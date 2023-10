Los vínculos con las propuestas de Milei: “Roca repartió mujeres y niños, introdujo la esclavitud”

Compartir esta noticia:

El psicólogo de la UBA presentará su libro Fui Roca. Un bronce herido de muerte el sábado. Comparó a Roca con Milei, al proponer la venta de mujeres y niños. “Disfrazado de liberal, quiere que regresemos al siglo XIX”.

El sábado 28 de octubre, y organizado por el Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos en el marco de los festejos de los 40 años de su vida sociocultural, Marcelo Valko presentará en Santa Rosa su libro Fui Roca. Un bronce herido de muerte.

La actividad se realizará a las 19 horas en la Casa del Movimiento, Irigoyen 469 de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. La obra busca desacralizar la figura del expresidente argentino e impulsor del genocidio indígena con la mal llamada Conquista del Desierto, en el siglo XIX.

En diálogo con Plan B, acompañado por Víctor Giavedoni, del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, Valko adelantó detalles del libro que se presentará el sábado. “El libro forma parte de un movimiento desmonumentador y apunta a mostrar que estas cosas, hace 30 años, no pasaban. A Roca se lo ha desmonumentado de bastantes lugares. Acá, en Santa Rosa, ustedes son parte de ese movimiento. ¿Por qué se hizo eso acá y en tantas ciudades? Porque él no fue un héroe argentino, fue un héroe de clase y eso, es diferente de ser un héroe argentino. Un héroe de clase, es ser héroe de un grupo, de una elite a la cual benefició en forma absoluta, por ejemplo con el reparto de 41 millones de hectáreas y con las leyes antiobreras más terribles, como la Ley de Residencia, 4144, que, en lugar de hacer hincapié en residir, hace hincapié en expulsar”, precisó Marcelo Valko.

“Qué pedían los alemanes o españoles, quedarse con las ovejas y las vacas?, No. Solo ocho horas de trabajo, descanso dominical pago, a igual trabajo, igual salario, cosas inauditas para una élite que se benefició. Hay que recordar que, en la primera presidencia, Roca barrió toldos, provocó un genocidio, repartió 41 millones de hectáreas a 1.845 familias de la Sociedad Rural y lo sabemos, porque ellos son muy prolijos con las hectáreas”, dijo.

“Por ese motivo, como él no es un héroe argentino y su presencia ofende a mucha gente y aparece el movimiento desmonumentador, gracias a Osvaldo Bayer. Este libro Fui Roca, es parte de una saga, que empieza con Pedagogía de la desmemoria, Cazadores de poder, Apropiadores de indios y tierras. En este libro, mostramos cómo se repartían las personas en esa época, cómo se repartían niños y mujeres”, explicó Valko.

“En este sentido, Roca traicionó a Mayo, que lo planteó en 1813. Estados Unidos lo hizo 50 años después con una guerra civil terrible”, recordó el psicólogo de la UBA.

“En uno de los capítulos, se explica que las damas de beneficencia repartían a niños y mujeres. Ellas eran señoras y señoritas de la élite. Con Roca reintrodujimos la esclavitud y se convierte en un héroe argentino”, criticó Valko.

“Los héroes son héroes. Es Belgrano, Moreno, Castelli, San Martín. Éste es un héroe de una elite y lo mostramos con pruebas. Por eso, están los facsímiles en el libro, caricaturas terribles de Roca, como un ser cadavérico que come personas. Roca invadió la Patagonia en invierno, porque quería terminar este tema y dedicarse a la campaña política del año 1880, donde será presidente. El poder tiene pánico en recordar, por eso, reelabora un pasado para que en el presente y en el futuro, todo siga igual a sus intereses”.

—Ese reparto de vientres tiene contactos con la política argentina. Hay un dirigente que propone vender niños y niñas…

—Parece mentira que tantos años después, Javier Milei, proponga cosas parecidas a Roca, solo que lo hace con el disfraz del liberalismo, la mano invisible del mercado que todo lo arregla y soluciona. Nosotros tenemos que estar atentos, no importa que venga épocas sombrías y seguir denunciando a esta gente, que son héroes de clase y que no son héroes argentinos. Tenemos que tener un país fraterno, inclusivo, el país de la Revolución de Mayo y no esto.

En el Himno Nacional, tenemos una frase magnífica: ved en trono a la noble igualdad, que nos gobierne la noble igualdad, que no llegó, porque a los mejores, los eliminaron, de una u otra manera: Moreno en el 1811, Castelli, de cáncer de lengua en 1812, Belgrano que muere como un perro en 1820, Monteagudo, San Martín se va al exilio. Fusilan a Dorrego y nos quedamos solos. Y vinieron estos tipos, que se maquillaron de Patria, hicieron un país chiquito, mezquino, ruin, que está enquistado en el puerto de Buenos Aires. Nosotros tenemos que recuperar el país incluisivo.

—Ahora, 150 años después, las propuestas de un candidato se parecen mucho… siguen ganando…

—Que siguen ganando, no caben dudas. Por ejemplo, en Pedagogía de la desmemoria, libro que nunca salió en Clarín o Ñ y vamos por la quinta edición. Eso quiere decir que hay todo un movimiento de gente que viene por abajo, de un país que quiere salir del siglo XIX o volver a caer en el siglo XIX. Nos tenemos que mantener firmes, vengan los que vengan y sople el viento que sople. La Historia tiene flujos y reflujos y, si estamos en un reflujo, la ola va a volver.

Acerca de Marcelo Valko

Valko es psicólogo (UBA), dedicado a la investigación antropológica en relación con el genocidio indígena. Especializado en Etnoliteratura. Profesor Titular y fundador de la Cátedra “Imaginario Étnico, Memoria y Resistencia”.

