Ricardo Cheli: “el pueblo eligió una propuesta de gobernabilidad racional”

Compartir esta noticia:

El abogado Ricardo Cheli envió una nota de opinión a Plan B sobre los recientes comicios presidenciales.

En su análisis, Cheli destacó la victoria de Sergio Massa y su convocatoria a la unidad nacional y señaló que “es el único garante de tener un Gobierno democrático que respete los derechos conquistados por el pueblo y vaya por más, porque asegura gobernabilidad con solidez política, indispensable para generar confianza interior y exterior, y la ansiada estabilidad económica”, de cara al balotaje del mes de noviembre.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La nota completa, es la siguiente:

El triunfo de Sergio Massa (Unión por la Patria) en primera vuelta abre algunos interrogantes y, al mismo tiempo, determina muchas certezas que generan notoria tranquilidad y alivio en el escenario político argentino, a pesar que el 19 de noviembre se enfrentará en el balotaje con el ultraliberal cuasifascista Javier Milei.

No hay duda que las mayores preocupaciones de los argentinos a la hora de votar fueron y son la economía y la inseguridad, factor éste último, dicho en el más sentido amplio del término, donde la inseguridad del futuro que promete MILEI afectó más a la ciudadanía que la inseguridad vinculada a la violencia del delito, situación ésta última, más ostensible en Rosario -nido del narcotráfico-, en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conourbano. Y esto, el domingo 22, lo observó la clase media que ve con espanto como se desliza hacia estratos socioecómicos más bajos y que de ganar MILEI, con propuestas extremas de recortes en el Estado, sabe que la hará caer en la mayor pobreza y privaciones de los más elementales derechos como comer, vestirse, educarse, curar su salud o movilizarse, por sólo citar algunos.

No analizamos aquí el denominado “fenómeno Milei” porque son muchas las causas que le dieron origen, pero preponderantemente fueron los medios hegemónicos de derecha los que alimentaron su construcción fantasmal como modo de crear otra “grieta”, la de la “casta/anticasta”, remedando las experiencias europeas (España, Francia, Alemania, etc.) en tanto la del “kirchnerismo-antikirchnerismo” se iba apagando. Su figura creció a la par de las frustraciones económicas de un alto porcentaje de la población y fue anidando de un modo transversal y policlasista en la sociedad en base a la retórica que conectaba con el sentido popular de una triple crítica: a la economía, a la crisis del Estado, y al estado de la política. Tampoco ocuparemos espacio en analizar a Patricia Bullrich y su propuesta en lo que se denominó “Juntos por el cargo”, porque hoy, después de sus escandalosas movidas en las últimas horas, junto a Mauricio Macri, para asociarse a MILEI, ya se la puede considerar, a ella y a su espacio partidario, una política extinguida.

Este panorama, que muchos encuestadores y comentaristas políticos no visualizaban claramente, y basaban sus expectativas en la performance de Milei en la PASO, le otorgaban a este candidato, posibilidades de hasta ganar en primera vuelta. Se equivocaron nuevamente. Como lo decíamos en nuestra Nota en este mismo medio, del 16 de agosto (“En las PASO la mayoría no eligió, sólo mostró su enojo”), hoy cabe decir que el pasado Domingo 22. el Pueblo decidió ELEGIR un gobierno. Porque era la hora de la verdad, donde ya no valían los mensajes de enojo porque estaba y está aún, en juego una elección de quién debe gobernar la Argentina en los próximos 4 años. Y allí, el candidato de la ultraderecha, no sólo no pudo superar su techo, sino que porcentualmente descendió algunos puntos. ¿Por qué? Porque los pueblos no se suicidan colectivamente, más allá que una gran parte haya decidido votar a Milei, quizá porque al tiempo de emitir su voto, operaba aún más su bronca contenida por la situación económica, que la racionalidad derivada de un análisis político del futuro que nos depara este candidato .

Enfrente Massa se presentó seguro de sí mismo, racional y muy pragmático, con planes de gobierno, que desde su posición (digo yo privilegiada, aunque la mayoría piense lo contrario) de Ministro de Economía, ya comenzó a aplicar, explicando además con cierta precisión cómo hará, de llegar a la presidencia, para enfrentar la magnitud de una crisis económica agudizada, por la herencia de una deuda inmensurable recibida del macrismo, por la pandemia, la sequía y también por las erradas medidas tomadas por su predecesores en el cargo.

