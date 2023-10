Ardohain: “nos sorprende el resultado, nos preparamos para otra cosa”

Compartir esta noticia:

La elección de Juntos por el Cambio fue mala en La Pampa, al igual que a nivel nacional, no solo no logró crecer sino que retrocedió, y quedó detrás de la Libertad Avanza, que no lleva candidatos en la provincia. Martín Ardohain, diputado nacional electo, se expresó sorprendido por el resultado y lanzó algunos reproches a quienes no acompañaron.









“Nos sorprende el resultado, nos preparamos para otra cosa. Estamos convencidos que JxC era la opción pero la gente eligió otra cosa, asique hay que respetar el voto”

-Porque dio vuelta el resultado el oficialismo?

-Hay un trabajo territorial en toda la provincia, con el gobernador a la cabeza y el pampeano valoró eso.

De acuerdo a los datos del escrutinio, la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, retrocedió de las PASO a estas elecciones y terminó tercera, detrás del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Al respecto, Ardohain evaluó que “sorprende porque trabajamos para salir primeros” y esbozó un primer reproche por la falta de participación de un sector de JxC: “faltó más trabajo de la dirigencia, un poco más de trabajo territorial, pero la gente que estuvo todos los días dejó todo”.

-Hay alguna autocrítica…

Si, indudablemente. Pero lo analizaremos en la semana, con los resultados finales. Hay que ver también que pasa en el resto del país.

Más allá del resultado, Ardohain fue elegido diputado nacional y el Pro se quedará con una de las dos bancas que la UCR ostenta. “Esto agradecido a quienes nos acompañaron y en lo personal es una satisfacción enorme porque voy a representar a La Pampa en una diputación nacional, pero el objetivo era JxC en balotaje y gobernando el país”, expresó.

Por último, y en relación a los sectores de JxC que le quitaron el cuerpo a la campaña, dijo que “hay que ver mañana los resultados pueblo por pueblo, hubo muchos intendentes que me acompañaron, trabajaron muy bien, hay que mirarlo mañana con el detalle” y específicamente sobre los radicales, agregó “hubo dirigentes presentes y otros ausentes, pero cada uno analizará porque no acompañó”.

