La Procaduría realizó una denuncia penal por una obra pública en Puelches

Hace un año atrás un sector hotelero de Puelches denunció al intendente Julio Gérez, donde señalaban que había mentido en una declaración jurada para obtener financiamiento para la construcción de un albergue municipal. La denuncia fue archivada por la fiscalía de General Acha. Frente a esto, denunciaron en la Procaduría General de la Nación, que hizo lugar al reclamo e instó al Ministerio de Obras Públicas de la Nación que inicie un sumario administrativo. Además, se realizó una denuncia penal en el juzgado Federal de Santa Rosa.

El propietario de un Hotel en esa localidad denunció que el intendente Julio Geréz «mintió» para obtener la obra que es financiada con fondos nacionales a través del programa «Argentina Hace».

En el expediente el jefe comunal dijo que «es una localidad que no posee ningún espacio ni público ni privado para albergar delegaciones y/o gente, lo cual es un despropósito ya que somos el lugar más cercano al Parque Nacional Lihue Calel».

La denuncia fue archivada y uno de los argumentos era que la obra no había comenzado.



Tras esta situación se denunció de manera anónima a la Procuraduría General de la Nación q en el día jueves hizo lugar a la denuncia e instó al Ministerio de Obras Públicas de la Nación que inicie un sumario administrativo. Además, se realizó una denuncia penal en el juzgado Federal de Santa Rosa.

La Procaduría realizó un informe donde señala que «se denunció la falsificación ideológica de un documento público en aras de poder acceder al subsidio otorgado por el “Plan Argentina Hace” del mencionado Ministerio y, así, poder financiar la construcción de un albergue municipal. Obra que tuvo un presupuesto de $20.828.803,10.

«Cabe mencionar que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa también recibió una presentación por hechos conexos, de la cual se declaró incompetente -en virtud de la intervención de funcionarios nacionales- y prosiguió con su remisión a esta Procuraduría».

Desde la Procaduría detallaron que le pidieron al Ministerio de Obras Públicas el envío de la totalidad del expediente administrativo por el cual se otorgó el subsidio «en la descripción de la obra a realizar se mencionó -en la declaración jurada- que Puelches es una localidad que no posee ningún espacio ni público ni privado para albergar delegaciones y/o gente para albergar, lo cual es un despropósito ya que somos el lugar más cercano al APN Lihue Calel. Frente a esta afirmación y teniendo en cuenta el objeto de la denuncia, como primera medida se decidió hacer uso de fuentes abiertas de información para profundizar la pesquisa. Tal es así que, con la simple búsqueda de hoteles en la localidad de Puelches -a través de la plataforma Google-, surgieron diferentes (al menos 8) opciones de alojamiento», señalan en el expediente de la Procaduría.

Continúa el expediente expresando que «Teniendo en cuenta la cantidad de alojamientos que existían y la prioridad que el Ministerio daría a los proyectos orientados a desarrollar el turismo, resulta que la expresa mención -hecha por el Intendente de Puelches- de los fines turísticos que tendría el nuevo albergue podría haber tenido como objetivo engañar a la Administración Pública para, así, poder acceder a un beneficio económico de manera irregular. Y ello haber originado, en lógica consecuencia, un acto administrativo viciado en sus elementos esenciales».

Finalmente consideran que «los hechos informados no encuadran “prima facie” en las pautas mencionadas y, por lo tanto, se estima que esta Procuraduría no debería tomar intervención activa en el presente caso traído a estudio. No obstante ello, correspondería dar notitia criminis los hechos acá analizados a la justicia federal de Santa Rosa, Provincia de la Pampa, como así también requerirle a la autoridad administrativa del Ministerio de Obras Públicas de la Nación que inicie el correspondiente sumario administrativo a los fines de deslindar posibles responsabilidades por las irregularidades detectadas. Por último, se debería poner en conocimiento del denunciante y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa lo que en definitiva se resuelva».

