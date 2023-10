Libertarios de La Pampa piden “enterrar al kirchnerismo” y arreglaron con la casta porque “no podés gobernar”

Compartir esta noticia:

En conferencia de prensa, luego de la lectura de un documento en modo imperativo, desde el Partido Libertario de La Pampa, llamaron a “enterrar al kirchnerismo y a todos aquellos que han participado de prácticas corruptas”, y reconocieron que el acuerdo con Juntos por el Cambio (o Juntos por el Cargo, tal como los llamó Milei), lo hacen porque “no podés gobernar en soledad. Solo, no llegás”.

“Los invitamos a participar como fiscales y a respaldar con su voto en las próximas elecciones”, señalaron en el inicio de la conferencia de prensa, donde se quejaron de la forma en que se trató a las propuestas privatizadoras de Milei.









A la anunciada privatización de la salud y la educación, por el propio Milei, la llamaron “campaña del miedo”.

“No han hecho más que mentir sobre educación pública, salud pública y otros derechos. No se trata eliminar derechos, sino de eliminar privilegios de corruptos”, leyó Nicolás Boschi.

Una vez terminada la lectura, del documento que se reproduce en su totalidad en esta nota, abrieron la ronda de preguntas.

— ¿Cuál sería el acto de corrupción?

— Massa

— ¿Pero qué acto?

— Massa es igual de corrupto. Lo que pasó el domingo, amenazas a fiscales, las boletas

— ¿Yo te preguntaba un acto de corrupción?

— Ese es uno – contestó Moisés Ortiz.

— Te decía que me des un acto de un condenado…

— Los bolsos de López.

— ¿Pero Massa?

— Pertenecen al mismo espacio

— Justamente Massa no es del kirchnerismo…

— No me digas que Massa no perteneció al gobierno kirchnerista – insistió Moisés, uno de los hermanos Ortiz que tienen la referencia de Milei en La Pampa.

— ¿Cómo explican el acuerdo con Marci y Bullrich?¿Dejaron de ser casta?

— Siguen siendo casta, siguen siendo parte de la política, pero vos no podés gobernar en soledad. Solo no llegás – contestó el docente Luciano Ortiz.

Sobre el negacionismo del terrorismo de estado, Luciano Ortiz, insistió en que no son 30 mil desaparecidos: “Hoy no hay ningún registro que hable de más de 10 mil personas”.

El documento completo del Partido Libertario

Buenas tardes a todos los presentes, y agradecemos su presencia en esta conferencia. Como representantes del Frente de la Libertad Avanza en la Provincia de La Pampa, nos reunimos hoy para abordar algunos temas de importancia que requieren una reflexión más detenida.

En primer lugar, deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento por el esfuerzo, el compromiso y la seriedad de todos los fiscales que, a lo largo y ancho de la provincia, han comprendido la trascendencia de lo que está en juego: una oportunidad histórica para desterrar al kirchnerismo y a todos aquellos que han participado en prácticas corruptas. Nos encontramos ante un desafío de una estructura que amenaza, confunde y corrompe, respaldado por una campaña basada en el miedo que, hasta el momento, ha logrado ciertos resultados. Sin embargo, es importante destacar que la diferencia fue mínima, a pesar de haber movilizado todos los recursos del Estado en su propio beneficio.

Queremos enfatizar que para nosotros, los resultados han sido más que satisfactorios. Hemos obtenido 10,000 votos más que en las PASO, dejando claro que fuimos la segunda fuerza más votada en toda la provincia, con más de 76,000 electores que respaldaron nuestro proyecto.

Aprovechamos esta oportunidad para convocar a todas las personas que quieran abrazar las ideas de la libertad y desean poner fin a estas prácticas corruptas que van en contra de los principios democráticos. Los invitamos a participar como fiscales y a respaldar con su voto en las próximas elecciones.

Desde nuestro espacio, estamos convencidos de que el modelo nacional y provincial que buscamos debe ser productivo y liberal. No han hecho más que sembrar miedo en la población, mintiendo acerca de reducciones de derechos, de educación pública, salud pública, y diversos programas sociales, entre otros aspectos. El plan de gobierno de Javier Milei es claro en este sentido: no se trata de quitar derechos a los ciudadanos, sino de eliminar los privilegios de los corruptos y de los funcionarios que se han enriquecido a costa de nuestros impuestos. Nuestra provincia no ha sido la excepción, y hoy estamos aquí asumiendo la responsabilidad en nombre de muchos que, por temor, no pueden hacerlo.

El 19 de noviembre no es una elección más. Se trata de la elección entre dos modelos de país completamente opuestos: uno que sigue oprimiendo al campo, a quienes producen y a los trabajadores, y otro que busca una Argentina en pie, reintegrada al mundo y basada en ideas liberales que le permitieron ser una potencia.

Por lo tanto, es crucial que todos nosotros, como ciudadanos comprometidos con la causa de la libertad y la justicia, asumamos la responsabilidad de ser agentes de cambio. No solo se trata de votar, sino de involucrarnos activamente en el proceso democrático de defender los principios en los que creemos.

La libertad no es un regalo, es un derecho que debemos conquistar y preservar. No permitamos que el miedo y la corrupción dicten el rumbo de nuestro país. El 19 de noviembre, salgamos a las urnas con la convicción de que estamos construyendo un futuro mejor, basado en los valores que nos unen, en la justicia, en la igualdad de oportunidades y en el respeto a los derechos individuales.

Es el momento de elegir entre el pasado y el futuro, entre la decadencia y el crecimiento, entre la corrupción y la transparencia. La elección es nuestra, y juntos, podemos construir una Argentina mejor, más libre y próspera.

Juntos, podemos construir un futuro mejor. La elección es entre la corrupción y la libertad, entre el estancamiento y el progreso, entre el miedo y la esperanza. Esta elección trasciende las urnas y define el futuro de la provincia y el país.

Sera CORRUPCION O LIBERTAD

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios