, 25 de Mayo”, aunque planteó que la visión es más profunda que las elecciones: “no solo conseguir más diputados en el Congreso, sino salir a la calle, que es lo que el actual gobierno y las centrales sindicales no hacen, y eso lleva a un agotamiento y la gente no sabe qué hacer porque tampoco se abre un panorama para que si te devalúan como pasó salgas a luchar”.

-En La Pampa ha quedado lejos la meta de colocar un diputado de la izquierda en el Congreso. ¿Por qué es complicado para la izquierda ser la opción política que recoja ese enojo y descontento social con el sistema político y los partidos de gobierno?

-El desconocimiento de la izquierda puede ser una de las causas. Pero también creo que han llevado a las personas a acostumbrarlas a votar el mal menor. Si vos sos feminista y viviste la marea verde, que se dio hasta 2018 y 2019, a fines de ese año te dicen que en las mismas listas del kirchnerismo confluían pañuelos verdes y celestes. Ahí ya te derrotaron. Si vos luchas por una idea que es que haya derecho a decidir de las mujeres y te obligan a votar al mal menor, que es convivir con esos sectores, nosotros creemos que no puede ser así. Porque son antiderechos, la derecha y a la derecha se la combate en la calle. Esa es la idea que sigue madurando en la gente. Dicen “Alberto no nos convenció, pero antes que este votamos a este”, y ahora con Massa lo mismo. Te ubican en ese lugar y nosotros no, no queremos resignarnos.

Lupardo reflexionó además sobre la posibilidad de que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, pueda ganar las elecciones, el rechazo de amplios sectores a esa probabilidad y lo que está en juego. “Cada vez decanta más. Si vos durante mucho tiempo te dicen que votes al mal menor y así cada elección, se forma este embudo en el que la derecha sigue ganando. Porque si vos ante un proceso de derechización salís a la calle lo paras. Como paramos con una enorme movilización la ley del dos por uno”, indicó.

¿Cómo definís al candidato Milei?

-Es de derecha. Puede ser mucho peor de lo que manifiesta. Hay sectores que lo comparan con Bolsonaro pero para nosotros no, porque tiene otras características, tiene apoyos de los Evangélicos, de las fuerzas represivas de Brasil, cosas que Milei todavía no tiene. Pero por eso nosotros decimos que no hay que dejar crecer a la derecha. Si el peronismo y otros sectores tienen dirigencias en las centrales sindicales, cuando pasa algo hay que salir a decir que no. Es un reflejo que hay que seguir teniendo porque si dejas pasar una y otra, en un momento te encontras con estos Milei, que en un momento fueron usados por un sector del peronismo para asustar, y ahora te pegaron el susto a vos.

Al respecto, reflexionó “nosotros tenemos fuerzas mínimas para contener esto y somos los más perjudicados. A nuestra compañera Bregman la última fake news que le inventaron fue la de que despreciaba a los muertos civiles de Israel, y estuvimos una semana entera explicando que no queremos muertos civiles de ningún lado porque decían que no había hecho un minuto de silencio en el debate”.

-¿Que está en juego en estos comicios?

-Las conquistas de los trabajadores, la ESI, la ley de Aborto que conseguimos las mujeres en la calle, eso y mucho más está en peligro. Pero no podes seguir votando a Massa porque un Ministerio de la Mujer sin presupuesto tampoco pude hacer nada.

-¿Cuál es la postura frente a un eventual ballotage entre quienes resultaron los más votados en las PASO?

-Esa pregunta te lleva a pensar en un ballotage. Nosotros tratamos de ser claros con esto. Estamos ante el 22 de octubre, vamos paso por paso, porque si no siempre la alternativa es el mal menor. Todavía quedan días para las elecciones y que Myriam Bregman crezca, para que este proyecto de izquierda no se caiga el 23 de octubre. Nosotros siempre mantenemos la propuesta de votos programáticos. No vamos a votar a ningún candidato de la derecha, ni del ajuste, ni del FMI.

Frente a esto, Lupardo consideró que el Debate Presidencial 2023 sirvió para que la candidata presidencial del FIT, Miryam Bregman, “se luzca” y “se haga más conocida”. “Siempre se la conocía desde las fake news que le inventaban y la verdad que en del debate se demostró su credibilidad y honestidad. Después de eso recibimos muchos comentarios y contacto de personas que nos dijeron que iban a votar la variante de FIT, una variante independiente de los partidos tradicionales”, señaló.

-¿Qué pasó en La Pampa con el debate?

-Después de que Plan B levantó mi comentario en redes sobre el pedido de un debate de candidatos, me llamaron de la Universidad diciendo que se planteaba hacer un debate, organizado por centro de estudiantes, lo que si hubo un problema porque planteaba hacer firmar un acuerdo que exigían no menos del 6% del PBI en Educación, cosa que no estamos en contra porque nosotros pedimos el 10%, pero ahí el candidato Ardohain de Juntos por el Cambio, dijo que no. Nosotros teníamos interés porque nos sirve para presentarnos, aunque sea son dos minutos que tenemos para poder decir lo que pensamos. Para las PASO, al Canal de la CPE les dijimos que si iban a organizar un debate nos tengan en cuenta, pero nos dijeron que los partidos mayoritarios no acordaron. Sería buena tener una ley para que todos los sectores que participan de una elección tengan ese espacio de debate, porque a nivel provincial, donde las elecciones fueron el 14 de mayo, nadie sabía nada y votó por costumbre.

-¿Qué lectura haces de los dichos del gobernador Ziliotto respecto de que no va a poder hacer lo mismo si la gente vota una opción “anti estado”?

-Que en vez de mirar las problemáticas que hay en la provincia, el déficit habitacional, la de los trabajadores de Salud esenciales para la pandemia que no pasaron a planta, la falta de convocatoria a paritarias, la devaluación salarial, se pone a retar que si votan a Milei el presupuesto va a ser otro. Porque además dijo que va a haber un presupuesto después del ballotage, que todavía no sabemos si hay. ¿Cómo es esto que va a haber uno u otro presupuesto? Es una encerrona, porque nos siguen sacando de nuestro sueldo, de las jubilaciones, le sacan a Salud, a Educación, para seguir pagándole al FMI.

