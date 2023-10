Abel Sabarots: “mi límite es Milei”

Compartir esta noticia:

El intendente de General Acha, Abel Sabarots, criticó la decisión de Patricia Bullrich de alinearse con Javier Milei y criticó a sus aliados. “Ver que algunos de los actores que hasta ayer estaban con nosotros, lo acompañen a ojos cerrados, me molesta”,

En declaraciones radiales, Sabarots, jefe comunal de la UCR y que fuera reelecto por más del 80% en las elecciones de mayo, analizó las recientes elecciones presidenciales y lamentó que la UCR no esté en el balotaje del 19 de noviembre. “En 40 años, para un espacio como el nuestro y conformando un frente, genera este tipo de situaciones”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“En algún caso, yo tengo la ventaja de haberlo dicho dos meses atrás, cuando se estaba por conformar este frente que mi límite es Milei y hoy, con más razón, es Milei”, dijo en declaraciones radiales. “Puedo tener cualquier otra opción, pero claramente la de Milei, no está dentro de las posibilidades”, enfatizó Sabarots.

Consultado sobre el posteo de Leandro Altolaguirre, que adhirió a la candidatura de Milei, Sabarots dijo que “yo no voy a votar a autoritarios, ni intolerantes, ni al que dijo que Alfonsín fue el peor presidente de la historia democrática. Habla de quita de derechos, cuestiona la casta y él conformó castas, no en la política como él dice. No tengo ningún punto en común o coincidencia con él. Yo no estaba de acuerdo con conformar un frente con él (por Milei), menos puedo votarlo”, agregó a periodistas de FM Radio Noticias.

En cuanto a la decisión de Macri y Bulrrich de acercarse a La Libertad Avanza, Sabarots la calificó como desatinada. “Es desatinada en todos los casos, porque respondemos a partidos políticos y esta no es una cuestión de posicionamiento o egocentrismo exacerbado, donde decidimos las cosas. El partido nuestro se pronunció, lo mismo que la Coalición Cívica, Confianza Pública y todos los espacios, dentro del frente mismo, pero ellos se cortaron solos”.

“Y estamos hablando a 72 horas. Nadie nos apura. El rol en que nos ubicó la ciudadanía, es de oposición, pero una oposición responsable y no todo se termina el 10 de diciembre. Hay que ubicarse en ese lugar, donde claramente ha fijado una posición el partido y yo estoy afiliado desde 1989. Yo respondo a este partido político y voy a conducirme de la misma manera”, precisó el jefe comunal de la UCR.

En referencia a la victoria de Milei en Acha, Sabarots dijo que “hay un voto de descontento. Nosotros no pudimos llegar a la sociedad en la forma que deberíamos haber llegado. Yo, después de mayo, acompañé a Larreta y ahora vuelve a repetirse en la elección de agosto, donde el más votado fue Milei. Y, uno en política tiene que hacer lo que tiene que hacer, no se puede especular qué es la conveniencia y demás, se debe ser firme de convicciones”.

“Como radical, me duele mucho que se haya denostado a un presidente como fue Alfonsín, a 40 años de la democracia, donde tuvo la valentía de juzgar a las Juntas Militares y hoy, entrar en esta etapa de negacionismo y ver que, algunos de los actores que hasta ayer estaban con nosotros, lo acompañen a ojos cerrados, por lo menos me duele, me molesta”, agregó Sabarots.

Consultado sobre si su límite de Milei, implica que optará por Sergio Massa, Sabarots dijo que “soy un dirigente político, me debo a un partido político y acato la decisión del partido, en referencia a la postura de la neutralidad o, eventualmente de otra postura. En mi caso, una de las variables no va a ser, que es en el caso de Milei y luego, tenemos 20 o 25 días para definir mi voto por el candidato de Unión por la Patria o, eventualmente, el voto en blanco. Lo importante, por la denostación que a significado a través del tiempo, es mi no voto a Milei”.

“Más que definir un nombre, tengo en claro en qué pienso. Creo en un estado presente, creo en la educación pública, creo en la salud pública, estoy absolutamente contra el negacionismo y todo lo que ha aparecido con proyectos alocados. Le digo a mis colaboradores que estamos en una película de Black Mirror, donde parece que se puede decir cualquier cosa, en cualquier momento y estamos adormecidos, como que naturalizamos la cuestión alocada. Y no puede ser así”, enfatizó Sabarots.

Por otra parte, Sabarots, destacó la relación con el gobierno provincial y nacional. “Yo soy un intendente de otro color político que he podido articular con el gobierno provincial y nacional. En unos más, en otros menos, con atrasos, pero no concibo la política si no es con diálogo, con la posibilidad de tender puentes. Vivimos en el lugar de la fricción y la grieta, no lo quiero”.

“Si (Milei) elimina la Ley de Coparticipación o tiene a la obra pública como gasto, no hay una cuestión privada para resolver un problema estructural público, en localidades más chicas. ¿Quién lo paga? No todos tenemos la misma capacidad contributiva. El Estado tiene que estar y no es un gasto, es una inversión. Es por ahí. Más que preguntarse a quién vamos a votar, es qué modelo de Estado queremos y, desde la oposición, cumplir el rol que tenemos, con observaciones, con mejorar propuestas, decir por acá no, con un debate sincero con posiciones diversas. Pero el Estado, tiene que estar”, agregó Sabarot.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios