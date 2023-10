Ardohain destacó una alta participación: “Veo un despertar de la sociedad que no sucedió en las PASO”

Compartir esta noticia:

El candidato a diputado nacional, Martín Ardohain, votó en la mesa 45 del Colegio Nacional de Santa Rosa: “demostremos que la decisión de qué país queremos está en nuestras manos y hagámoslo valer hoy”.

El legislador provincial sostuvo que la elección viene normal, con muchos vecinos y vecinas que se está acercando a votar: “había mucha gente esperando que abriera el colegio, 7:30 horas ya había gente para votar, está concurriendo mucha gente así que esperemos que no se corte. Recién decía que nadie elija tu voto, que nadie vote por vos, si no venís a votar, alguien está decidiendo por vos, así que, mucha expectativa, espero que la gente participe y hagamos orgullo de estos 40 años de democracia, donde demostremos que la decisión de qué país queremos está en nuestras manos y hagámoslo valer hoy”.

-¿Qué escenario ven, en que ya mañana hay presidente nuevo o un escenario de otra vuelta electoral?

-Hay muchísima incertidumbre, yo creo que tenemos todo para ganar en primera vuelta, pero eso lo va a decidir la gente.

-¿Cree que se va a repetir el escenario de las PASO?

-Y es probable, la verdad que no lo sabemos, me gustaría que se defina en primera vuelta y volver a ese camino de normalidad, pero está en manos de la gente.

-¿Y en un eventual balotaje, estará Patricia?

-Sí, por supuesto, no veo un escenario sin Patricia en segunda vuelta.

-¿Con quién sería mejor competir?

-No te lo puedo decir, hay mucha incertidumbre, te puedo decir lo que yo quiero, pero no sé lo que va a pasar así que esperemos un rato más y veamos los resultados.

-Cómo ves a la provincia, ya que el gobernador ha hecho hincapié en que no es lo mismo que gane un presidente u otro

-Y estamos en veda, no puedo hacer mucho análisis, lo he hecho hasta ahora, pienso que se equivoca el gobernador, pero no quiero faltar a la veda electoral.

-Se refiere a que el PJ suele decir que en el gobierno de Macri no le mandaron fondos para obra nacional, para obra provincial, para vivienda ¿Ves ese escenario de nuevo?

-No, yo veo al gobernador en una encrucijada porque es parte de un gobierno nacional que le cuesta representarlo, de hecho desdobló, sacó las elecciones en el mismo término y nos mandó a todos los pampeanos a votar en febrero para no estar en esta elección, así que creo que está en una situación muy difícil de tratar de aguantar el proyecto nacional sin aguantarlo.

-Con respecto a la campaña, ¿cómo la analizan?

-Fue una campaña bárbara, de muchísima participación, el pampeano y el ciudadano sabe que se vota, quienes son los candidatos que representan a cada uno, que trayectoria tienen, la verdad que veo un despertar de la sociedad que no pasó antes, fíjate en las PASO mucha gente no fue a votar, estaba enojada, ahora la gente si va, sabe lo que se elige, sabe que se juega, hay un compromiso enorme. Creo que estamos revalorizando estos 40 años de democracia, lo que nos costó lograrla y eso está en juego, además veo el respeto del ciudadano, de la prensa, creo que vamos en un camino muchísimo más normal y no de tanta confrontación como estos últimos años.

-El famoso voto bronca que se terminó canalizando en Miley ¿se puede revertir y direccionar hacia ustedes?

-Eso no lo puedo decir, eso lo va a decir la gente, yo creo que el voto bronca está, el voto desesperanza, pero creo también que va a primar la racionalidad nadie salta al vacío, nadie timbea con el futuro de la Argentina, yo primo por eso laburo todos los días, camino la provincia y la ciudad por eso creo que tenemos que ir por un camino normal de trabajo y orden.

