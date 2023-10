Comunidad Organizada apoya la candidatura de Milei

Compartir esta noticia:

Desde Comunidad Organizada manifestaron que acompañarán la candidatura presidencial de Javier Milei: «Sergio Massa es un Alberto Fernández versión 2023, es decir, otra mascara para el engaño al pueblo argentino».

En el comunicado señalan textualmente lo siguiente:

En estas horas trascendentales para la vida de la Patria y para la situación del pueblo argentino, Comunidad Organizada como espacio de participación manifestó desde el año pasado en la campaña provincial que participaban en su integración personas y partidos ligadas a la candidatura presidencial de Javier Milei.

También bregamos en aquel tiempo, antes de la conformación electoral nacional, a un posible acuerdo programático de gobierno entre Patricia Bullrich y Javier Milei y a quienes estuvimos dispuestos a acompañar en la provincia para conformar un gran frente programático electoral, el cual fue obstaculizado por los mismos que hoy están tratando de impedir la conformación de un acuerdo entre Milei-Bullrich y quienes muy posiblemente en el pasado 22 de octubre, votaron en contra de Patricia Bullrich como candidata de Juntos por el Cambio.

Eso no puede ser ni más ni menos, que una conducta escondida al pueblo de los que dicen ser oposición –en apariencia- y responden no al bien común, sino a incentivos no declarados.

Sergio Massa es un Alberto Fernández versión 2023, es decir, otra mascara para el engaño al pueblo argentino.

Se dijo muchas veces que la realidad es la única verdad, precisamente, esta terrible realidad no puede ser cambiada por los que la produjeron y día a día la agravan y son los responsables político-institucionales de la misma.

Se necesita valor, decisión y coherencia para recuperar los valores fundacionales de nuestra Patria.

La neutralidad política es encubrir el apoyo al grupo K – MASSA y los que poco a poco se están dando a conocer, aunque con apariencias partidarias distintas, son parte de un mismo negociado y no para el bien común del pueblo.

Por lo tanto, Comunidad Organizada coherente con sus principios en este momento culminante de la Patria en la elección del día 19 de noviembre próximo, acompañará la candidatura presidencial de Javier Milei.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios