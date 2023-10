Pide recuperar a su hija de seis meses, dada en adopción por Niñez y Adolescencia.

Compartir esta noticia:

La madre de la beba convocó a una protesta para el lunes 23 de octubre en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de La Pampa. Cuenta con el acompañamiento de sus abuelos y familiares, que reclaman que se frene la adopción. Aseguran que no se trata de un caso donde hubo violencia o abusos.

El lunes 23 de octubre a las 10 de la mañana se manifestarán en la Ciudad Judicial para reclamar que se frene la adopción de una beba de seis meses que estuvo al cuidado de una tía del corazón de la madre, y que recibió la vista permanente de la madre.









La mujer que dio a luz a la beba está en la guarda de Niñez y Adolescencia desde los siete años. A los 17 fue mamá, y cuando estaba por cumplir 18, el organismo provincial retiró a la beba y la puso en adopción.

“No se trata de un caso de violencia doméstica, de género o de abuso sexual. No hubo nada de eso, lo que hubo es que a la madre de la beba la dejaron en un hogar a los siete años y no la consideran como la persona que pueda cuidar de su hija, cuando los hechos demuestran que sí, porque lo hizo todo este tiempo”, contaron familiares a Plan B.

La beba estaba a la guarda de quien es la tía del corazón de la madre. La madre, luego de dar a luz, consiguió trabajo y un lugar para vivir. Visitaba todos los días a su hija, pasaba todo el tiempo que le quedaba libre con ella. Aguardaba cumplir los 18 años para ejercer sus derechos, pero “una semana antes que Florencio cumpla 18 años, se llevaron a la beba”, aseveraron.

“No entendemos nada, la mamá está bien, ya llegaba la mayoría de edad, se viene haciendo cargo de su hija, pero se la quitaron porque ella está en el ámbito de Niñez y Adolescencia desde los siete años”, añadieron.

“De hecho, Niñez y Adolescencia tampoco tomó en cuenta el pedido de sus abuelos, que querían hacerse cargo de la beba. Nada de eso lo aceptaron ni se lo informaron al juzgado de menores y familia N° 2, a cargo del juez Andrés Zulaica. Hoy nos encontramos con que la ponen en adopción por 180 días”, indicaron.

“Días antes de que la madre cumpliera 18 años, informan que iban a retirar a la bebé. Florencia no se podía acercar a la bebé, ella firmaba cualquier papel dándome la tenencia. Ellos no tuvieron problema nunca con la madre ni con el contacto con la bebé. La bebé va a cumplir seis meses y me la dejaron cinco meses porque estaba habilitada”, contaron sobre el proceso administrativo.

“Ahora la madre tiene trabajo fijo, tiene departamento, le sacan la beba”, lamentaron.

“La tomaron como negligente porque tuvo la beba a los 17 años y porque ella estaba en el ámbito de niñez desde los siete años, donde su madre la dejo. Fue de hogar en hogar. Cuando tuvo una beba, pidió acompañantes para que la ayudaran y transitar el tiempo hasta la mayoría de edad. Se lo negaron y ahora se la quitaron”, agregaron.

La madre de la niña convocó a una marcha para “poder recuperar a mí bebe y poder pelear por ella, ya que los de niñez y adolescencia y asistentes sociales no me dan ninguna solución, me quieren dar a mí hija en adopción, no me dicen el porque me la sacaron, cuando yo me muevo, me presento a las reuniones que me citan y en todas las reuniones no me dan una respuesta favorable”.

“Los de niñez y adolescencia se lavan las manos uno contra otros. He ido por todos lados buscando respuestas y no me las dan. Solo quiero recuperar a mi hija. Hace tres meses que no veo a mi hija, no sé nada de ella, donde esta, si está bien, si no le hicieron nada, el 30 de octubre cumple 6 meses y la justicia no hace nada”, indicó.

