Balotaje: “En lo orgánico hay libertad de acción, mientras que las expresiones de los dirigentes corren por cuenta de ellos”

El senador nacional, Daniel Kroneberger, respaldó el comunicado del Comité Provincia donde se da libertad de acción a los afiliados y votantes en el balotaje del 19 de noviembre. Además, indicó que Juntos por el Cambio va hacer una fuerza opositora en el próximo gobierno.

El legislador habló con el el periodista Daniel Lucchelli del documento elaborado por el Comité Provincia y por la Convención Provincial de la UCR Pampeana, donde están dando libertad para que los afiliados, simpatizantes de la UCR de nuestra provincia voten a quien quieran: «En realidad yo estoy convencido que era lo que nosotros debíamos adoptar, porque el domingo de las elecciones se plebiscitó nuestro proyecto de gestión, evidentemente el electorado no lo tomó, si a otras alternativas y a nosotros nos puso en el terreno de oposición, por lo tanto, esa es la función que tenemos, ser la oposición y controlar a partir del 10 de diciembre. Orgánicamente nuestro partido, yo creo que tomó la medida que tenía que tomar».

-¿Por qué piensas eso?

-Porque tenemos que ser coherentes, y hoy direccionar votos, primero es imposible, y segundo que hoy cada elector tiene la posibilidad de votar a conciencia, por lo tanto me parece que si uno no está en la carrera, porque estamos fuera, la decisión correcta es que el electorado nuestro o todos aquellos votantes nuestros, voten a conciencia. Las expresiones individuales corren por cuenta de cada uno, por cada dirigente, pero lo importante acá es lo orgánico. Nosotros tuvimos una reunión ayer también del Interbloque, donde afianzamos Juntos por el Cambio, y todos coincidimos en que el rol que nos puso la gente es ese, y es el que tenemos que acatar, ser respetuosos de la voluntad popular, y el rol de oposición a partir del 10 de diciembre. Así que en ese camino estamos.

-Yo también he hablado con la gente de La Libertad Avanza, el partido político de Javier Milei, aquí en La Pampa, y ellos me están diciendo que hay conversaciones con un cierto sector de la UCR pampeana, como por ejemplo con el exintendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre. ¿Vos te has enterado de esto?

-No, insisto en lo mismo. Una cuestión es lo orgánico y otra cuestión es lo individual. Por lo tanto, esas cuestiones son individualmente de personas que tienen el derecho de adoptar lo que ellos crean. Tienen total libertad de hacerlo.

-Luego de la posición que tuvo Patricia Bullrich acerca de decir públicamente que los van a apoyar a Javier Milei en el balotaje, ¿aquí viene la ruptura futura de Juntos por el Cambio?

-No, ayer quedó claro que Juntos por el Cambio, va a ser la fuerza de oposición a partir del 10 de diciembre, y todas estas actitudes, están tomadas como actitudes personales, que cada uno tiene la libertad de hacerlo. Pero lo importante es lo orgánico de cada partido, el radicalismo ya se expresó, la Coalición Cívica también, si bien es cierto que el PRO no lo ha hecho orgánicamente, pero en la reunión del jueves sus senadores reafirmaron esa posición.

-El viceintendente de Victorica, Luciano Maceda, dijo que el documento de la Convención Provincial Radical y del Comité Provincia, lo que hizo es lavarse las manos, sacarse el lazo de encima, y que él considera que no hay que ir a votar, que hay que abstenerse.

-No, en nuestro partido no podemos inducir al electorado a no ir a votar. Es una locura. Me extraña de Luciano Macera, no es lo que él expresa en los comentarios de nuestros grupos y demás. Él puede hacer lo que él quiera individualmente. No ir a votar. Ahora nosotros, desde un cuerpo orgánico, inducir a la gente a votar en un sentido, me parece una locura. Yo creo, vuelvo a repetirte, cada uno tiene el derecho de ir o que no quiera ir, que no vaya, pero el voto es obligatorio y es un deber cívico. Y optar por lo que uno, en su conciencia, quiere optar.

-Sin duda, las últimas elecciones no fueron positivas, ni a nivel nacional ni provincial para Juntos por el Cambio, ¿qué lectura hacés de las elecciones pasadas?

-Yo siempre acostumbro a hacer la autocrítica no a buscar chivos expiatorios y mirar hacia adentro y qué es lo que yo no hice o dejé de hacer o hice mal para no lograr el resultado. Nosotros hace dos años éramos ya la alternativa de gobierno y decíamos que podíamos ganar hasta en primera vuelta. Algo sucedió, algo no hicimos o hicimos mal como para que el electorado no nos vea como alternativa. Entonces digo que acá no hay que echarle la culpa a nadie, simplemente es algo que sucedió. Entonces debemos hacer la catarsis que haga falta, la autocrítica para que en el futuro reacomodar la situación ante el calor de la sociedad.

-Toda esta situación que se vive en el ámbito político, sin duda afecta a nuestro país, y especialmente a los más necesitados.

-Por supuesto, en los procesos de crisis inflacionarios como este, y casi hiperinflacionarios, siempre los que más pagan son los que menos tienen. Hay trabajadores en blanco que hoy tienen una situación acuciante, no llegan a fin de mes, esa es la realidad. Por lo tanto, al gobierno que le toque el 10 de diciembre lo primero que tiene que tratar es lograr una estabilidad económica.

–¿Algo que quieras agregar?

-Trato al final de llevar un mensaje positivo porque creo que eso es lo que necesita la sociedad, así que esperemos que encontremos el rumbo definitivamente y que se encauce un modelo de gestión en la Argentina que nos contemple a todos, que sea equitativo y que nos saque esta situación tan agobiante.

-¿El 19 de noviembre votas a Javier Milei o a Sergio Massa?

-El voto es secreto.

