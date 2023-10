Marcelo Valko presenta “Fui Roca” en el Movimiento de DDDHH de La Pampa

Compartir esta noticia:

El escritor dará a conocer su último libro en el que investigó el uso político del pasado “que utiliza al general Roca como mascarón de proa de aquella Argentina irreal, que se sueña blanca bajando de los barcos y que colocó en altos pedestales a quienes cargan un frondoso prontuario”

La cita es el sábado 28 de octubre a las 19 horas en la sede del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, Yrigoyen 469 de Santa Rosa.









“Fui Roca” se enfoca en “la célebre generación del 80 organizó un país para pocos, enquistado en Buenos Aires y dando la espalda al interior, y es por ello que para celebrarse a sí misma elaboró una anacrónica lealtad a la memoria de Roca que en su primera presidencia barrió toldos y reintrodujo la esclavitud, mientras que en la segunda hizo foco en el movimiento obrero y dictó las máximas leyes represivas de las que se tenga memoria”.

“Hoy en día, asistimos a un cambio de paradigma y es lógico que emerjan tensiones cuando se propone cortar amarras con la enseñanza ritual de la historia. Las pruebas contundentes que expone Marcelo Valko exhiben una serie de testimonios de gente de su tiempo que enuncian todo tipo de atropellos al derecho humano e incluso delitos económicos que demuelen un relato que tuvo como ejes la negación y la distorsión de los hechos, lo que explica la cantidad de localidades donde los vecinos buscan desmonumentar su nombre de la señalética”, explica.

“Fui Roca se propone como una herramienta que no busca solo quitar al general del espacio público, sino explicitar lo que simboliza como logotipo de la elite. Lo trascendente no es un reemplazo, sino lo que cambia con el cambio para recuperar el país inclusivo de la Patria de Mayo que no nos dejaron ser. El poder tiene pánico en recordar y por eso reelabora un pasado acorde a su presente para que todo siga igual en el futuro. Hoy el patriotismo teatral cruje y las voces que vienen de lejos se alzan contra el olvido” añade.

Marcelo Valko es psicólogo (UBA) dedicado a la investigación antropológica en relación con el genocidio indígena y afrodescendiente y se especializó en Etnoliteratura.

Entre sus libros, aparecen Esclavitud y Afrodescendientes (Ediciones Continente 2021), Pedestales y Prontuarios (Ediciones Continente 2019), El malón que no fue (Ediciones Continente 2018), Cazadores de Poder (Ediciones Continente 2015), Viajes hacia Osvaldo Bayer. Anecdotario (Sudestada 2015), Desmonumentar a Roca (Sudestada 2013), Ciudades Malditas Ciudades Perdidas (Biblos 2012), Pedagogía de la Desmemoria (2010) y Los indios invisibles del Malón de la Paz (Sudestada-Ediciones Continente 2007).