Pero quienes lo votaron y permitieron que ganara con cierta holgura, es obvio que lo hicieron mirando el panorama futuro, que a pesar de los agoreros que auguraban una hiperinflación, no dejaron de advertir que el país ha seguido creciendo con mayor ocupación, aumentos de las exportaciones, en síntesis con un Estado que funciona, más allá de los aprietes del FMI, de los golpes de mercado dados por el dólar blue y por las 5 grandes empresas de alimentos. Al tiempo de votar y darle el triunfo a Massa, ya mucha gente se ha convencido que como ministro de Economía en funciones, no es el responsable de la catastrófica situación económica en Argentina ni de la inflación galopante. De allí, que se impusiera el criterio o convicción que, entre los 3 candidatos con posibilidades, debía elegir por quien ofrecía gobernabilidad racional o, como mínimo, optando por lo que muchos consideraban como el “mal menor”, frente al voto de la ira y del miedo que representaban Bullrich y Milei.

Las encuestadoras en casi su totalidad, salvo Serrano Mancilla, se volvieron a equivocar doblemente, porque no lo vieron caer a Milei y no vieron venir el triunfo de Sergio Massa. Hoy alegan, para justificarse, que “fue una sorpresa” o la “excepción a la regla”, demerituando la conciencia política del pueblo argentino. Pero sobre todo, en sus sesudos análisis olvidaron la potencia del peronismo como partido, su capacidad de movilización y en especial de su ideario indestructible como movimiento nacional, porque está demostrado que nunca muere -como otras expresiones partidarias-, porque tienen una base sólida en algunos de sus dirigentes y especialmente en el pueblo argentino y que se transforma, cuando se trata del objetivo de mantener el poder siempre en función de las necesidades mayoritarias del pueblo y de una distribución equitativa de la riqueza.

Muchos esperaban un mejor resultado para Juntos por el Cambio y que Bullrich pasara al ballotage, pero fue su propio discurso desactualizado, antikirchnerista prometiendo eliminar a un espacio político y a sus dirigentes, lo que espantó a algunos miles de sus votantes. Hoy viéndola aliada al peor enemigo del sistema democrático y republicano, deja en claro que su postulación fue una oportunidad perdida, que casi con seguridad determinará la definitiva descomposición de ese frente, al menos como se lo conoce hoy. Ya muchos militantes de su propio partido (PRO) y cientos de dirigentes radicales, en la huida, picaron en punta, proclamando una negativa categórica al proyecto Milei.

De todos modos en Unión por la Patria se debe estar muy alerta porque en la segunda vuelta, los votos de quienes eligieron a Bullrich podrían ser, en parte, agua para el molino del Partido Libertario, en razón del antiperonismo y la perversa deshumanización que los anima, enrolados en la creencia que es su última oportunidad para trepar al poder para destruir lo que llaman el “populismo” peronista, tal como lo prometía en campaña la frustrada candidata y que ahora adoptó el propio “gatito mimoso del poder financiero” (como tan bien lo definió Myriam Bregman).

Al próximo gobierno le espera una tarea ciclópea, pero tanto los países de Latinoamérica y en especial los Europeos, hoy mucho más reticentes que los gigantes Asiáticos, deberían mirarnos muy de cerca, porque Argentina es un socio muy importante para todos ellos, sobre todo, por su gran potencial en el área de la producción de alimentos y energía que se verá potenciado en tanto socio clave para impulsar la ratificación del acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur. Nuestro país, sólo con un Gobierno de cuño peronista, estará muy inclinado hacia Europa y a los BRICS, porque Massa así lo manifiesta y, en esta disyuntiva electoral para 19 de Noviembre, es el único garante de tener un Gobierno democrático que respete los derechos conquistados por el pueblo y vaya por más, porque asegura gobernabilidad con solidez política, indispensable para generar confianza interior y exterior, y la ansiada estabilidad económica.

Suma a esos atributos, su convocatoria a la unidad nacional como proyecto político común para todos los partidos, sectores sociales, gremiales, empresariales y en definitiva para todos los habitantes de nuestro país. Ese es el deseo de millones de argentinos hartos de peleas menores insustanciales por egoísmos banales y pequeñas porciones de poder, ya que -sabido es- que el gran poder radica en los sectores financieros que apoyando a un candidato extremista y sectario, sin historia política, (como lo sostuvo el Papa Francisco) se quieren apropiar de nuestras riquezas naturales.

Sin dudas esta propuesta, sin perder la memoria, la verdad y la justicia en defensa de los derechos humanos, importará una reconfiguración política del Estado, donde los eje de las grietas y odios, estructurado en los clivajes sociales y partidarios de que da cuenta nuestra historia, dejen paso a propuestas superadoras y proyectos soberanos de conjunto, para hacer ese gran país que todos deseamos y por el cual se ha derramado mucha sangre de argentinas y argentinos en nuestro amado suelo patrio.

*Ricardo Víctor Cheli

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios