En La Pampa, el Socialismo llama a votar a Massa: “la democracia está por encima de todo”

El exdiputado provincial y referente del PS La Pampa, Luis Solana, llamó a votar al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el balotaje contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. Para una postura nacional habrá que esperar a una reunión que el partido celebrará el próximo sábado.









Solana expresó que no participan más de Juntos por el Cambio desde que la UCR, partido con el que mantuvo la alianza FrePam y su candidato Francisco Torroba, perdieron la interna.

“A nivel nacional el partido optó por acompañar a Schiaretti, el socialismo votó y fiscalizó al candidato presidencial”, aclaró el dirigente provincial.

Ante el balotaje entre Massa y Milei, el dirigente pampeano que integra la mesa nacional del Partido Socialista fue claro: “No hay dudas que hay que sumarse a militar y frenar lo que podría ser un final de época en el proceso democrático comenzado en el 83”, dijo.

Consultado sobre una definición a nivel nacional, Solana dijo que “habrá una reunión el sábado para manifestarnos sobre la continuidad de un proceso democrático” pero que la postura del Partido Socialista La Pampa “es votar a Massa”.

“Es un escenario triste pero no vamos a poner en pie de igualdad la democracia y la antidemocracia”, agregó.

En su análisis, también criticó la postura de “neutralidad” de la UCR. “Me parece que la situación del balotaje no es ni la situación de las PASO ni de las generales. No entiendo lo de la neutralidad. Milei es totalitario. La UCR no se pude comer a un tipo que es negacioncita de la dictadura, que te dice de antemano que no va a respetar a los derechos humanos”, afirmó.

“Tenemos la triste alternativa de elegir entre Milei y Massa, no es lo mismo que la democracia y lo peor de la historia más oscura de nuestro país. Un monstruo”, reafirmó.

Sobre el llamado a votar a Milei por Bullrich y Macri, elevó el tono de la crítica: “ahora desaparece la casta y anti-casta, acabamos de ver que hay algo peor, y el nivel de gorilismo lleva otra vez al peronismo y anti-peronismo. El nivel de odio enraizado en la vieja dirigencia política lleva a la neutralidad o apoyar explícitamente estos totalitarismos. Que la dirigencia política no se confunda. La democracia está por encima de todo lo demás”.

“Milei ha descalificado incluso a los socialistas al considerarlos incluso excrementos humanos. También dijo cosas de quienes ahora son sus socios. Pero lo que más preocupa son sus ideas, donde en materia económica es un salto al vacío, en lo institucional va a desarmar el Estado argentino, donde pareciera que Menem y Cavallo son sus grandes referentes. Y ahora están Macri, Bullrich, y este Benegas Lynch, otro mejor equipo de los últimos 50 años. No, gracias, pasamos”, cerró.

