Pre Federal: Ferro de Pico ganó cómodo ante Juventud Unida de Alpachiri

En un partido sin equivalencias, Ferro Carril Oeste de General Pico goleó a Juventud Unida de Alpachiri por 141 a 44 en uno de los partidos de la decimo quinta fecha del torneo Pre Federal de básquet. Con ese resultado el equipo verde ratifica su firme aspiración de volver al primer lugar en las posiciones y quedarse con una de las plazas para la Liga Federal 2024.









Ferro no tuvo piedad de CAJU, que aún no pudo ganar en el certamen, y si el martes se queda con el partido pendiente con All Boys, en Santa Rosa, volverá a ser único líder. Iván Villarroel anotó 22 puntos para el local, la misma cantidad que el juvenil Emiliano Vassolo. En el equipo de Alpachiri, Alejo Giarrafa sumó 10 tantos.

En el último cuarto, el Verdola ganó por 50 a 6. Parciales: 32-14, 61-33, 91-40 y 141-44. Antes del juego, los dos equipos posaron para la foto con pecheras de Lalcec en el marco de la campaña de prevención del cáncer de mama.

En el otro partido de este viernes, Atlético Villegas se anotó un gran triunfo como visitante ante Estudiantes, al que superó 85 a 80 con 21 puntos de Agustín Elizaga, 20 de Ricardo Brite y 18 de Gonzalo Zagert. En el Celeste se destacó Tomás Zagarzazu, que anotó 21 tantos, junto a una destacada labor del juvenil Bautista Schwindt, con 19 puntos. Parciales: 27-24, 36-43, 59-66 y 85-80.

El domingo a las 21.30 Sportivo Realicó recibe a Independiente de Pico y la fecha se cierra el lunes con Argentino de Trenque Lauquen ante Cultural Argentino de Pico (21.30). Tuvo libre All Boys.

Comentarios

