Ziliotto y el balotaje: “hay un convencimiento de los intendentes de lo que hay que defender en noviembre”

Compartir esta noticia:

El gobernador de La Pampa repasó la reunión con jefes comunales peronistas y radicales y agregó que no les pidió el voto a Sergio Massa, pero todos saben que hay que defender el rol del estado. “No podemos dar un salto al vacío, ellos cuentan con mi ayuda, pero les pedí que me ayuden a ayudarlos”.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, analizó los resultados electorales en La Pampa y destacó la recuperación de votos que permitió la victoria de Sergio Massa en la elección del domingo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En declaraciones radiales, el mandatario pampeano afirmó que los dirigentes no son dueños de los votos y que la sociedad cambia sus votos, de acuerdo a lo ocurrido entre las PASO y las elecciones generales, donde el PJ dio vuelta la elección a nivel presidencial, permitiendo el triunfo de Sergio Massa. “Hay una sociedad que va oscilando su voto, en virtud de las respuesta que tienen. Si se hace un análisis transversal, la ciudad votó distinto a la ruralidad, que, ideológicamente, no comparten nuestra forma de gobernar y de ver el rol del estado, por más que siempre están a la cola, cuando el estado no da respuestas”, dijo en declaraciones radiales, respecto al apoyo del campo a Juntos por el Cambio o la Libertad Avanza. “Igualmente, todos todos los que tengan como objetivo producir, nos tendrán al lado”, aclaró Ziliotto.

“Y como siempre, trataremos de intervenir en la economía, para que la economía no sea solo crecimiento, sino desarrollo con inclusión y que la distribución de la riqueza sea más equitativa”, manifestó el mandatario.

En referencia a la declaración de neutralidad de la UCR, de cara al balotaje, Ziliotto dijo que “yo entiendo la posición pública que puedan tener los intendentes, más allá de casos particulares, porque se deben a su partido. El otro día, en la reunión con los intendentes, yo les planteé que no venía a decirles a quién tienen que votar, sepan qué tienen que defender. Y todos los intendentes comparten con nosotros la visión del rol del estado. Muchos municipios y también del radicalismo, tienen una raigambre parecida al peronismo. Perón tomó mucho de Irigoyen: la ideología en su nacimiento es de estar al lado del que produce, el que trabaja y el que menos tiene y, en ese sentido, lo entendieron y lo plantean. No podemos dar un salto al vacío, menos en La Pampa, cuando otro sector plantea que el mercado todo lo resuelve”, declaró a periodistas de FM Radio Noticias.

Aquí en La Pampa hay ejemplos de estado de presente, más allá de la ideología del gobierno de turno a nivel municipal. Los intendentes lo entendieron y abiertamente no lo dirán, es lógico que lo hagan, pero claramente, hay un convencimiento de lo que hay que defender el 19 de noviembre en La Pampa. Yo les dije que siempre tuvieron mi ayuda, pero les pido que me ayuden a ayudarlos”, enfatizó Ziliotto.

En referencia a la campaña, Ziliotto dijo que se hará con la humildad de siempre. “Hay que saber que no ganamos nada. Como digo, en términos futbolísticos, el partido termina cuando el árbitro señala el campo de juego”.

“Y, además, insistir con la respuesta positiva de la Argentina del crecimiento, del trabajo, de la inclusión y, a partir de un estado involucrado en darle respuestas a la gente. Es muy claro cuál es el proyecto que encarnan Sergio Massa y Unión por la Patria, contra un modelo productivo de primarización de la economía, que no dice dónde queda la industria nacional y el trabajo argentino. Ese es crecimiento sin inclusión”, criticó Ziliotto, para cuestionar el discurso que busca profundizar la grieta. “Dicen estoy en contra de, no a favor de, hay una gran diferencia en hacer política construyendo o destruyendo a los demás”, agregó.

Por otra parte, el gobernador dio detalles sobre la reunión que mantuvieron el jueves 19 gobernadores con el candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa.

“En la reunión se ratificó la decisión de ir por un país unido, productivo y federal y se tocaron distintos temas que tienen que ver con el crecimiento de cada una de las provincias, en el marco de un país desarrollado”, afirmó el mandatario provincial.

“Hubo varios temas que se tocaron: ferrocarriles, seguridad, obra pública, coparticipación, de la propuesta de Unión por la Patria, que encabezan Sergio Massa y Agustín Rossi, para proponer que Argentina siga creciendo y que se pueda insertar en el mundo, acorde a un peso que hoy tiene, de acuerdo a su potencialidad, en base a producción”, agregó Ziliotto.

“No podemos desaprovechar un momento en donde se demanda lo que producimos, en tres ejes bien marcados: energía, alimentos y conocimiento. Y si a eso, le ponemos valor agregado, mano de obra argentina, podemos darle al mundo lo que necesita, en calidad y en cantidad. Y ese es el país que está en juego”, dijo Ziliotto a periodistas de FM Radio Noticias.

“Hoy, más que nunca, el 19 de noviembre, se eligen dos proyectos distintos: dónde estará la gente, sumida aún más en la pobreza, en la indigencia y fuera de la posibilidad de crecer o una Argentina de la producción y el trabajo, que integre a todos. Ahora, tenemos medianamente resuelto el problema de trabajo, empecemos a discutir trabajos y cómo se distribuye la riqueza. Claramente, produciendo más para exportar más, para tener más reservas y bajar la inflación”, resaltó Ziliotto, quien destacó las gestiones de Massa para atacar las causas de la inflación.

“Hay que volver de a poco a un equilibrio fiscal, que es uno de los principales problemas de la inflación y que nos permita crecer y redistribuir. Una de las cosas que planteó Massa es redefinir el acuerdo con el FMI. Hoy, claramente, ese acuerdo no se está cumpliendo, porque se están utilizando reservas para intervenir en el mercado, no ha cumplido con la política monetaria porque inyecta recursos a los que menos tienen. Pero hay prioridades. Cuando él sea presidente, hay que sentarse con el FMI y ver cómo modificar el acuerdo, para ver cómo devolver lo que tomó el gobierno de Macri, pero a partir del crecimiento”, afirmó Ziliotto.

“Que el Fondo sea socio de nuestro crecimiento. Hay antecedentes muy claros, dio el préstamo más grande y más insólito que se le dio a un país y ellos lo saben. Pero si tenemos una actividad que genera actividad, producción, recursos, aumentar reservas en el Banco Central, contar con recursos para crecer y, a partir de ahí, pagar la deuda”, dijo el gobernador de La Pampa.

Uno de los temas tratados ayer fue la de consolidar el sistema ferroviario. “Esto tiene que ver con pone la logística al servicio de la producción, intervenir en la infraestructura ferroviaria y permitiría, con este crecimiento, que haya cada vez más ferrocarril de pasajeros”, dijo el mandatario pampeano y dijo que además, se invertirán en otras obras de infraestructura, como la de rutas nacionales.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios