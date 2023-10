Santoro dijo que en el espacio de Milei hay personas que no son “normales” y advirtió sobre una “disyuntiva límite”

Compartir esta noticia:

El diputado nacional de Unión por la Patria criticó algunas propuestas de La Libertad Avanza.

El diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro advirtió que la Argentina está ante “una disyuntiva límite” en relación al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei y aseguró que en La Libertad Avanza hay personas que no son “normales” debido a las propuestas que realizan.

“Tengo plena confianza en Sergio. Está claro cuál es el país que se viene. Estamos ante una disyuntiva límite. La posibilidad cierta de que un grupo de locos se haga cargo de la Argentina amerita que la dirigencia política, de todo el arco ideológico, se ponga los pantalones largos y se dé cuenta de que hay que hacer algo en serio”, expresó.

A su vez, Santoro, que se bajó este martes del balotaje por el cargo de jefe de Gobierno porteño, añadió: “Estamos en una situación en donde la gente está pasando mal, hay alta inflación, problemas macroeconómicos importantes, pero hay algo en la convivencia democrática, en la intolerancia, discursos de odio… Se están viendo situaciones que no tienen antecedentes en la democracia argentina”.

En ese sentido, llamó a la dirigencia política a “recomponer una relación con la racionalidad y el sentido común”.

“No quiero ofender a nadie, pero no estamos hablando de personas normales”, aseguró en una entrevista en TN.

“No es normal y agarrar y decir que vas a romper relaciones económicas con tus principales socios económicos, hablar de la libre venta de órganos, de la venta de bebés, decir que la paternidad se puede plebiscitar o que tenés 15 días para renunciar “, argumentó.

Sobre los millones de argentinos que lo votaron, dijo: “Yo no me voy a enojar con la gente. Mucha gente lo ha votado no por lo que dice, sino porque tiene bronca, que está muy enojada”.

“La elección nacional no es una elección más. No es lo mismo ir a un balotaje con Horacio Rodríguez Larreta que con Javier Milei”, consideró el legislador, que agregó: “Esa derecha es una derecha fanática, irresponsable”.

“Prefería un balotaje Patricia (Bullrich) – Massa, porque es otra naturaleza. Ni siquiera es Bolsonaro y Trump, es más berreta”, sumó.

La baja de Santoro al balotaje en la Ciudad

Santoro explicó que la decisión de bajarse del balotaje de la Ciudad fue “colectiva” dentro de Unión por la Patria.

“La Ciudad de Buenos Aires no estaba para hacer gastos de esta naturaleza. Primero estaban los intereses generales y después los de mi propio espacio. Iba a ser muy difícil ir a un balotaje para nosotros ir a un balotaje en la ciudad teniendo que confrontar con el PRO, siendo que Sergio iba a tener que buscar los votos de Patricia para ganarle a Milei”, explicó.

A su vez, dijo que lo llamó a Jorge Macri para felicitarlo: “Lo llamé Jorge, con el que tengo una gran relación. Aprovecho para agradecerle las palabras que tuvo conmigo. Hemos construido una relación de afecto y respeto. En la campaña marqué las críticas, que las sostengo, a la gestión. Pero lo diferencio, es un tipo de diálogo”.

Por otro lado, aseguró que “Massa no me ofreció ser ministro” en caso de ganar la elección, aunque aclaró que “yo estoy para lo que haga falta, como cualquier militante político, ¿quién no quiere hacer gestión?”. (NA).

