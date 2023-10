Prorrogan hasta el 31 de diciembre la presentación del proyecto Tarifaria 2024

Compartir esta noticia:

Este viernes se llevó adelante la décima séptima sesión ordinaria del período 2023 del Concejo Deliberante de Santa Rosa.

En la misma se votó por unanimidad la normativa que autoriza la prórroga hasta el 31 de diciembre para elevar el proyecto de la ordenanza tarifaria 2024,

“Nuestro presupuesto está atado al presupuesto nacional y provincial que todavía no fueron aprobados. La previsibilidad y necesidad de contar con estos números nos hace proponer esta iniciativa”, explicó el concejal Mariano Rodríguez Vega (FreJuPa).

Asimismo, de forma unánime, fue aprobado el incremento del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el corriente ejercicio solicitada por el Departamento Ejecutivo.

La sesión estuvo a cargo de la presidenta Paula Grotto, y contó con la presencia de los concejales y concejalas Mariano Rodríguez Vega, Alba Fernández, José Depetris, Juan Lima, Lorena Guaiquián, Pablo Pera Ibarguren, Claudia Giorgis, Gustavo Estavilla, y Fabiana Castañiera. Estuvieron ausentes los concejales Natalia Sueldo y Marcelo Guerrero. La secretaría legislativa estuvo a cargo de Alfredo García.

Durante la sesión, se dijeron algunas palabras en el marco de los 40 años de democracia. La concejala oficialista Alba Fernández dijo que “a cuarenta años de la primera elección que inauguró esta democracia sin interrupciones, las y los argentinos nos encontramos en pleno momento electoral decidiendo nada más y nada menos que el cargo de mayor responsabilidad de la República, hecho que en sí mismo tiene un alto valor. Porque a pesar de las situaciones de riesgo la vida política, se abrió paso y el pueblo eligió y defendió en las urnas y en las calles sus derechos y valores”.

En tanto, la concejala Claudia Giorgis (FrePam) se manifestó en el mismo sentido, y resaltó la importancia de la figura de Ricardo Alfonsín en la recuperación de la Democracia.

“Estamos próximos a pasar otro proceso electoral histórico en nuestro país que también nos va a marcar. Qué bien que hoy podamos traer el mensaje de Alfonsín y pensar en la recuperación de la Democracia. No debemos bajar esas banderas de lucha, no bajar esos ideales y no permitir que los autoritarismos pongan en riesgo la convivencia democrática en Argentina”, sostuvo.

Además se declaró de interés la muestra “Tramas de Tierra Adentro” gestionada por el Grupo Interdisciplinario Tierra Ranquel, expuesta en la Sala Eduardo Di Nardo del Centro Cultural Medasur.

“Este grupo viene trabajando en el rescate de la cultura ranquel y la resignificación de su historia, filosofía, arte, y además de involucrarse en ceremonias, nguillatún e instituciones”, sostuvo Lorena Guaiquián (FreJuPa).

Las siguientes, que fueron aprobados por mayoría, corresponden a la presentación del libro “Fuí Roca, un bronce herido de muerte” del escritor Marcelo Valko, a realizarse el día 28 de octubre en la sede del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, y a la presentación de la nueva edición del libro “Una excursión a los indios ranqueles”, a cargo de Alejandro Seselovsky a desarrollarse en la Sala Eduardo Di Nardo del Centro Cultural Medasur.

“Es inherente a este Concejo Deliberante propiciar, promover, difundir y visibilizar estas expresiones que promueven el debate en torno a quiénes, y cómo se cuenta la historia, arrojando luz sobre las voces calladas y acalladas, restaurando derechos y favoreciendo así la construcción de nuestra identidad como país con inclusión y diversidad”, acotó Guaiquián.

La concejala de Comunidad Organizada, Fabiana Castañiera, argumentó que no tuvo la información suficiente para acompañar la iniciativa.

Seguidamente, entre los temas del orden del día, se aprobó por unanimidad la transferencia de siete inmuebles a título gratuito efectuada por el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda a favor de la Municipalidad de Santa Rosa, que se encuentran destinados como espacio verde y/o equipamiento comunitario.

Luego, la totalidad de concejales y concejalas aprobaron el proyecto que propone aceptar la donación con cargo de la Asociación Mutual SanCor Salud, de 200 árboles autóctonos para ser plantados en el Parque Don Tomás.

También por unanimidad aprobaron el derecho de uso y goce del inmueble, y la aprobación del modelo de convenio de comodato a suscribirse entre la Municipalidad de Santa Rosa y la Asociación Civil Club Social y Deportivo “El Caldenar”.

“Quiero destacar el gran trabajo que hace esta institución que brinda actividades y espacio de contención y recreación de los pibes y pibas que viven en la zona del Ara San Juan, Nestor Kirnchner, Barrio Esperanza y Nelson Mandela”, dijo Rodríguez Vega.

Por su parte, Giorgis manifestó el apoyo de su bloque a la iniciativa. “Hemos hecho un seguimiento de este hermoso grupo de personas que se agruparon para cumplir una función de apoyo al Estado, por eso está muy bien que desde el Estado le podamos dar las herramientas que están a nuestro alcance”, sostuvo.

Asimismo, se aprobó por unanimidad la modificación de la traza de la calle Máximo Onischuk que comprende la cesión a una vecina de la ciudad, seis autorizaciones para la ejecución de obras de gas natural, un dictamen que autoriza la donación de un inmueble, y despachos para dos excepciones relacionadas con la ordenanza de política mortuoria.

Por mayoría, se aprobó el proyecto que sustituye un inciso de un artículo relacionado con la Regulación del Servicio de Transporte para personas con discapacidad, en relación a la antigüedad de los vehículos.

La concejala Castañiera no acompañó la iniciativa, argumentando que no cumple con la ley nacional de tránsito.

