“Abracemos al Molas”, la convocatoria del SITRASAP para reconocer a la institución

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Salud Pampeana(SITRASAP), apoyaron la idea del reconocimiento a al Hospital Dr. Lucio Molas, en una actividad prevista para el 8 de noviembre a las 10 horas.

En un comunicado, señalaron que la institución “dio respuesta en cada etapa de su historia, dando solución a la problemática sanitaria de la población Pampeana como así también a la población de localidades vecinas, es por ello que ante la aparición del imponente Hospital de complejidad creciente Dr. Rene Favaloro, hemos recibido mediante nota realizada por el personal que en algún momento transitó los pasillos de nuestro querido Hospital Dr. Lucio Molas, sea como agente del mismo o como paciente”.

“Desde nuestra asociación sindical, la cual tuvo su nacimiento en los pasillos del histórico Hospital, apoyamos, acompañamos y convocamos a todo aquel que el día 08 de noviembre a las 10 horas quiera ser parte de lo que simplemente va a ser un reconocimiento y agradecimiento simbólico a la institución. Abracemos al Molas2.

“Es eso nomas, es abrazar un espacio natural y emblemático integrado por ladrillos, camas, aparatos, ambos y guardapolvos donde se trabajó y se sigue trabajando para atender la salud de la gente”, señalaron desde el gremio.

“Por años el Molas fue la referencia y el lugar natural donde todos acudían cuando de Salud se trataba, todos venían, los de acá cerquita, los de los distintos pueblos de La Pampa y lo de más lejos como los vecinos de pueblos de otras provincias vecinas a la nuestra, el Molas siempre estuvo”, repasaron.

“Por eso está bueno que, si naciste ahí, si te curaste y te trataste ahí, si fuiste familiar o paciente, o porque sentís que tenés que estar, te pedimos que te acerques a abrazarlo, nosotros como trabajadores que pasamos por ahí y los que aun trabajan ahí y en otros Centros de Salud vamos a estar para abrazarlo, por afecto, por sentido de pertenencias y por identificación con nuestro querido Hospital Público”, invitaron.

“El 8 de noviembre, a las 10:00 horas, vamos a abrazar al Molas, no habrá discursos, no habrá reconocimientos personales, no habrá entrega de diplomas de medallas ni nada, no habrá colocación de ninguna placa, solamente vamos a abrazar a nuestro Hospital Lucio Molas, desde lo reivindicativo, desde el reconocimiento porque el Molas fue, es y será la salud en La Pampa”, afirmaron desde el gremio.

“Quienes estuvimos trabajando ahí y los que aun trabajan invitamos a toda la sociedad santarroseña y pampeana al abrazo de nuestro querido Hospital Lucio Molas”, cierra el comunicado.

